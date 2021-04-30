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Количество пострадавших в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек, - Минздрав Кыргызстана

Количество пострадавших в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек, - Минздрав Кыргызстана

Количество пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана увеличилось до 96 человек, сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек", - сказал Борубеков журналистам в пятницу.

По его словам, количество погибших не изменилось и составляет три человека.

При этом Борубеков сообщил, что 38 из 96 пострадавших самолетом отправлены в Бишкек для получения дальнейшего лечения.

В УВД Баткенской области сообщили "Интерфаксу, что "вдоль автомобильной дороги рядом с киргизско-таджикской границей горят несколько домов, принадлежащих гражданам Киргизии, а также магазины, автозаправки и другие объекты". Очевидцы сообщают о фактах грабежей магазинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба: сообщается о 18 пострадавших и одном погибшем. ВИДЕО

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе Кыргызстана и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Кыргызстана и стягивании военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе техники

Автор: 

конфликт (829) Кыргызстан (260) Таджикистан (92)


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Топ комментарии
+9
Сейчас лаптеногие начнут и тем и другим поставлять вооружение и советников
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30.04.2021 04:17
+6
Наверно, нападение на Киргизию руками таджиков. Все таки не зря Шойгу в Таджикистан приезжал.
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30.04.2021 06:05
+6
Киргизы,когда-то,владели огромными территориями,которые тянулись до Якутии. Потому северные Алени могли бы сидеть тихо,но они решили по другому.И сейчас киргизы,наверняка,вспомнят о своих территориях захваченными мацковскими оккупантами!
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30.04.2021 06:41
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Правила форума Совет форумчан
Ну скільки там майданів пройшло в тому Киргизстані хто рахував? Після останього там президентом став Садир Жапаров, чувачок строїть диктатуру точно як наш дебілкуватий малюк але набагато швидше.
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30.04.2021 00:59 Ответить
Наркотраффик делят, наверное.
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30.04.2021 02:30 Ответить
Там гірше... Без наркоти тільки "ломка" буває, а без води - смерть... Починаються війни за воду... Не здивуюся, якщо у майбутньому почнуться сутички між КазахстаномТуркменією, Киргизією і Узбекистаном, за Сирдар"ю і Амудар"ю. Війни були і раніше, але воювали мечами і стрілами, а будуть - танками і авіацією...
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30.04.2021 04:02 Ответить
Війна потрібна х.уйлу
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30.04.2021 07:04 Ответить
А вода - таджикам і киргизам. Бо їсти хочуть вони, а не Путін. Той лише використовує ситуацію у своїх інтересах...
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30.04.2021 07:08 Ответить
Наверно, нападение на Киргизию руками таджиков. Все таки не зря Шойгу в Таджикистан приезжал.
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30.04.2021 06:05 Ответить
100% оттуда торчит хобот и уши раши, им сейчас правдами и неправдами нужно отвлекать мир от своих действий в Украине, от принятой резолюции в Европе против лаптеногих. Поэтому ждите обострений везде- Сирия, Карабах , Ливан, ЦАР- везде, где они сейчас уже залезли в конфликты - везде будут етить-колотить твари. Ну и нас шантажировать и пугать со всех сторон всеми возможными способами
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30.04.2021 09:02 Ответить
Ірак та Лівію ще забув.
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30.04.2021 11:29 Ответить
Настоящая горячая международная дружба, Сталина на них нет !
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30.04.2021 02:55 Ответить
Сейчас лаптеногие начнут и тем и другим поставлять вооружение и советников
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30.04.2021 04:17 Ответить
Вооружением это уже не назвать, там деградация полная.
Так хотели напугать США, что испугались сами!
https://www.youtube.com/watch?v=zuRY2nM-E7o
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30.04.2021 12:10 Ответить
Киргизы,когда-то,владели огромными территориями,которые тянулись до Якутии. Потому северные Алени могли бы сидеть тихо,но они решили по другому.И сейчас киргизы,наверняка,вспомнят о своих территориях захваченными мацковскими оккупантами!
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30.04.2021 06:41 Ответить
Похоже кремлёвские активно создают повод для создания в этом регионе "миротворческих" баз для противодействия Турции.
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30.04.2021 12:02 Ответить
 
 