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Новости Агрессия России против Украины
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США в ОБСЕ об отводе войск РФ: "Россия делала аналогичные заявления в 2014 году незадолго до начала семилетней агрессии"

США в ОБСЕ об отводе войск РФ:

Вчера, 29 апреля, миссия США при ОБСЕ выступила с заявлением, в котором заявила, что Россия упорно не желает прекращать агрессию на востоке Украины, а начатый отвод войск от украинских границ еще ни о чем не говорит.

Заявление было выложено на сайте миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В нем говорится, что в последние месяцы количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло: если во втором полугодии 2020 года таких нарушений было около 600 в месяц, то сейчас эта цифра составляет примерно 2800.

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Американская сторона отметила, что Россия продолжает активно препятствовать мирному процессу – она "подпитывает конфликт", начатый семь лет назад и стремится усилить напряжение на местах, отрицая, что является стороной конфликта и "увековечивая ложную версию о беспристрастном посреднике".

В миссии заявили, что несмотря на частичный отвод войск от украинской границы, они будут продолжать следить за ситуацией, "учитывая тот факт, что Россия делала аналогичные заявления в 2014 году незадолго до начала семилетней агрессии".

В заключение США в очередной раз призвали РФ прекратить огонь на Донбассе и оккупацию Крыма, разблокировать украинские суда в Черном море, освободить политзаключенных украинцев и вывести свои силы и технику с востока Украины.

Автор: 

армия РФ (19101) граница (5260) россия (95393) США (26471)


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Топ комментарии
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calibr

@calibr747

·https://twitter.com/calibr747/status/1387717476188819456 19 ч

Вслед за закрытием российской базы, Судан запретил российским кораблям даже приближаться к своим территориальным водам:
https://avia.pro/news/vsled-za-zakrytiem-rossiyskoy-bazy-sudan-zapretil-rossiyskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 6507
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30.04.2021 09:26
+5
Доброго ранку, панове! І гарних нам новин!!!

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 4636
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30.04.2021 09:25
+4
Пусть США это скажут не ОБСЕ, где засело половина расеян, а Зеленскому, который очередной раз увидел мир в каком то месте у Путина
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30.04.2021 09:19
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Правила форума Совет форумчан
Штати послідовно підтримують Україну в прагненні до незалежності і відстоюванні суверенітету а Західна Європа послідовно і вперто продає Україну Кремлю попираючи всі демократичні принципи та міжнародні договори.
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30.04.2021 09:13 Ответить
Хоть паржом если нападут хуже ж не будет
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30.04.2021 09:14 Ответить
Пусть США это скажут не ОБСЕ, где засело половина расеян, а Зеленскому, который очередной раз увидел мир в каком то месте у Путина
показать весь комментарий
30.04.2021 09:19 Ответить
Доброго ранку, панове! І гарних нам новин!!!

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 4636
показать весь комментарий
30.04.2021 09:25 Ответить
США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 45
показать весь комментарий
30.04.2021 09:35 Ответить
https://twitter.com/calibr747
https://twitter.com/calibr747

calibr

@calibr747

·https://twitter.com/calibr747/status/1387717476188819456 19 ч

Вслед за закрытием российской базы, Судан запретил российским кораблям даже приближаться к своим территориальным водам:
https://avia.pro/news/vsled-za-zakrytiem-rossiyskoy-bazy-sudan-zapretil-rossiyskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 6507
показать весь комментарий
30.04.2021 09:26 Ответить
США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 7841
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30.04.2021 09:27 Ответить
Подумайте самі: чому мікроскопічна Фінляндія надавала люлей гігантського совку, або як відсталий Афганістан розгромив той же совок? І чому Україна восьмий рік не може викинути цих тварюк зі своєї території, і в українській владі перебувають прокацапські політики?
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30.04.2021 09:30 Ответить
Потому что не расстреляны внутренняя 5 колонна !
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30.04.2021 09:59 Ответить
Тому, що фіни обрали Манергейма, а ми Пєцю і Зєлю.
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30.04.2021 10:12 Ответить
не надо спешить, из Сирии пуйло уже раз 5 полностью выводило войска, а тут только первый раз отводит
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30.04.2021 10:15 Ответить
 
 