Главы парламентских комитетов стран Балтии поддержали усилия Украины по деоккупации Крыма, - МИД

29 апреля первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова провела встречу с председателями парламентских комитетов по иностранным делам Эстонии Марком Михкельсоном, Латвии Рихардсом Колсоном и Литвы Жигимантасом Павиленисом в рамках их совместного визита в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В ходе встречи первая заместитель министра проинформировала балтийских партнеров о ситуации во временно оккупированном Крыму и об усилиях Украины по деоккупации полуострова. Особое внимание замминистра привлекла к грубому нарушению российской оккупационной администрацией прав человека в Крыму", - следует из сообщения.

По данным пресс-службы МИД, председатели парламентских комитетов по иностранным делам Балтийских государств поддержали усилия Украины по деоккупации Крыма.

Подчеркивается, что Джапарова поблагодарила балтийские страны за неизменную поддержку украинских резолюции ГА ООН по милитаризации АР Крым и нарушению прав человека в Крыму.

"Активная милитаризация Крыма, которая расширяет возможности военной проекции России как на суше, так и в акватории Черного моря, составляет дополнительные угрозы безопасности не только Украины, но и Европы", - отметила Джапарова.

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Первый заместитель министра подробно рассказала собеседникам о новой международной инициативе Украины - Крымской платформе, подчеркнув, что парламентское измерение будет играть чрезвычайно важную роль в продвижении ее целей и задач.

"Убеждена, что межпарламентские группы дружбы между Украиной и тремя балтийскими государствами приложат максимум усилий, чтобы вопрос попытки незаконной аннексии Крыма оставался в фокусе внимания мирового сообщества", — отметила Джапарова.

Кроме этого, отмечается, что председатели парламентских комитетов Балтийских государств также планируют посетить зону проведения ООС с целью ознакомления с ситуацией на востоке нашей страны.