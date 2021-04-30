Соратник Навального Волков заявил об официальном роспуске всех региональных штабов политика
Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза.
Как говорится в телеграм-канале Волкова, бывшие штабы станут самостоятельными политическими организациями, "которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами".
Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального.
В середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика — Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. В рамках судебного разбирательства организациям назначили запрет совершения определенных действий, а штабы Навального стали останавливать свою работу.
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всі вони мают рашинські паспорти і громадянство РФ !
Чем вы лучше их?
Ничем.
- холопы готовы ради расширения Империи убивать и умирать миллионами
- передайте кто-нибудь этот неоспоримый факт нашему глуповатому зеленому президенту
- Аминь.
его сторонники - молодцы, смелые люди.
Не интересен.