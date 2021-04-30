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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 130 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"73 376 человек привиты против COVID-19 за сутки 29 апреля 2021 в Украине. 702 440 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов

По данным министра, прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 29 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (8 362), Харьковской (6 015), Киевской (5 743), Полтавской (5 433) и Днепропетровской (4 968) областях, меньше всего - в Луганской (709), Черновицкой (747) и Ивано-Франковской (887) и Волынской (935) областях.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440, - Степанов 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440, - Степанов 03
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440, - Степанов 04

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Це перемога?
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30.04.2021 08:33 Ответить
такими темпами за 2 года всех вакцинируют 1 раз
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30.04.2021 08:39 Ответить
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440, - Степанов - Цензор.НЕТ 4995
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30.04.2021 08:37 Ответить
. Якщо ж дивитись на показники цього тижня та порівнювати їх із тим, що було минулого, то дійсно спостерігається стійка тенденція до зниження кількості хворих в стаціонарах Львівщини. Але не дивлячись на це, ті хворі, які перебувають на лікуванні, їхній стан є тяжким. Це знову ж таки, люди молодого та середнього віку, є лише одиниці хворих старшого віку. Це значно відрізняє цю хвилю коронавірусу від тієї, котра була рік тому.


Яким зараз є перебіг коронавірусу в інфікованих пацієнтів?


Температура сягає до 40 градусів, виражена загальна слабість. Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це - нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка. У стаціонарі в 95% випадків ми бачимо ураження легень, яке характеризується двобічною бронхопневмонією, розвиваються міокардити. Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це - дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій.https://westnews.info/news/Rozslablyatis-shhe-zarano-golovnij-infekcionist-Lvivshhini.html
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30.04.2021 08:55 Ответить
Запахло отставкой и сразу количество вакцинированных увеличилось с 10 до 70 тысяч в сутки...
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30.04.2021 09:06 Ответить
то тобі так хоцця думать. а в реалі 23 квітня прийшла астраценека, яка дійсна до 31.05.21, тобто її треба за місяць виколоти. ось з 23 по 27 були начені додаткові 1000-2000 пунктів вакцинації, ось вони і роблять цифру.
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30.04.2021 09:29 Ответить
В ОЖИДАНИИ ВОЛШЕБНОГО ПЕНДЕЛЯ ИЗ МНИСТЕРСКОГО КРЕСЛА КОЛИЧЕСТВО ВАНЦИН РОВАНЫХ ВНЕЗАПНО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛО.ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ...
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30.04.2021 09:12 Ответить
 
 