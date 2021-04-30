КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн

Экс-глава Конституционного Суда продолжает получать зарплату - в апреле он получил 118 375 грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Роман Васильняк, передает Цензор.НЕТ.

"Недоуволенный Председатель КСУ Тупицкий продолжает получить зарплату. Капнуло еще 120 тысяч. В это же время он не появляется на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях и на избрание ему меры пресечения", - рассказал он.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.