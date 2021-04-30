Украинский воин получил ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 13 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и БМП - штаб ОС
В течение формуле сутки, 29 апреля, было зафиксировано 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, неподалеку от поселков Невельского и Опытного, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.
В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.
Возле населенного пункта Шумы российские захватчики оуществили обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 30 апреля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС
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Горіть у пеклі москалі !!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Бережи вас Господь.
Анатолій Гриценко програв у Верховному суді позов щодо інформації Тимчасової Слідчої Комісії Верховної Ради про продаж ним майна ЗСУ.
Але олігархічні канали досі брешуть, що розікрав армію Порошенко, хоча останній зробив її однією з найсильніших в Європі. Правда все одно потроху виходить назовні.
Мирослав Гай
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...До речі, а хто ж підписував усі документи щодо розпродажу зброї та техніки ЗСУ, які складав Гриценко?
Незабутня Жулія Володимирівна ТиМОШЕННИЦЯ, будучи Прем"єром, і затверджувала знищення Армії - на пару з вусатим сміттям Анатолієм...
Добре що стан задовільний, могло буди гірше.
Одужай, Брате!