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МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС "Галичина"

МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС

В Министерстве иностранных дел Израиля осудили проведение марша по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина", которое состоялось 28 апреля в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят в Twitter.

"Министерство иностранных дел Израиля выражает озабоченность состоявшимся вчера вечером (28 апреля. - Ред.) парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС "Галичина". Подразделения Waffen SS были причастны к одним из самых ужасных преступлений, имевших место во время Холокоста", - написал он.

Также Хаят добавил, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом - это не только внутреннee дело каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческого общества, где бы то ни было.

"Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС

Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".

МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС Галичина 01

Израиль (1922) Киев (25484) парад (632) СС Галичина (56)


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+50
Після закінчення Другої світової війни, протягом років лунали звинувачення у скоєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв . На вимогу https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Фонду Візенталя та деяких членів парламенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канади в https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 році створили урядову комісію, відому як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Комісія Дешена . Вона мала розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії. Після вивчення архівних матеріалів і допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 року визнала, що:Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією «Галичина»,Членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді,Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-%D0%B4%D1%82-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 Нюрнберзький процес , який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті і жоден вояк «Галичини» засуджений не бувhttps://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-21 [21] .20 https://web.archive.org/web/20100110020313/http://www.dt.ua/3000/3150/54014/ Дзеркало Тижня. Справа Дивізії «Галичина»: Перевірено - злочинів не скоєно . Архів http://www.dt.ua/3000/3150/54014/ оригіналу за 10 січень 2010. Процитовано 9 грудень 2018.21 https://www.jnsm.com.ua/h/0428T/ Створення стрілецької дивізії СС «Галичина» // Цей день в історії.https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96,_%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/14-та_гренадерська_дивізія_Ваффен_СС_«Галичина»#Бойові_дії_на_східному_фронті,_бій_під_Бродами
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30.04.2021 07:38
+50
А голодомор украинцев Израилю слабо осудить? И вспомнить, сколько его организаторов было еврейской национальности.
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30.04.2021 07:42
+40
Пускай лучше хитрожопые расскажут о своей роли в организации Голодомора.
А потом уже обсудим "Галичину".
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30.04.2021 07:37
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Ізраїль забороняв продаж зброї Україні? І до чого тут ця провокативна і дурнувата ССівська акція у центрі европейської країни? На радість тих же москалів?!
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30.04.2021 10:06 Ответить
Ви на відьомські процесії на Halloween сильно оборюєтеся?
Вони - на радість москалів? Чи може варто вже подорослішати?

Українці вшановують СС чи щось інше? Може розібратися варто?

Коли московські безпілотники руйнуватимуть синагоги в Дніпрі й Києві на радість кремлівським аманам, то в цьому СС буде винне? Може треба краще продумувати свою зовнішню політику?
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30.04.2021 11:31 Ответить
До чого тут Halloween?! В городі бузина...
Ви думаєте маршами, присвяченими дивізії СС, перемогти кацапів і позбивати московські безпілотники? Я вже не кажу, що всі наші союзники у Европі та Америці крутять пальцями біля скроні, дивлячись на цей замовний балаган "типу у вишиванках".
Подорослішати вам порібно, хлопче!
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30.04.2021 13:15 Ответить
У вас є ще якісь аргументи?

Союзники з Європи й Америки сильно допомогли нам у 2014?

Кого вони зброєю і грішми насичують?
Кому вони дають будувати газопровід?
Хто ходить з Путіном - реальним, а не паперовим СС - на маршах на 9 травня?

Обурюватися на балагани (як ви самі пишете) - це все що вони можуть?
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30.04.2021 14:34 Ответить
Та нам вже сім років пофіг на кацапів та їх новини. І, так, Ізраїль відмовив Україні в продажу летального озброєння.
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30.04.2021 11:44 Ответить
ідіть в сраку! туди там де раша! не вам нас вчити
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30.04.2021 09:52 Ответить
Нарратив 20го века.Есть такое понятие,как вытянуть противника в нужное вам место.В данном случае,таким вызовом есть историческая площадка.Какие задачи у этой площадки?Тупо раскол в обществе и дипломатии.При том,що кто прав,а кто не прав,не имеет особого смысла,тут главное срач и раскол.Кто из политических невежд будет разбираться сегодня в историческом вопросе дивизии,когда главное не сама дивизия,и её историческое назначение,а возможность хайпануть и внести раскол.Москалям важно разбить монолит и союзную дипломатию сегодняшней Украины.А методы....Ну вот один из них
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30.04.2021 10:09 Ответить
Дайош марш в честь "загранотрядов НКВД СССР" на 1-ше травня!
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30.04.2021 10:15 Ответить
И то правильно: не агрессию же россии осуждать. Подумаешь, кацапы развлекаются: то Крым анексировали, то склады в Европе взорвали, то в Англии кого-то отравили, то войну в Донбасе ведут ... Это все мелочи, а вот марш в Киеве ... Это да, это важнейшее событие для Израиля. Вот вам классический договорняк: Израиль "не замечает" российского беспредела, а россия не поддерживает антиизраильские арабские движения.
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30.04.2021 11:13 Ответить
Я не помню подробностей 70летней давности,но в прошлом году их премьер ,в числе гостей в москве,на красной площади смотрел парад на 9 мая и на технике были большие звезды с георгиевской лентой - и, о чудо, танки в Донецке на параде имели такие же знаки,.....странно и это не вызывает у многоумных......когнитивного диссонанса,а у меня вызвало,-вот мучаюсь или Галичина много лет назад или войска рф в Украине сейчас....прямо не хватает гойского ума......
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30.04.2021 11:34 Ответить
Тоді і "дніпабєди" треба заборонити: у складі "красної армії" воювали війська НКВС, котрі чинили звірства всюди, де б не ступали. А в самій "красній армії" сиділи більшовицькі політруки, що насаджували комуністичну (заборонену як і нацистську) ідеологію серед солдатів (у переважній більшості не комуністів).
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30.04.2021 11:35 Ответить
Рассмотрим ситуацию. Вы живете с семьей в поселении на острове, вас захватило племя людоедов и жрет целыми группами. Затем остров захватили пираты и часть людоедов убили, а часть прогнали. Если бы Вы разделяли идеи пиратов, то пошли бы грабить корабли и захватывать другие острова. Вы живете на положении пленника на острове, но вас никто не ест, хотя некоторое количество пираты убили, но так массово, как людоеды не убивают.
И тут на остров снова нападают людоеды, Вы видите, что пираты проигрывают. На корабль они Вас не заберут. Можно взять мушкет и отстреливаться от людоедов вместе с пиратами или тупо в бездействии ждать, когда тебя и твою семью снова начнут жрать.
А потом приплывает белый пароход и люди оттуда Вам говорят
- Есть свидетели, что Вы вместе с пиратами истребляли людей другой расы. Вы пират и расист!
- Так они же людоеды!
- А мы не признаем факты людоедства, не могло такого быть и вообще, время было такое!
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30.04.2021 12:24 Ответить
Какое отношение к "преступлениям СС" имеет дивизия Галичина?
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30.04.2021 12:41 Ответить
Я что-то не видел признания государством Израиль голодомора украинского народа - геноцидом со стороны советских властей (читай российских) и ничего не слышал об осуждении Израилем множественных преступлений советского режима против собственного народа и других народов. Чем сталинский СССР был лучше гитлеровской Германии?! Так почемау тогда преступления СССР не осуждены?!!...
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30.04.2021 12:56 Ответить
Каким боком Галычына к Израилю?

Когда Израиль признает Голодомор и признает коллективную вину своего народа ?
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30.04.2021 16:55 Ответить
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