12-летняя девочка скончалась в Одессе. Она пыталась похудеть и довела себя до анорексии, – Нацполиция

29 апреля в одной из больниц Одессы скончалась 12-летняя девочка, у которой был диагноз "анорексия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом проинформировала пресс-служба областной полиции.



По данным "Думской", шестиклассницу госпитализировали накануне утром в состоянии крайнего истощения: она весила 20 кг.



В полиции сообщили, что открыли уголовное производство из-за смерти ребенка. Случившееся квалифицировали как злостное невыполнение обязательств по уходу за ребенком.



"Предварительно установлено: малолетняя пыталась похудеть и довела организм до критического состояния. Сейчас полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия", – говорится в релизе.



"Думская" пишет, что девочка была отличницей, "мечтала стать моделью и даже принимала участие в кастингах".

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