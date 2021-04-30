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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели

По состоянию на пятницу, 30 апреля, в Украине выявлены 10 072 новых случая коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

10 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 069 537 случаев коронавирусной болезни.

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Также по данным СНБО, за минувшие сутки 307 человек умерли от COVID-19 (всего - 44 085), выздоровели за минувшие сутки - 20 192.

В Украине по состоянию на утро 30 апреля болеют коронавирусной болезнью 369 927 человек, что на 10 427 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 059), Днепропетровской (930) областях и Киеве (868).

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 391 ребенок и 188 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 117 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 90 101 (в том числе методом ПЦР - 41 388, методом ИФА - 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 982).

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели 06

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Пандемія вже більше року вбиває людей. Вважаємо, що всім все зрозуміло. Але й досі на кожному кроці зустрічаються упоранти, якім треба пояснювати про маски, антисептик та соціальну дистанцію.
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30.04.2021 08:25
+4
Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 9055
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30.04.2021 08:10
+3
Степанов почуял жареное и начал списывать трупы? Или стоп-кран волне нажал!? Какие же клоуны, рисуют любые цифры чтобы свою жопу прикрыть
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30.04.2021 08:37
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Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 9055
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30.04.2021 08:10 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2599
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30.04.2021 08:19 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 5793
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30.04.2021 08:24 Ответить
Пандемія вже більше року вбиває людей. Вважаємо, що всім все зрозуміло. Але й досі на кожному кроці зустрічаються упоранти, якім треба пояснювати про маски, антисептик та соціальну дистанцію.
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30.04.2021 08:25 Ответить
Уж за год даже полнейший тупица должен был догадаться, что антисептики, маска, дистанция банально НЕ РАБОТАЮТ. Если предыдущий опыт не убеждает или не известен.
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30.04.2021 08:42 Ответить
Авжеж не працюють, коли маска на бороді, антисептик закінчився місяць тому, а на дистанцію срать хотіли.
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30.04.2021 09:10 Ответить
Не работают потому, что абсолютно не предназначены для противодействия биологическим угрозам - маски и респираторы низкого класса не фильтруют даже пыль. А внутрибольничная микрофлора с прибором кладет и на большинство антисептиков.
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30.04.2021 09:17 Ответить
Що й потрібно було довести. Ще один...
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30.04.2021 09:19 Ответить
Распространение ОРВИ можно остановить только прекратив дышать. Давний постулат, который только подтверждается. Тем, кто этого не умеет, придется болеть, хотят они этого или нет. Такова реальность, от которой вымышленным мирком не огородишься
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30.04.2021 09:24 Ответить
Возьмем две очень похожие страны Швецию и Норвегию. В Норвегии вводили карантинные ограничения - в Швеции - практически никаких. Смертей от ковид на миллион населения Норвегия - 138, Швеция - 1379. В десять раз.
Отака фигня, малята.
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30.04.2021 13:26 Ответить
Ти хоча б тут новини читав, шоб дурощі не писати.
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30.04.2021 08:57 Ответить
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30.04.2021 09:12 Ответить
Степанов почуял жареное и начал списывать трупы? Или стоп-кран волне нажал!? Какие же клоуны, рисуют любые цифры чтобы свою жопу прикрыть
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30.04.2021 08:37 Ответить
У степанова предпасхальная агония...
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30.04.2021 08:52 Ответить
***
- Боженька, зачем Ты дал людям уши, если они Тебя не слушают?
- в 2020 году начнется мировая пандемия, сын мой
- и что? тогда они начнут Тебя слушать?
- нет! но им будет за что зацепить маски...
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30.04.2021 09:10 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали - Цензор.НЕТ 6790
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30.04.2021 09:29 Ответить
 
 