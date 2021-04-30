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Главы парламентских комитетов стран Балтии поддержали усилия Украины по деоккупации Крыма, - МИД

Главы парламентских комитетов стран Балтии поддержали усилия Украины по деоккупации Крыма, - МИД

29 апреля первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова провела встречу с председателями парламентских комитетов по иностранным делам Эстонии Марком Михкельсоном, Латвии Рихардсом Колсоном и Литвы Жигимантасом Павиленисом в рамках их совместного визита в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В ходе встречи первая заместитель министра проинформировала балтийских партнеров о ситуации во временно оккупированном Крыму и об усилиях Украины по деоккупации полуострова. Особое внимание замминистра привлекла к грубому нарушению российской оккупационной администрацией прав человека в Крыму", - следует из сообщения.

По данным пресс-службы МИД, председатели парламентских комитетов по иностранным делам Балтийских государств поддержали усилия Украины по деоккупации Крыма.

Подчеркивается, что Джапарова поблагодарила балтийские страны за неизменную поддержку украинских резолюции ГА ООН по милитаризации АР Крым и нарушению прав человека в Крыму.

"Активная милитаризация Крыма, которая расширяет возможности военной проекции России как на суше, так и в акватории Черного моря, составляет дополнительные угрозы безопасности не только Украины, но и Европы", - отметила Джапарова.

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Первый заместитель министра подробно рассказала собеседникам о новой международной инициативе Украины - Крымской платформе, подчеркнув, что парламентское измерение будет играть чрезвычайно важную роль в продвижении ее целей и задач.

"Убеждена, что межпарламентские группы дружбы между Украиной и тремя балтийскими государствами приложат максимум усилий, чтобы вопрос попытки незаконной аннексии Крыма оставался в фокусе внимания мирового сообщества", — отметила Джапарова.

Кроме этого, отмечается, что председатели парламентских комитетов Балтийских государств также планируют посетить зону проведения ООС с целью ознакомления с ситуацией на востоке нашей страны.

Автор: 

Крым (26371) Латвия (1330) Литва (2446) МИД (6937) Балтия (352) Эстония (1415) деоккупация (847) Джапарова Эмине (174) Крымская платформа (308)


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30.04.2021 08:50 Ответить
Матеріально підтримала Естонія.Главы парламентских комитетов стран Балтии поддержали усилия Украины по деоккупации Крыма, - МИД - Цензор.НЕТ 6294
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30.04.2021 08:58 Ответить
Глави парламентських комітетів країн Балтії підтримали зусилля України з деокупації Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 2008
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30.04.2021 09:02 Ответить
А шо це у нього обручка на середньому пальці? Все не як у людей.
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30.04.2021 09:08 Ответить
средний палец это фак, фак это член, член это рояль, рояль это Украина. Это месдж всем зебобам, всем 73 % что на члене он их всех вертел
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30.04.2021 09:16 Ответить
Вы забыли добавить: "Это элементарно, Ватсон!"
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30.04.2021 09:38 Ответить
Балтийские страны помогают Украине с 2014 года. Более того, уже во время протестов Евромайдана выделяли средств для помощи пострадавшим. В пересчете на голову, страны Балтий с начала военных действии и оккупации Крыма в денежном эквиваленте поставляли Украине разной помощи три раза больше чем США. Плюс помощь волонтерских организации. Просто страны маленькие.
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30.04.2021 12:33 Ответить
 
 