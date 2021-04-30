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Соратник Навального Волков заявил об официальном роспуске всех региональных штабов политика

Соратник Навального Волков заявил об официальном роспуске всех региональных штабов политика

Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза. 

Как говорится в телеграм-канале Волкова, бывшие штабы станут самостоятельными политическими организациями, "которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами".

Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального.

В середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика — Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. В рамках судебного разбирательства организациям назначили запрет совершения определенных действий, а штабы Навального стали останавливать свою работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети

Автор: 

репрессии (2766) россия (95393) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+18
ОПЗЖистів потрібно видворити із України і позбавити відвертих колаборантів і зрадників , украінського громадянства , так як
всі вони мают рашинські паспорти і громадянство РФ !
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30.04.2021 02:10
+15
А в Україні відверті вороги з жОПЗЖ себе чудово почувають....
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30.04.2021 02:01
+12
Говёный скотный двор.
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30.04.2021 03:41
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А в Україні відверті вороги з жОПЗЖ себе чудово почувають....
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30.04.2021 02:01 Ответить
Тобто нам потрібно брати приклад з путінської раші? Може вже одразу сталінський совок? Чого на дрібниці рзмінюватись? Ми - цивілізована європейська країна, яка законним ляхом доведе хибність тверджень від опзж та інших
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30.04.2021 06:43 Ответить
баньте цю кацапську сволоту.
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30.04.2021 07:00 Ответить
Віктор Терещенко 10c941a7 Вам треба вимикати мізкі перш ніж щось писати, як що є. А Україні треба нормальні суди та СБУ , вже є докази що медвечук спонсор терористів а він досі на волі. Усі хто їздить до ворога під час війни теж на волі. Совок не треба, треба робити як Ізраїль робить з ворогами та зрадниками чи я Америка.
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30.04.2021 10:15 Ответить
#вмикати мізкі.
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30.04.2021 10:16 Ответить
А можна інформацію про те, кого посадили в США чи Ізраїлі за поїздки до СРСР чи РФ?
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30.04.2021 22:57 Ответить
Кажу ж.... мізкі вмикай... хоча як ти зрозуміти це зможеш.... замкнене коло.
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01.05.2021 03:10 Ответить
Шо ,писец? Все кацапы дружно любят *****? Зачем протестовать, их и так неплохо кормят. Правда без санкционных продуктов, теперь и пива чешского, но то фигня. Барский сапог милее.
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30.04.2021 02:07 Ответить
ОПЗЖистів потрібно видворити із України і позбавити відвертих колаборантів і зрадників , украінського громадянства , так як
всі вони мают рашинські паспорти і громадянство РФ !
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30.04.2021 02:10 Ответить
Брать пример с параши?
Чем вы лучше их?
Ничем.
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30.04.2021 07:00 Ответить
диви, чи ця мерзота на світло лізе. Баньте кацапську нечисть.
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30.04.2021 07:01 Ответить
За уралом электричество дали?
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30.04.2021 07:25 Ответить
И стоило было играть в цацки-пецки... Каарочи , из Навального имперец - никудышний, даже на самозванца не потянул...
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30.04.2021 02:13 Ответить
на єту силу нашлась сила посильнее.
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30.04.2021 02:18 Ответить
Типа, они не знали что в тоталитарном обществе любой протест в итоге заканчивается нарами или пулей в затылок.
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30.04.2021 02:27 Ответить
Дык они продолжали (и продолжат?) верить в закон, играть в демократию. Идут на выборы с "умным" голосованием. Долб...ы там Северная Корея давно. Людей просто как клопов давят, а они сидят на Эхе и рассказывают: ну ведь при Сталине было хуже, значит еще все не так плохо...
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30.04.2021 06:49 Ответить
баньте вилупків з єрефії.
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30.04.2021 07:04 Ответить
Ваша свинособакия
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30.04.2021 07:26 Ответить
Говёный скотный двор.
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30.04.2021 03:41 Ответить
Дима Камикадзе вбросил видос в Ютьюб : бабка из РАБссии говорит,поздравляю всем с днем кацманавтики РАБссии,кацмонавты хотят пешком по улицам и в коцмос не летают...,на видосе видно толпа полицаев мочит в сортире баблосы прямо на улице....
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30.04.2021 04:50 Ответить
Да уж, бабка сильна, может стать новым мемом как дед с двумя высшими, который х без соли доедает.
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30.04.2021 06:40 Ответить
Кинь ссыль, поржу
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30.04.2021 09:46 Ответить
Волкова и других с топ.менеджмета Навального наградить орденами героя Раисии за слив протестов и помощи ФСБ в переписи всех недовольных путинским режимов, НО по правде говоря таких имперских холопов оказалось очень мало -
- холопы готовы ради расширения Империи убивать и умирать миллионами
- передайте кто-нибудь этот неоспоримый факт нашему глуповатому зеленому президенту
- Аминь.
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30.04.2021 06:33 Ответить
щодо останньго - є підозра що у самого зеленського вже є орден від фсб.
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30.04.2021 07:06 Ответить
Льоху Насрального обменяют на Путлерского террориста Виктора Бута сидящего в американской тюряге 25 лет...
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30.04.2021 06:44 Ответить
Навальный - отважный герой,
его сторонники - молодцы, смелые люди.
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30.04.2021 06:49 Ответить
Смішний анекдот.
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30.04.2021 07:07 Ответить
Поскольку для Гапона-Навального Крым- не бутерброд, то нам на него и его штабы насрать.
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30.04.2021 06:58 Ответить
нам взагалі на усе кацапське насрати, окрім на ті рухи яки призведуть до її розвалу. і можна сказати напевно - навальний не про це.
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30.04.2021 07:08 Ответить
Даже новости про коронавируса более интересны.
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30.04.2021 07:08 Ответить
Це руський бунт , милостивий і осмислений.
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30.04.2021 07:14 Ответить
Про навального уже можно не упоминать вообще.
Не интересен.
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30.04.2021 07:17 Ответить
Кому не интересен? Твоему *****? А почему же тогда оно все углы на бункере обосрало со страху?
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30.04.2021 07:29 Ответить
Мракобесие.
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30.04.2021 07:21 Ответить
Сдулись. Надо брать пример с кацапов. Всех кто выступает за врага объявлять террористами( по факту они поддерживают террористические организации ЛДНР,между прочим с конслагерями)
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30.04.2021 07:27 Ответить
КонСлагерями? Понятно. На свинособакии школ нет
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30.04.2021 07:30 Ответить
Можна погодитися з Кучмою, що Україна не Росія. Там опозиціонерів прирівнюють до терористів, а в Україні сепаратисти і проросійськи налаштовані стають депутатами. І при цьому різні "пропагандони" кричать на весь світ про "нацистський режим" в Україні.
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30.04.2021 07:32 Ответить
Навальный - это шанс для рашки отпетлять от развала, наладить нормальные отношения с цивилизацией, спихнув всю вину лично на путина. Пусть лучше он помрет в тюрьме, а на рашке новая власть будет определяться с помощью классической гражданской войнушки, хорошо бы даже с применением ядерного оружия (так беженцев будет меньше).
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30.04.2021 08:27 Ответить
А в подполье уйти? Ленина почитайте.
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30.04.2021 08:28 Ответить
Соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика - Цензор.НЕТ 4854
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30.04.2021 08:30 Ответить
Соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика - Цензор.НЕТ 846
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30.04.2021 08:31 Ответить
Всё пацаки валите обратно в стойло!
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30.04.2021 10:27 Ответить
все... сдулся протест....
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30.04.2021 11:44 Ответить
 
 