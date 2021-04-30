В мире зафиксировали более 151,1 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 3,1 млн. Только за последние сутки умерли 15,1 тыс. человек

По состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировали 892 764 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 142 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 151 143 582 случая инфицирования, из них 892 764 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 179 495 человек, из них 15 142 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 128,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.