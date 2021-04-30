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Наращивание собственной добычи и давление на "Газпром", - Витренко назвал условия для снижения цены на газ для населения

Наращивание собственной добычи и давление на

Новоназначенный глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал условия, при которых возможно снизить цены на газ для населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Витренко, одним из условий снижения цен является наращивание добычи газа в Украине. Поэтому совместно с "Укргаздобычей" будут проработаны возможности увеличения добычи.

"Укргаздобыча должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить Нафтогаз в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - считает Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты

Кроме этого, он отметил, что еще одна возможность для снижения цены - давление "Нафтогаза" на "Газпром".

"Это может способствовать тому, что цена будет меньше. Мы не собираемся восстанавливать прямые закупки газа у России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина покупает у европейских компаний, будет дешевле", - объяснил он.

Автор: 

Нафтогаз (3112) Тарифы на газ (351) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+4
У нас укргаздобыча вмиллиардных убытках, что оно несет то? Просто добывать газ - предприятие в минусе. ну зебобы, ну довели страну до ручки
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30.04.2021 09:19
+4
Бла...бда...бла....В 2014 тоже трундели что повышение цены на газ небходимо для увеличения добычи...и что потом снизят т.к. валом будет своего. Но по факту добыча только сократилась....А Кобелев и Витренко только себе и сотрудникм заоблачные зарплаты и премии при убытках ежегодных. А гражданам Украины газ стал в 12 раз дороже...соответственно и ВСЁ остальное! Сцуки ублюдочные, как и нынешняя Власть зеленых БиоОсобей.
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30.04.2021 09:27
+4
Начал доводить Яйценюк с Поросенко...а эти твари продолжили...Сели на потоки.
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30.04.2021 09:29
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У нас укргаздобыча вмиллиардных убытках, что оно несет то? Просто добывать газ - предприятие в минусе. ну зебобы, ну довели страну до ручки
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30.04.2021 09:19 Ответить
АТ «Укргазвидобування» (Група Нафтогаз) за умов пандемії COVID-19 й економічного спаду завершило 2020-й рік із чистим прибутком 4,95 млрд грн, операційний прибуток сягнув 7,3 млрд грн.
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30.04.2021 09:28 Ответить
под видосики гундосого лоха фирташ дерибанит украинский газ
За I квартал 2021 року облгази не санкціоновано відібрали більше 1 млрд кубометрів газу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на https://tsoua.com/news/novyj-anty-rekord-u-i-kvartali-2021-roku-oblgazy-nesankczionovano-vidibraly-bilshe-1-mlrd-kub-m-gazu/ сайті ТОВ "Оператор ГТС України" .
"За оперативними даними у I кварталі 2021 року оператори ГРМ (газорозподільних мереж) несанкціоновано відібрали з системи магістральних газогонів майже 1,1 млрд куб. м газу для власних виробничо-технологічних витрат. Це в три рази більше, ніж за весь 2020 рік", - йдеться у повідомленні.
У січні облгази відібрали з газотранспортної мережі 38 млн кубометрів, у лютому - 380 млн кубометрів, у березні - 675 млн кубометрів https://www.ukrinform.ua/tag-gaz газу .
«Наразі сума нарахувань до сплати та боргів за відібраний газ облгазів сягають більше 10 млрд грн», - прокоментував ситуацію генеральний директор ОГТCУ Сергій Макогон.
З цих коштів 3,5 млрд грн - це прострочена заборгованість, а 6,5 млрд грн - нарахування до сплати. Для порівняння в компанії наводять дані, що чистий прибуток ТОВ «Оператор ГТС України» за 2020 рік становив 20,4 млрд грн.
В ОГТСУ нагадують, що згідно з постановою НКРЕКП №235 від 17 лютого 2021 року, учасники ринку природного газу отримали на період лютого-березня 2021 року відстрочку платежів за утворені негативні небаланси до 90 днів (раніше цей період складав до 20 днів).
«Ситуація з відборами цього опалювального сезону продемонструвала три очевидні речі. По-перше, сьогодні на державному рівні не існує дієвого механізму, який би зобов'язував облгази вчасно розраховуватися за послуги балансування та зупиняв практику відборів державного газу з ГТС. По-друге, відсутність прозорих механізмів контролю призводить до мільярдних боргів перед ОГТСУ, а також ситуацій, коли втрати газу у мережах облгазів вище, аніж споживання газу населенням, як сталося минулого місяця. По-третє, допоки не буде прийнятий закон про розподільчі рахунки у облгазів не буде стимулу врегульовувати свої негативні небаланси», - підсумував Макогон.задача зеленых мародеров обанкротить Украину.
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30.04.2021 09:35 Ответить
Начал доводить Яйценюк с Поросенко...а эти твари продолжили...Сели на потоки.
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30.04.2021 09:29 Ответить
Петя святий в порівнянні з цими мародерами та банкротами.
при Петі держпідприємства приносили гроші у бюджет а солдати їли якісні продукти.
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30.04.2021 09:37 Ответить
У некоторой части народа память как у креветок
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30.04.2021 09:49 Ответить
які обрали гундосого лошару презедентом.
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30.04.2021 09:57 Ответить
клоун продолжение мародера.
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30.04.2021 09:58 Ответить
Петя-Рональд Рейган в порівнянні з шматком зеленого гівна.
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30.04.2021 10:01 Ответить
иди помолись на икону мародера-барыги...ты просто адепт секты соевых дякуйл.
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30.04.2021 10:12 Ответить
не набридло самого себе лайкати?
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30.04.2021 10:19 Ответить
скорее инфузорий туфелек....
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30.04.2021 09:57 Ответить
Ви там були при Пеці ? Може не було гнилих продуктів? Нагадайте..- це тей Пеця який "підняв" армію на 10 відсотків від того що було можливо за 5 років і що вже доведено? Це той Пеця який теж садив патріотів і при якому АТОшники стояли у снігу на колінах під стволами мусорів беркутні та аваківської рюкзачної мавпи? Цей той Пеця який ліз на Майдані на трактор та верещав що не треба йти на Януковича? А після - розносив ("дуже незалежний") 5-й канал репетуючи зриваючимся голосом по телефону кацапською мовою з матами, за те , що вони його не піарять на Майдані? ("...я тут б...дь, раком ползаю по етім баррікадам а ні одна с..ка ето нє снімаєт..!! Ви там ох...лі што лі..") При ньому не піднявся шар-фюрер СС *********? Може Ахмет сів, чи хоч хто з одіозних? Може навіть по сьогодні сіли свинарчуки? Ні ? А чому? Може тому що партія ригів у сраці держить кабана за яйця компроматом по посадах міністра економіки Пєтуховича, та міністра держмайна пєтуховича? Подільники у небезпечній ситуації потягнуть за собою..Може це не той Пеця у якого у віну офіціально зростав особистий дохід і який с краденого віділяв копійки на армію ( як зараз на концентратори ) - лише з одною ціллю - знов вилізти у крісло та знов красти на вілли вже не в Іспаніїи ( доречі де крадене житло і свинарчуків і всіх поросятинських злодіїв) а своім видрочкам ( які скачуть з кацапськими довбнями на вечірках для придурків у Европі та верещать " Ми русскіє..") вже по по світу, як найкращий у світі "папеле"..І ще далі..далі..далі..і список аж до Парижу...який "неможливо довести у суді" як порося любить насміхатися з нас усіх. І правильно насміхається.Це - його у тому числі суди..А ми і справді придурки як що на це ведемося та не вміємо складати 2+2...
Звісно наркоманьска жидівська сциклива худоба - ще гірша. Але до яких пір ми будемо вибирати менше зло з двох, *********** на увесь світ, та цілуючи у сраки цинічних паскуд ? Доки не здохнемо від своєї ж придуркуватості раніше кацапів? Скільки можна вже молоти нісенітниці та мати курячу пам'ять? А ні одне падло яке сиділо на посаді президента у нас не було притомним. В нас ще не було и зараз немає президента. Не було і немає міністра МЗС та міністра МВС, не було і немає очільника СБУ. Та СБУ реального немає. Вся наша армія яка буде до останнього гинути за країну - добровольчі загони та патріотичні люди ( велика частина армії зараз - тупо "втомлені" контрактники-заробітчани у яких навіть з поглядами не все добре) - представників яких - переслідують та садять при всіх цих гондонах. Бо армію треба піднімати не так як це робило поросяко. Треба виділяти у сто разів більше і щоб це населення бачило та сприймало, не красти на армії ,та за це садити пожиттєво і дуже швидко..Одне - червоносраке, друге - злодійське та тракторно- совецьке, третє - ганчірка , четверте - камерний півень , ідіот та злодій разом, п'яте - брехливе,цинічне хитре та підступне ..злодій та мародер, який гуде гаслами а тихенько по замовчуванню краде та бреше, шосте - сцикливе недороблене накоманське совецьке бидло ,тупе як кацапський валянок... Наша спільна трагедія країни у тому що кацапські покидьки вбили Чорновола. Запам'ятайте це та не меліть дурниць як життєрадісні ідіоти..І поки не буде нового такого ж політика -українця реального - ми всі будемо у лайні та ганьбі поки, не дай Боже, не перестанемо бути взагалі.
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30.04.2021 10:51 Ответить
1.у 2014 році продуктів взагалі не було,а було 1200 грн "стипендії" на солдата.
2. не плутай атошників з найманцями авантюриста семенченка який зараз сидить а при Петі чомусь на сидів.
3.https://suspilne.media/118445-u-2020-roci-medvedcuk-zbilsiv-svoi-statki-vdvici-shemi/ У 2020 році Медведчук збільшив свої статки вдвічі - Схеми і хіба один медведчук? всі олігархи прийніли участь у зніманні штанів та порці мудрого наріда.
3.При Петі усе розвивалося і армія і мова і віра але для мудрого наріда важливіший шматочок гнилого сала у мишоловці (2 гривнева знижка на газ).
4.ви,хохлобарани,навколішках будете стояти перед петею і казати щоб він повернувся ,клоун за два роки розікрав і роздерибанив майже усе що Петя створював роками.
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30.04.2021 11:08 Ответить
Нужно все дома в Украине одеялами укутать
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30.04.2021 09:22 Ответить
Ветренко, только не стань СКВОЗНЯЧКОМ, говорить все могут, а вот дела, как всегда, не с ходятся с обещаниями. Флаг тебе в руки.
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30.04.2021 09:26 Ответить
Бла...бда...бла....В 2014 тоже трундели что повышение цены на газ небходимо для увеличения добычи...и что потом снизят т.к. валом будет своего. Но по факту добыча только сократилась....А Кобелев и Витренко только себе и сотрудникм заоблачные зарплаты и премии при убытках ежегодных. А гражданам Украины газ стал в 12 раз дороже...соответственно и ВСЁ остальное! Сцуки ублюдочные, как и нынешняя Власть зеленых БиоОсобей.
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30.04.2021 09:27 Ответить
не кизди,при Петі премії виписували за добрі показники за прибутки у бюджет а зараз за багатомільярдні борги.
https://prm.ua/nezakonna-premiia-ta-zbytky-derzhavi-na-mayzhe-try-miliardy-hryven-leros-rozpoviv-pro-kryminalni-spravy-shchodo-halushchenka/ Незаконна премія та збитки державі на майже три мільярди гривень: Лерос розповів про кримінальні справи щодо Галущенка
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30.04.2021 09:40 Ответить
Прыбуткы в бюджет с кого сдирали?
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30.04.2021 09:48 Ответить
Галущенко,ти?
прибутки в бюджет йшли через прозорий продаж електроенергії
а не спонстроування заводів коломойського https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/668049/ "Энергоатом" продал электроэнергию почти вдвое дешевле рыночных цен
У 2020 році ДП «НАЕК «Енергоатом» зазнала чистих збитків на суму 4,8 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами 2019 року ДП «НАЕК «Енергоатом» відзвітувало про 3,8 млрд грн прибутку. У 2018 році прибуток компанії становив 4,6 млрд грн.

останні штани з хохлолохів скоро здеруть

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/zadacha-dlya-zelenskogo-chto-budet-s-tsenami-na-***************-dlya-naseleniya-tri-stsenariya Кабинет министров может отложить повышение цен на электроэнергию для населения. Но это - последняя хорошая новость. Дальше - подорожание
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30.04.2021 09:55 Ответить
Это имеет какое то отношение к потужным прыбуткам Нафтогаза и великому реформатору Кобелеву?
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30.04.2021 10:00 Ответить
пряме.тому що все це енергетична безпека України,дійшло,лапоть мокшанський?
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30.04.2021 10:07 Ответить
Так казкові прибутки, з яких Коболєв отримував премії для мамці, йшли з енергоатому, патріоте Владімір? А з малєкул урану чи стронцію він потужно газ видобував?
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30.04.2021 10:12 Ответить
прибутки та премії Коболев отримав від того що зняв штани з Газпрому а галущенко від того що зняв штани з дурних хохлосовків які устали от вайни.
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30.04.2021 10:18 Ответить
То есть вы к этой категории, которые стали платить потужни тарифы на газ, не относитесь. Я так и думал, Владімір
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30.04.2021 10:22 Ответить
не тім містом думали,щомісяця сплачую,ще й олійку вдвічі дорожчу в порівнянні з 19 роком купую епоха бідності ж скінчилася......
доводиться страждати через чужу дурість
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30.04.2021 10:26 Ответить
киздит твой рот.
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30.04.2021 09:56 Ответить
десь далеко в кацапському ольгіно заплакав ще один дурний бот
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30.04.2021 09:59 Ответить
Тобто 100+ лямів то саме то? Тобто риже чмо, яке ніде не працювало, тупо найняло одну з самих іменитих юридичних компаній це "заслуга". В гуглі не знайти? І ще їм ДО суду заплатили десятки мільйонів євро. Тобто не було договору "якщо переможемо" Ви отримуєте стільки-то мільйонів. Це було при петі.
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30.04.2021 10:00 Ответить
якщо в дурних хахлів і досі палає від чужих премій
ці мільярди вкрадені галущенком коломойським та іншими вже скоро будеш оплачувати -ТИ

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/zadacha-dlya-zelenskogo-chto-budet-s-tsenami-na-***************-dlya-naseleniya-tri-stsenariya Кабинет министров может отложить повышение цен на электроэнергию для населения. Но это - последняя хорошая новость. Дальше - подорожание
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30.04.2021 10:05 Ответить
Наращивание собственной добычи и давление на "Газпром"/ Мародёр забыл добавить: экономия газа населением.
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30.04.2021 09:38 Ответить
хохлолохам доведеться заплатити за свою дурість у квітні 2019.
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30.04.2021 09:41 Ответить
Ты про "прикрути"?
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30.04.2021 10:18 Ответить
Про "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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30.04.2021 10:28 Ответить
Особенно сильно он надавит на Газпром, когда тот достроит Поток-2 !
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30.04.2021 09:42 Ответить
Очередной Салонный идиот
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30.04.2021 09:44 Ответить
Странно. Раньше этот прогрессивно-соевый крендель рассказывал, что цена на газ должна быть мировой по-любому и без всяких "но". Шоб путен не напал! Вот что значит место сидения. Как бы он теперь леворюционную мамкину будьоновку в зелёный цвет не перекрасил
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30.04.2021 09:45 Ответить
Трепло, особенно удивил бред про давление на Газпром чтоб тот снизил цены на европейских хабах.
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30.04.2021 09:49 Ответить
а при чем тут грязьпром?
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30.04.2021 10:07 Ответить
Я смотрю тут одни эксперды по газовыделениям собрались... включите головы ,опирайтесь на факты, отключите эмоции и будет вам просветление моска ! Амэн !
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30.04.2021 10:21 Ответить
Витренко предложил Коломойскому создать нефтяного гиганта.
Интерфакс Украина. 29.04.2021

Это все, что надо знать про нового главу Нафтогаза.
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30.04.2021 10:22 Ответить
а при чем тут собственная добыча, если газик населению "парят" по "рынковым" ценам, "зависящим" от международных хабов ?
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30.04.2021 11:05 Ответить
Витренко и коболев и бойко и Тимошенко и Гросман и Яценюк, и ещё много ворюг, этой заманухой уже 15 лет нас дурят, а газа собственной добычи как не было так и нет!! Ни хрена этот ворюга Витренко не сделает и придумает для этого тысячу причин!!
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30.04.2021 12:32 Ответить
Не понял...газ для населения это газ собственной добычи...причем здесь газпром?
Электрика и тепло повязаны на газпром....
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01.05.2021 08:32 Ответить
 
 