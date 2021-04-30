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12-летняя девочка скончалась в Одессе. Она пыталась похудеть и довела себя до анорексии, – Нацполиция

12-летняя девочка скончалась в Одессе. Она пыталась похудеть и довела себя до анорексии, – Нацполиция

29 апреля в одной из больниц Одессы скончалась 12-летняя девочка, у которой был диагноз "анорексия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом проинформировала пресс-служба областной полиции.

По данным "Думской", шестиклассницу госпитализировали накануне утром в состоянии крайнего истощения: она весила 20 кг.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство из-за смерти ребенка. Случившееся квалифицировали как злостное невыполнение обязательств по уходу за ребенком.

"Предварительно установлено: малолетняя пыталась похудеть и довела организм до критического состояния. Сейчас полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия", – говорится в релизе.

"Думская" пишет, что девочка была отличницей, "мечтала стать моделью и даже принимала участие в кастингах".

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Автор: 

дети (6479) Одесса (7868) смерть (9214)


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Топ комментарии
+15
Это результат неконтролируемого воздействия смартфона и китайского Тик-тока на не до конца сформированный детский мозг.
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30.04.2021 01:09
+10
Судя по тому, что девочка участвовала в кастингах, батьки это поддерживали и хотели заработать на дочке-модели.
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30.04.2021 01:18
+6
Це зараз серйозна проблема. Є спеціальні групи де вони анорексують разом та накачують одна одну цією дурнею. Тут треба вчасно до психіатра звертатися. Важливо не пропустити момент.
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30.04.2021 01:31
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Судя по тому, что девочка участвовала в кастингах, батьки это поддерживали и хотели заработать на дочке-модели.
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30.04.2021 01:18 Ответить
Тю, а шо? веганы мабуть или тиктокеры-мильонники.
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30.04.2021 01:30 Ответить
Это результат неконтролируемого воздействия смартфона и китайского Тик-тока на не до конца сформированный детский мозг.
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30.04.2021 01:09 Ответить
Это результат того, что у нас для получения квалифицированной психологической помощи надо иметь очень много денег. Посмотрите какие цены на прием у психологов. А еще психолог должен быть в каждой школе. Но всем насрать! А анорексия это именно психологическое заболевание которое надо лечить. Куда смотрели в школе?
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30.04.2021 09:04 Ответить
Это результат действия "добрых" людей, любящих троллить ближнего за лишний вес, реальный или надуманный. Не исключено, что родители из числа таких
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30.04.2021 09:20 Ответить
Це зараз серйозна проблема. Є спеціальні групи де вони анорексують разом та накачують одна одну цією дурнею. Тут треба вчасно до психіатра звертатися. Важливо не пропустити момент.
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30.04.2021 01:31 Ответить
Важлыво вовремя полыхнуть хорошим ремешком по тем местам, откель тощие ножки торчат да втолковать дитяти неразумному, что биология, биохимия, химия - таки, млять, науки и никто их не отменял. А человек без белков, жиров и углеводов тики сдохнет, как ни крути.
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30.04.2021 08:45 Ответить
Зараз бити дитину це злочин, тому цей метод відпадає. Тим більше бити дитину з психічною проблемою подвійний злочин. Про важливість білків, жирів та вуглеводів вони знають. Нажаль, вихід тільки один - психіатр, і чим раніше тим краще. Як тільки почала худнути та перестала нормально їсти - зразу до психіатра, цим має займатися гарний фахівець. Скоріше всього там був важкий випадок, десь трохи прозівали момент, а потім не вдалося витягнути. Пришу це не просто так, маю досвід.
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30.04.2021 09:39 Ответить
Щиро вдячний за консультацію. Я виростив не одну доньку. Виростив гарними й здоровими, з чудовими розумовими здібностями й почуттям гумору. Вони - моя гордість. Жодного разу не застосував засобів фізичного впливу до них, незважаючи на найскладніші життєві обставини. Без психіатра. Без психолога. Без фізичних покарань. Навіть у кутку не стояли. Тож не треба розумову дефектність батьків перекладати на плечі сторонніх людей, навіть якщо вони спеціалісти з різних напрямків психології та психіартії. За моїм глибоким переконанням виростити дитину-придурка здатні лише придурки-батьки. А коли на очах батьків помирає дитина через нерозуміння, ігнорування чи заперечення базових принципів існування, найкраще працюють традиційні та споконвічні засоби впливу - ремінь та лозиняка. Ви чули колись, щоб у давнину дитина померла через відмову від їжі? Впевнений, жодного разу. Вчора у новинах був сюжет про хлопчика, який відматюкав вчительку та розпилив їй у вічі їдкий газ. Так, у дитини була психологічна травма, він втратив маму кілька місяців тому. Покарають педагога. Вам не здається, що вся наша педагогіка є інфантильною, імпотентною та абсолютно перекошеною? Я обома руками за самостійність дитячої особистості, за вміння дитини приймати рішення та за всебічний розвиток особистості. З народження у кожному з нас є два боки, темний та світлий. Тобто, пробачте, лайно й квіти. Завдання батьків - вивітрити лайно, надавши квітам можливість прорости й розвинутися. Неможливо вивітрити, потрібно вичавити. Неможливо? Тоді вибити. При системному та небайдужому підході до дитини до цього не дійде. Але ж коли вже дійшло, то психологія нехай трохи прикриє очі. А батько чи мати нехай дасть добрячого прочухана. Кожна дитина має точно знати: за добрячий косяк вона отримає тирлєй. За все своє життя вона може їх не отримати, але впевненість у невідворотності покаранні за свідоме порушення базових принципів існування особини та співіснування особистостей дитина повинна мати.
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30.04.2021 11:14 Ответить
Вам просто крупно пощастило. Далеко не кожному так щастить. Кількість мутацій різко збільшуєтся, тому девіантна поведінка стає більш частою. Можуть бути двоє дітей у одних батьків, але при цьому одна буде піддаватися класичним методам впливу, а такі ж методи по відношенню до другої можуть призвести до повного краху.
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30.04.2021 12:54 Ответить
Это "пощастило" стоило мне доброго куска жизни. Седой совсем. Зато девчонки классные!
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30.04.2021 13:03 Ответить
У нас в парку бабуся глядить онуку, бо мама померла. А померла тому, що чоловік робив зауваження, що стала товстою після народження дитини. От вона почала худнути, а зупинится вже не змогла. Пощастило, означає, що всі затрати дали результат, бо буває вкладаєш багато, а виявляєшся в мінусах.
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30.04.2021 13:37 Ответить
12-летняя девочка скончалась в Одессе. Она пыталась похудеть и довела себя до анорексии, – Нацполиция - Цензор.НЕТ 959712-летняя девочка скончалась в Одессе. Она пыталась похудеть и довела себя до анорексии, – Нацполиция - Цензор.НЕТ 9174 Одесская Барби,Валерия Лукьянова,тоже худала...
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30.04.2021 05:52 Ответить
12-летняя девочка скончалась в Одессе. Она пыталась похудеть и довела себя до анорексии, – Нацполиция - Цензор.НЕТ 703912-летняя девочка скончалась в Одессе. Она пыталась похудеть и довела себя до анорексии, – Нацполиция - Цензор.НЕТ 1612
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30.04.2021 05:55 Ответить
Вегани не старіють, вони просто в'януть.
Мама мріяла втілити в доньці власні юнацькі амбіції і в результаті вбила дитину...
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30.04.2021 06:15 Ответить
20 кг веса... Набрал я поисковике, оказалось вот что: "Нормальный вес девочек: от 31,8 кг. до 51,8 кг., среднее значение 40 кг."(с) О, как! Её вес был в два раза ниже среднего! Ай, да родители!
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30.04.2021 07:06 Ответить
Батькам, у першу чергу,шкільним учителям,сусідам,які щоденно бачили оту дитину потрібно добряче вправити мозги.Бачили же ж,що коїться із дівчинкою і своєчасно не забили на сполох! А загалом,хотів би звернутися до дівчат і жіночок схильних до повноти: не парьтеся надмірною вагою. Є дуже багато чоловіків,яки дуже подобаються повні жінки. Отже не знщайтесь самі із себе доводячи себе до стану сшеної тараньки,а спокійно чекайте свого судженого. Він обов"язково вас знайде!
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30.04.2021 07:54 Ответить
Юльку теж треба посадити на дієту у пів-вареника.
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30.04.2021 07:59 Ответить
Бабы - дуры
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30.04.2021 08:27 Ответить
Анорексия-страшная болезнь, и визуально, и на уровне организма. И действительно, анорексички(а это практически женская проблема) сбиваются в стаи в соцсетях и подзуживают друг друга в этом психозе. На родителей однозначно дело, уверен, их вина будет доказана.
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30.04.2021 08:31 Ответить
Удивительно, как люди не понимают простой вещи - эти "модели" - принципиальные вешалки, главное требование к ним - выглядеть бесполо и непривлекательно для мужчин. Чтобы богатые покупательницы не могли в них увидеть конкуренток себе!
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30.04.2021 09:49 Ответить
как можно отрицать, что они нравятся многим мужчинам? а то, что профессия "вешалка"- это да. а размер их- нулевой, на котором все сидит и портным легче шить
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30.04.2021 10:21 Ответить
Рузуна, дорогая, а ты у мужчин спроси, про моделей!
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30.04.2021 10:57 Ответить
Честно говоря, кошек жалче, чем таких.
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30.04.2021 11:28 Ответить
я читаю комменты под фото в интернете. в познавательных целях.
кто-то против категорически, но в основном "на ура" (когда не анорексия, а спортивная стройность)
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30.04.2021 14:35 Ответить
 
 