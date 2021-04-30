РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11049 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
707 2

В мире зафиксировали более 151,1 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 3,1 млн. Только за последние сутки умерли 15,1 тыс. человек

В мире зафиксировали более 151,1 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 3,1 млн. Только за последние сутки умерли 15,1 тыс. человек

По состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировали 892 764 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 142 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 151 143 582 случая инфицирования, из них 892 764 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 179 495 человек, из них 15 142 за минувшие сутки.

В мире зафиксировали более 151,1 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 3,1 млн. Только за последние сутки умерли 15,1 тыс. человек 01

Побороли болезнь и вылечились 128,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ предостерегла страны Европы от поспешного снятия противоэпидемических ограничений

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

В мире зафиксировали более 151,1 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 3,1 млн. Только за последние сутки умерли 15,1 тыс. человек 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В мире зафиксировали более 151,1 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 3,1 млн. Только за последние сутки умерли 15,1 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2874
показать весь комментарий
30.04.2021 08:46 Ответить
Якщо брати рівень смертності від ковід,то у ВР повинно було б здохнути 9 депутатів.
показать весь комментарий
30.04.2021 08:52 Ответить
 
 