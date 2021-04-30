За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 130 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"73 376 человек привиты против COVID-19 за сутки 29 апреля 2021 в Украине. 702 440 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 29 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (8 362), Харьковской (6 015), Киевской (5 743), Полтавской (5 433) и Днепропетровской (4 968) областях, меньше всего - в Луганской (709), Черновицкой (747) и Ивано-Франковской (887) и Волынской (935) областях.







