Наращивание собственной добычи и давление на "Газпром", - Витренко назвал условия для снижения цены на газ для населения
Новоназначенный глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал условия, при которых возможно снизить цены на газ для населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".
По словам Витренко, одним из условий снижения цен является наращивание добычи газа в Украине. Поэтому совместно с "Укргаздобычей" будут проработаны возможности увеличения добычи.
"Укргаздобыча должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить Нафтогаз в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - считает Витренко.
Кроме этого, он отметил, что еще одна возможность для снижения цены - давление "Нафтогаза" на "Газпром".
"Это может способствовать тому, что цена будет меньше. Мы не собираемся восстанавливать прямые закупки газа у России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина покупает у европейских компаний, будет дешевле", - объяснил он.
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За I квартал 2021 року облгази не санкціоновано відібрали більше 1 млрд кубометрів газу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на https://tsoua.com/news/novyj-anty-rekord-u-i-kvartali-2021-roku-oblgazy-nesankczionovano-vidibraly-bilshe-1-mlrd-kub-m-gazu/ сайті ТОВ "Оператор ГТС України" .
"За оперативними даними у I кварталі 2021 року оператори ГРМ (газорозподільних мереж) несанкціоновано відібрали з системи магістральних газогонів майже 1,1 млрд куб. м газу для власних виробничо-технологічних витрат. Це в три рази більше, ніж за весь 2020 рік", - йдеться у повідомленні.
У січні облгази відібрали з газотранспортної мережі 38 млн кубометрів, у лютому - 380 млн кубометрів, у березні - 675 млн кубометрів https://www.ukrinform.ua/tag-gaz газу .
«Наразі сума нарахувань до сплати та боргів за відібраний газ облгазів сягають більше 10 млрд грн», - прокоментував ситуацію генеральний директор ОГТCУ Сергій Макогон.
З цих коштів 3,5 млрд грн - це прострочена заборгованість, а 6,5 млрд грн - нарахування до сплати. Для порівняння в компанії наводять дані, що чистий прибуток ТОВ «Оператор ГТС України» за 2020 рік становив 20,4 млрд грн.
В ОГТСУ нагадують, що згідно з постановою НКРЕКП №235 від 17 лютого 2021 року, учасники ринку природного газу отримали на період лютого-березня 2021 року відстрочку платежів за утворені негативні небаланси до 90 днів (раніше цей період складав до 20 днів).
«Ситуація з відборами цього опалювального сезону продемонструвала три очевидні речі. По-перше, сьогодні на державному рівні не існує дієвого механізму, який би зобов'язував облгази вчасно розраховуватися за послуги балансування та зупиняв практику відборів державного газу з ГТС. По-друге, відсутність прозорих механізмів контролю призводить до мільярдних боргів перед ОГТСУ, а також ситуацій, коли втрати газу у мережах облгазів вище, аніж споживання газу населенням, як сталося минулого місяця. По-третє, допоки не буде прийнятий закон про розподільчі рахунки у облгазів не буде стимулу врегульовувати свої негативні небаланси», - підсумував Макогон.задача зеленых мародеров обанкротить Украину.
при Петі держпідприємства приносили гроші у бюджет а солдати їли якісні продукти.
Звісно наркоманьска жидівська сциклива худоба - ще гірша. Але до яких пір ми будемо вибирати менше зло з двох, *********** на увесь світ, та цілуючи у сраки цинічних паскуд ? Доки не здохнемо від своєї ж придуркуватості раніше кацапів? Скільки можна вже молоти нісенітниці та мати курячу пам'ять? А ні одне падло яке сиділо на посаді президента у нас не було притомним. В нас ще не було и зараз немає президента. Не було і немає міністра МЗС та міністра МВС, не було і немає очільника СБУ. Та СБУ реального немає. Вся наша армія яка буде до останнього гинути за країну - добровольчі загони та патріотичні люди ( велика частина армії зараз - тупо "втомлені" контрактники-заробітчани у яких навіть з поглядами не все добре) - представників яких - переслідують та садять при всіх цих гондонах. Бо армію треба піднімати не так як це робило поросяко. Треба виділяти у сто разів більше і щоб це населення бачило та сприймало, не красти на армії ,та за це садити пожиттєво і дуже швидко..Одне - червоносраке, друге - злодійське та тракторно- совецьке, третє - ганчірка , четверте - камерний півень , ідіот та злодій разом, п'яте - брехливе,цинічне хитре та підступне ..злодій та мародер, який гуде гаслами а тихенько по замовчуванню краде та бреше, шосте - сцикливе недороблене накоманське совецьке бидло ,тупе як кацапський валянок... Наша спільна трагедія країни у тому що кацапські покидьки вбили Чорновола. Запам'ятайте це та не меліть дурниць як життєрадісні ідіоти..І поки не буде нового такого ж політика -українця реального - ми всі будемо у лайні та ганьбі поки, не дай Боже, не перестанемо бути взагалі.
2. не плутай атошників з найманцями авантюриста семенченка який зараз сидить а при Петі чомусь на сидів.
3.https://suspilne.media/118445-u-2020-roci-medvedcuk-zbilsiv-svoi-statki-vdvici-shemi/ У 2020 році Медведчук збільшив свої статки вдвічі - Схеми і хіба один медведчук? всі олігархи прийніли участь у зніманні штанів та порці мудрого наріда.
3.При Петі усе розвивалося і армія і мова і віра але для мудрого наріда важливіший шматочок гнилого сала у мишоловці (2 гривнева знижка на газ).
4.ви,хохлобарани,навколішках будете стояти перед петею і казати щоб він повернувся ,клоун за два роки розікрав і роздерибанив майже усе що Петя створював роками.
https://prm.ua/nezakonna-premiia-ta-zbytky-derzhavi-na-mayzhe-try-miliardy-hryven-leros-rozpoviv-pro-kryminalni-spravy-shchodo-halushchenka/ Незаконна премія та збитки державі на майже три мільярди гривень: Лерос розповів про кримінальні справи щодо Галущенка
прибутки в бюджет йшли через прозорий продаж електроенергії
а не спонстроування заводів коломойського https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/668049/ "Энергоатом" продал электроэнергию почти вдвое дешевле рыночных цен
У 2020 році ДП «НАЕК «Енергоатом» зазнала чистих збитків на суму 4,8 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, за результатами 2019 року ДП «НАЕК «Енергоатом» відзвітувало про 3,8 млрд грн прибутку. У 2018 році прибуток компанії становив 4,6 млрд грн.
останні штани з хохлолохів скоро здеруть
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/zadacha-dlya-zelenskogo-chto-budet-s-tsenami-na-***************-dlya-naseleniya-tri-stsenariya Кабинет министров может отложить повышение цен на электроэнергию для населения. Но это - последняя хорошая новость. Дальше - подорожание
доводиться страждати через чужу дурість
ці мільярди вкрадені галущенком коломойським та іншими вже скоро будеш оплачувати -ТИ
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/zadacha-dlya-zelenskogo-chto-budet-s-tsenami-na-***************-dlya-naseleniya-tri-stsenariya Кабинет министров может отложить повышение цен на электроэнергию для населения. Но это - последняя хорошая новость. Дальше - подорожание
Интерфакс Украина. 29.04.2021
Это все, что надо знать про нового главу Нафтогаза.
Электрика и тепло повязаны на газпром....