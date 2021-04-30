В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели

По состоянию на пятницу, 30 апреля, в Украине выявлены 10 072 новых случая коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

10 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 069 537 случаев коронавирусной болезни.

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Также по данным СНБО, за минувшие сутки 307 человек умерли от COVID-19 (всего - 44 085), выздоровели за минувшие сутки - 20 192.

В Украине по состоянию на утро 30 апреля болеют коронавирусной болезнью 369 927 человек, что на 10 427 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 059), Днепропетровской (930) областях и Киеве (868).

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 391 ребенок и 188 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 117 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 90 101 (в том числе методом ПЦР - 41 388, методом ИФА - 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 982).















