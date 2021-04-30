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КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн
Экс-глава Конституционного Суда продолжает получать зарплату - в апреле он получил 118 375 грн.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Роман Васильняк, передает Цензор.НЕТ.
"Недоуволенный Председатель КСУ Тупицкий продолжает получить зарплату. Капнуло еще 120 тысяч. В это же время он не появляется на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях и на избрание ему меры пресечения", - рассказал он.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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Судий на должность в КС назначают не указом Президента (который Зеленский типа отменил), а решением колегии КС! Указ является только основанием для такого решения о назначении (которое никто не отменял)
Не ну плохие же гадкие судьи, которые не выполняют "королевский" указ, а не Бубочка издавший незаконный указ. Ведь так?
Тупицкий назначался по КВОТЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ и УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
В КСУ СУЩЕСТВУЮТ КВОТЫ судей КСУ от Президента от Совета судей от Верховного Совета Украины единстевнный спорный момент что прав и Зеленский и Тупицкий это невыпианность оснований для Увольнения хотя по аналогииа тут допускается аналогия Указ Президента о назначении омтененный как незаконынй поскольку тупицкий замешан в криминальном деле и скрыл этот факт при проверке и процедуре формально дает право Зеленскому считать Указ о назначении тупицкого незаконынйм и отмененным и есть п 3 ст. 21 Закона о КСУ расплывчатый но есть... у нас просто нет желания выписать Заокн о КСУ регламент и енормы Конституции о КСУ более конкретней чтобы не было у нас касты неприкасаемых и не наказуемых и да срок 9 лет первый как то слегка завышен думаю срок 4 года вполне мог бы стать адекватным и точка кажыде 4 года сменялся бы плавно состав по ротации КСУ...а то за 9 лет представляетет какие аппетиты и безнаказанность возрастает у человека у нас Президент может 2 срока по 5 лет быть и то там ВСЯ страна выбирает а тут келейно под столом на тебе на 9 лет абсолют власти и безнаказанности и никакой ответственности... анализируя статьи Конституции регламента КСу и Закона о КСУ я ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ТУПИЦКИЙ И ЧЛЕНЫЙ СУДОВ могу быть агентами иной страны убивать насиловать грабить ездить пьяными зарулем авто совершать домашнее насилие нарушать ВСЕ Законы Украины и их нельзя ни наказать ни освободить от должности сулдьи КСУ.... вы что серьезно??!!!
Но Закон есть Закон и действовать нудно по закону, а когда речь касается Конституционного стоя, то "комар носа не должен подточить". Тем более, что все возможности, чтобы сделать все законно у Зеленского есть (вплоть до изменений в Конституцию). Ни у одного Президента не было таких возможностей, но даже рыги при всем том, что там одни бандиты и то пытались подводить все под закон (если не подводилось то меняли закон)
А теперь по сути;
Вы грубо говоря сверху пошкрябали и все! Есть еще "внутренняя кухня" КС
Да, назначается указом, по квоте...тут никто не спорит. Если на пальцах, то после того как издан указ президента о назначении, то готовится внутренний приказ КС как отдельной организации НЕ ПОДЧИЕНННОЙ ПРЕЗИДЕНТУ!!!! Так вот, все, было бы ничего, если бы не одно но, а точнее два: 1. Закон не имеет обратной силы (тут речь именно про внутренний приказ о назначении) 2. Судья КС назначается БЕССРОЧНО!
Если бы не п.2., то прекращение действия указа президента, можно было бы считать основанием для прекращения нахождения на должности, а так нет - приказ действует и он бессрочный, вплоть до наступления оснований СНЯТИЯ С ДОЛЖНОСТИ!!!
И тоже повторюсь: решение по судьям принять нужно было, но нужно было сделать это юридически правильно, приняв изменения в Законе и если надо в Конституции - все возможность у него для этого есть! А не устраивать Конституционный кризис
Поки Зєля не цар,закон так-сяк діє.
А іншим "чєгоізволітє"-наука:
Спробуйте хто з пересічних не піти на день на роботу?
Скількох і скільки будуть вас доганяти щоб заплатити за прогул?
Хто був у Європі, Америці всі стверджують - там усе для людей.
А у нас навпаки - для нелюдів, за гроші, піт і кров людей.
Більшість населення намагається бути такими ж.
Країна Тупицьких. Зеленських. Кив.
А мусила б бути країною Гузарів. Ціолковських. Горовіців...
Феодалізм, рабство, у голові людини. Раб, це не той, що на ланцюгу, це той, хто вважає себе рабом. Ви реально вважаєте, що більшість українців заслуговують на зарплату вищу за 10к?
Чи може в Україні спеціаліст (не важливо у якій сфері) голодує? То що має робити держава, піднімати зарплату невігласам стимулюючи їх у такий спосіб залишатись на тому рівні, що вони зараз чи заохочувати тих, хто став спеціалістом, демонструючи невігласам, що єдиний можливий шлях до заможного життя, це стати профі своєї справи?