МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС "Галичина"
В Министерстве иностранных дел Израиля осудили проведение марша по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина", которое состоялось 28 апреля в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят в Twitter.
"Министерство иностранных дел Израиля выражает озабоченность состоявшимся вчера вечером (28 апреля. - Ред.) парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС "Галичина". Подразделения Waffen SS были причастны к одним из самых ужасных преступлений, имевших место во время Холокоста", - написал он.
Также Хаят добавил, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом - это не только внутреннee дело каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческого общества, где бы то ни было.
"Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".
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Вони - на радість москалів? Чи може варто вже подорослішати?
Українці вшановують СС чи щось інше? Може розібратися варто?
Коли московські безпілотники руйнуватимуть синагоги в Дніпрі й Києві на радість кремлівським аманам, то в цьому СС буде винне? Може треба краще продумувати свою зовнішню політику?
Ви думаєте маршами, присвяченими дивізії СС, перемогти кацапів і позбивати московські безпілотники? Я вже не кажу, що всі наші союзники у Европі та Америці крутять пальцями біля скроні, дивлячись на цей замовний балаган "типу у вишиванках".
Подорослішати вам порібно, хлопче!
Союзники з Європи й Америки сильно допомогли нам у 2014?
Кого вони зброєю і грішми насичують?
Кому вони дають будувати газопровід?
Хто ходить з Путіном - реальним, а не паперовим СС - на маршах на 9 травня?
Обурюватися на балагани (як ви самі пишете) - це все що вони можуть?
И тут на остров снова нападают людоеды, Вы видите, что пираты проигрывают. На корабль они Вас не заберут. Можно взять мушкет и отстреливаться от людоедов вместе с пиратами или тупо в бездействии ждать, когда тебя и твою семью снова начнут жрать.
А потом приплывает белый пароход и люди оттуда Вам говорят
- Есть свидетели, что Вы вместе с пиратами истребляли людей другой расы. Вы пират и расист!
- Так они же людоеды!
- А мы не признаем факты людоедства, не могло такого быть и вообще, время было такое!
Когда Израиль признает Голодомор и признает коллективную вину своего народа ?