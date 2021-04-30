МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС "Галичина"

В Министерстве иностранных дел Израиля осудили проведение марша по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина", которое состоялось 28 апреля в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят в Twitter.

"Министерство иностранных дел Израиля выражает озабоченность состоявшимся вчера вечером (28 апреля. - Ред.) парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС "Галичина". Подразделения Waffen SS были причастны к одним из самых ужасных преступлений, имевших место во время Холокоста", - написал он.

Также Хаят добавил, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом - это не только внутреннee дело каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческого общества, где бы то ни было.

"Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".