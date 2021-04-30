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Новости Конституционный кризис
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КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн

КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн

Экс-глава Конституционного Суда продолжает получать зарплату - в апреле он получил 118 375 грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Роман Васильняк, передает Цензор.НЕТ.

"Недоуволенный Председатель КСУ Тупицкий продолжает получить зарплату. Капнуло еще 120 тысяч. В это же время он не появляется на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях и на избрание ему меры пресечения", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 12 мая

КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн 01
КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн 02

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (233) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+9
Якщо тупицькому платять зп, то він числиться на роботі, а якщо його не пускають на роботу, то - це перешкоджання виконання обов"язків, тобто - кримінал. ЗІ Не терплю Тупицького і його тупих анатгоністів. Параліч КС - це ще більше зло аніж сам Тупицький, бо мова йде про цілу державну інституцію.
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30.04.2021 09:23
+5
во, ***, кому в Украине жить хорошо!
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30.04.2021 09:22
+4
Это за то, что Зеленский идиот!
Судий на должность в КС назначают не указом Президента (который Зеленский типа отменил), а решением колегии КС! Указ является только основанием для такого решения о назначении (которое никто не отменял)
Не ну плохие же гадкие судьи, которые не выполняют "королевский" указ, а не Бубочка издавший незаконный указ. Ведь так?
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30.04.2021 09:40
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Правила форума Совет форумчан
Это за вредность? А у нас за вредность только молоко бесплатно дают.
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30.04.2021 09:19 Ответить
Это за то, что Зеленский идиот!
Судий на должность в КС назначают не указом Президента (который Зеленский типа отменил), а решением колегии КС! Указ является только основанием для такого решения о назначении (которое никто не отменял)
Не ну плохие же гадкие судьи, которые не выполняют "королевский" указ, а не Бубочка издавший незаконный указ. Ведь так?
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30.04.2021 09:40 Ответить
что вы за бред написали прочитать Закон о КСУ и регламент КСУ слабо??!!
Тупицкий назначался по КВОТЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ и УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
В КСУ СУЩЕСТВУЮТ КВОТЫ судей КСУ от Президента от Совета судей от Верховного Совета Украины единстевнный спорный момент что прав и Зеленский и Тупицкий это невыпианность оснований для Увольнения хотя по аналогииа тут допускается аналогия Указ Президента о назначении омтененный как незаконынй поскольку тупицкий замешан в криминальном деле и скрыл этот факт при проверке и процедуре формально дает право Зеленскому считать Указ о назначении тупицкого незаконынйм и отмененным и есть п 3 ст. 21 Закона о КСУ расплывчатый но есть... у нас просто нет желания выписать Заокн о КСУ регламент и енормы Конституции о КСУ более конкретней чтобы не было у нас касты неприкасаемых и не наказуемых и да срок 9 лет первый как то слегка завышен думаю срок 4 года вполне мог бы стать адекватным и точка кажыде 4 года сменялся бы плавно состав по ротации КСУ...а то за 9 лет представляетет какие аппетиты и безнаказанность возрастает у человека у нас Президент может 2 срока по 5 лет быть и то там ВСЯ страна выбирает а тут келейно под столом на тебе на 9 лет абсолют власти и безнаказанности и никакой ответственности... анализируя статьи Конституции регламента КСу и Закона о КСУ я ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ТУПИЦКИЙ И ЧЛЕНЫЙ СУДОВ могу быть агентами иной страны убивать насиловать грабить ездить пьяными зарулем авто совершать домашнее насилие нарушать ВСЕ Законы Украины и их нельзя ни наказать ни освободить от должности сулдьи КСУ.... вы что серьезно??!!!
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30.04.2021 09:57 Ответить
У нас тут всі игзперди. Лізуть игзпердно коментувати по суті речі, в яких ні в дуб ногою.
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30.04.2021 10:05 Ответить
Виталик мегафон прикрой... Я ЮРИСТ И СТАРШЕ ВАС ПО ВОЗРАСТУ МНЕ почти 57 ЛЕТ так что не строй из себя зелебобика.... если ты тупой и дебил и не показывай свою большую тайну ... думаешь ты вумный...а если тебя опустить ниже плинтуса да так что будешь до конца жития своего рот закрытым держать ибо тебя ОПУСТИЛИ.. ты догнал чувак аль как??! дешевая ты из разряда кто дебил- а тявкать хочется...
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30.04.2021 10:57 Ответить
Шановний, давайте не будемо мірятися роками. Я теж дуже давно не хлопчик і для вас не «Виталик». Мій коментар висловлює згоду з вашою позицією, хоч вона і висловлена трохи плутано, і критику игзпердної думки Дмитрич Ч, який Конституцію України в очі не бачив (тут і закон про КСУ непотрібен, Конституція базові норми має), а розповідає нам хто призначає суддів КС.
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30.04.2021 14:28 Ответить
Я совершенно не поддерживаю Тупицкого и большую часть судей КС и как по мне они через одного должны болтаться на столбах причем перед зданием КС...(остатьных судей это тоже касается).
Но Закон есть Закон и действовать нудно по закону, а когда речь касается Конституционного стоя, то "комар носа не должен подточить". Тем более, что все возможности, чтобы сделать все законно у Зеленского есть (вплоть до изменений в Конституцию). Ни у одного Президента не было таких возможностей, но даже рыги при всем том, что там одни бандиты и то пытались подводить все под закон (если не подводилось то меняли закон)
А теперь по сути;
Вы грубо говоря сверху пошкрябали и все! Есть еще "внутренняя кухня" КС
Да, назначается указом, по квоте...тут никто не спорит. Если на пальцах, то после того как издан указ президента о назначении, то готовится внутренний приказ КС как отдельной организации НЕ ПОДЧИЕНННОЙ ПРЕЗИДЕНТУ!!!! Так вот, все, было бы ничего, если бы не одно но, а точнее два: 1. Закон не имеет обратной силы (тут речь именно про внутренний приказ о назначении) 2. Судья КС назначается БЕССРОЧНО!
Если бы не п.2., то прекращение действия указа президента, можно было бы считать основанием для прекращения нахождения на должности, а так нет - приказ действует и он бессрочный, вплоть до наступления оснований СНЯТИЯ С ДОЛЖНОСТИ!!!
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30.04.2021 10:23 Ответить
Чем больше слушаешь юристов ,тем больше веришь в мудрость Доли,ограничивающей жизнь человеков в 75 лет....
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30.04.2021 11:01 Ответить
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ АРГУМЕНТ ЗЩЕЛЕНСКИЙ ИМЕЛ ПРАВО В РАМКАХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ И ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ ОТМЕНИТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА а вот что дальше реально проблема А ПРИЧИНА ПРОТИВОРЕЧИЯ в самом З_акоене о КСУ Регламенте КСУ и нормаха конституции о КСУ конфликт нормотворечества созданный не по злому умыслу а по той причине что до такой ситуации ее даже в теории не просчитывали когда писали законы и конституцию пора просто пришло время внести изменения и выписать принять или переписать все нормы регулирующие статус работу полномочия сроки порядок назначения освобождения и так далее по судьям КСУ или ПРИНЯТЬ КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТО МОЕ МНЕНИЕ КА КЮРИСТА Ликвидирвоать КСУ ак орган и явление а его полномочия по Конституции и законами предать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ ПУСТЬВ СУ ПРИНИМАЕТ НА ПЛЕНУМЕ ВСЕМ СОСТАВОМ СУДЕЙ ВСУ С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ СТОРОН ПРОЦЕССА РЕШЕНИЕ ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ СООТВЕСТВИЕ ЗАКОНОВ КОНСТИТУЦИИ И ТАК ДАЛЕЕ напомню что в ВСУ также идут судьи по квотам Совета судей совета юридических вызов совета адвоватов квота Президента и так далее и Пленуму 100 человек это поверьте больше и ДОРОГО СТОИТ чем 16 членов сегодняшнего КСУ....
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30.04.2021 11:06 Ответить
А я и не говорил, что он не имел права этого делать! Просто когда делаешь такие вещи нужно понимать юридические последствия, а он их не понимает и самое страшное, что просто не хочет понимать! Он представляет, что он что-то типа царя, который над всеми и что его указы и есть закон..... То что он делает называется правовой нигилизм и по факту, он просто ломает всю систему сдержек и противовесов, которая с горем пополам, но работала. А нужно было ломать коррупционную систему.
И тоже повторюсь: решение по судьям принять нужно было, но нужно было сделать это юридически правильно, приняв изменения в Законе и если надо в Конституции - все возможность у него для этого есть! А не устраивать Конституционный кризис
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30.04.2021 12:07 Ответить
Вже не дають давно... А якщо кому не можна молока, пронос після нього?
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30.04.2021 09:52 Ответить
Тоді уходь з хімпрома !
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30.04.2021 11:02 Ответить
Не! У нас, на флоте, таки продолжают давать!
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30.04.2021 11:43 Ответить
КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2355
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30.04.2021 09:20 Ответить
во, ***, кому в Украине жить хорошо!
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30.04.2021 09:22 Ответить
Какой там хорошо, на копейках же сидит - взяток то неподают
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30.04.2021 09:36 Ответить
Именно,зарплату-за деньги,не считают.
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30.04.2021 09:46 Ответить
На пивас по пятницам....
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30.04.2021 11:03 Ответить
Якщо тупицькому платять зп, то він числиться на роботі, а якщо його не пускають на роботу, то - це перешкоджання виконання обов"язків, тобто - кримінал. ЗІ Не терплю Тупицького і його тупих анатгоністів. Параліч КС - це ще більше зло аніж сам Тупицький, бо мова йде про цілу державну інституцію.
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30.04.2021 09:23 Ответить
это не зарплата, а пособие по выживанию для главы КСУ
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30.04.2021 09:29 Ответить
Конечно числится! Клоун же за 2 года Конституцию так и не проситал! Иначе бы знал, что судья КС назначается на должность коллегией КС (или как там они называются) на основании указа Президента! Но не самим Указом, который он отменил. Решение коллегии КС о его назначении на должность все еще в силе, а "исчезновение основания", основанием для снятия с должности не является - законом оговорен четкий перечень таких оснований и отмены указа в нем нет!!!
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30.04.2021 09:45 Ответить
в чём польза лично для вас от кс ., ? для меня лично что он есть что нт нет один хер, только не надо о высоких материях это банально
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30.04.2021 09:48 Ответить
недра по конституции мои ,и что из этого,? слепой кс ? нафик мне тогда его такая защита и он сам ?
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30.04.2021 10:08 Ответить
Ти "таварищъ" пацак, дуже погана людина, а ще й мову нібито знаєш (навчилися вже за "поребриком"). Буквоїдство - формальність, якщо злодії грабують країну, а КСУ забезпечує їм недоторканість, і оголошує недоторкуваними перевірку награбованих нними статків. Не підтримує клоуна, але у стосунку праводіяльності просунутого Януковичем у КСУ донецького дегенерата, то неважливо, якого коліру кішка, яккщо мимохіть вона загризе шкідливого пацюка.
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30.04.2021 10:10 Ответить
Ну так это на лекарства. Он же где-то на больничке шхерится.
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30.04.2021 09:24 Ответить
Звісно. Чи хтось вважає,що суддя,голова КСУ має працювати бесплатно ?
Поки Зєля не цар,закон так-сяк діє.
А іншим "чєгоізволітє"-наука:
КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3754
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30.04.2021 09:30 Ответить
Как бы это было не прискорбно, но тут все правильно и по букве закона: Бубочка отменой указа не снял его с должности, а не впускать его в суд - это не только "перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків", но и вмешательство в судовую систему и даже покушение на конституционный строй (поскольку речь про КС) ....можно и узурпацию власти нарыть
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30.04.2021 09:50 Ответить
Треба ще податки підняти бо до пересічних ніяк не дійде, що їх мають за лохів.
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30.04.2021 09:30 Ответить
По ПДВ вже проект мають
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30.04.2021 09:33 Ответить
Главное, что бы не мешал и пусть дальше платят, народ такой, многих кормит не за шо. Страна чудес и нам повезло в ней жить, не каждому дано.
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30.04.2021 09:31 Ответить
Лёха - Вот ты и плати, если такой щедрый А я считаю ни в коем случае
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30.04.2021 09:34 Ответить
Если переплатили, то Тупицкий должен вернуть эти деньги
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30.04.2021 09:31 Ответить
Суди в такому випадку на боці здирництва з держави адже можливо їм частину ...
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30.04.2021 09:35 Ответить
Моя пенсия за год....
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30.04.2021 09:31 Ответить
Не позорьте судью перед пацанами. Та он больше в месяц тратит на туалетную бумагу.
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30.04.2021 09:31 Ответить
Засранец
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30.04.2021 09:40 Ответить
Просто пищеварение хорошее....
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30.04.2021 11:06 Ответить
До сьогодні я вважав, що зарплата 100+ прерогатива найвищих судів. Але ні. Украінський народ має змогу так фінансувати кожного, хто одягнув чорну мантію. https://poltava.to/news/60636/
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30.04.2021 09:31 Ответить
Вершина цинічного дибілізму системи влади в цій антинародній державі.
Спробуйте хто з пересічних не піти на день на роботу?
Скількох і скільки будуть вас доганяти щоб заплатити за прогул?
Хто був у Європі, Америці всі стверджують - там усе для людей.
А у нас навпаки - для нелюдів, за гроші, піт і кров людей.
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30.04.2021 09:38 Ответить
чия в цьому вина...
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30.04.2021 09:53 Ответить
майже півставки. всеодно непогано. це ніби ти працює- непрацюєш - а зарплата є! тож Зе ще той юрист
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30.04.2021 09:51 Ответить
Тупицький - взірець успішності.
Більшість населення намагається бути такими ж.
Країна Тупицьких. Зеленських. Кив.

А мусила б бути країною Гузарів. Ціолковських. Горовіців...
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30.04.2021 09:52 Ответить
а рабо-гої нехай ішачать на 10 000 грн при европейских цінах....- так потрібно вміти- і визнаем, у них це виходить....
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30.04.2021 09:52 Ответить
Не працюй. Працюй за 20-30. Що заважає?
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30.04.2021 09:59 Ответить
так і роблю...- я про загальне...
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30.04.2021 10:40 Ответить
а тебе ніколи не дивувало, що усі, хто пише про 5-10 і т.п., на повірку виявляється самі за стільки не працюють і завжди пишуть про когось там, про загальне?
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30.04.2021 10:48 Ответить
мене у цьому житті уже давно аж так нічого не дивуе...- окрім тих Людей які вчиняють Людські вчинки - тобто Діянія....- і Слава Богу що ще е такі в Україні....- відносно заробітків, чи тої оплати що нібито надае "держава" Людині яка йде і працю!!!! - не сидить як наприклад в США на соціалі в 450 зЄлені + соц пакет на комунальні та талони на харчування...- а які ідуть і працюють... на тих же 10 000 і то ще не в сіх сферах, то це просто нео- феодалізм...., так як ми знаем і розуміем які ресурси мае Україна - і хто ними користуеться..., а це не більше 1 000 сімей , та той васальний клас , що їх обслуговуе.......- ну можливо у твоему мега центрі - нью Лондоні , ситуація інша..... - але я знаю що це не так...- так , для Чернівців і навіть 30 000 грн на сьогодні це не багато , але терпимо - якщо ти маеш житло -авто , та стабільний заробіток у окресленому....- інше , це виживання та бідність....
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30.04.2021 11:06 Ответить
Між нами світогляна прірва. "відносно заробітків, чи тої оплати що нібито надає "держава" Людині яка йде і працю!!!! ", я не сприймаю державу як інституцію, яка щось надає, а бо повинна надавати. Тим паче, я не сприймаю дорікань з боку людей, які не виконують свої обов'язки перед державою, зокрема зі сплати податків, а більшість наших "ображених державою" це люди, яки ухиляються від їх сплати.
Феодалізм, рабство, у голові людини. Раб, це не той, що на ланцюгу, це той, хто вважає себе рабом. Ви реально вважаєте, що більшість українців заслуговують на зарплату вищу за 10к?
Чи може в Україні спеціаліст (не важливо у якій сфері) голодує? То що має робити держава, піднімати зарплату невігласам стимулюючи їх у такий спосіб залишатись на тому рівні, що вони зараз чи заохочувати тих, хто став спеціалістом, демонструючи невігласам, що єдиний можливий шлях до заможного життя, це стати профі своєї справи?
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30.04.2021 11:18 Ответить
Такие приятные цифры....и где ж в провинции их можно подержать?
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30.04.2021 11:10 Ответить
Та де завгодно, я відверто кажучи задовбався вже тут наводити приклади. Торговий представник 20-40 і т.п. Минулої осені яблука збирали у садах однієї відомої фірми - 30. Ті що обрізали сади, за три місяці - 200к. І це тут в Україні. Швея на фабриці - 15, на заводах, приблизно також. Це не інженерний склад, у тих за 1 к.
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30.04.2021 11:21 Ответить
Зараз звісно Ковід накрив сферу послуг і туризм, не без того, але до пандемії, і там були зарплати не менше.
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30.04.2021 11:22 Ответить
Те, про що я писав із самого початку цієї авантюри з Тупіцким. Якби Зеля бажав навести лад, він би протяг через монобільшість ліквідацію КСУ і питань би не було, але Зелі потрібний цей суд... от тільки із відданими йому суддями, а так, не виходить. Україна не Росія, тут мало хотєлки "царя"... Тому маємо черговий злочин вчинений особисто Зеленським. Додайте суюи розпуск ВР, Оман, Вагнергейт, Чауса... на цю людину чекають довгі роки в'язниці. Добре, що хоч соратники йому віп-камеру підготували..
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30.04.2021 09:58 Ответить
Прокляли тупицького -- щоб ти жив на одну зарплату, от він і "мучиться" тепер. І харя он як розпухла , мабуть в "макдональдсі" одну картоплю фрі їсть !...
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30.04.2021 10:31 Ответить
У бабусі ,в глухому селі, на салі....
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30.04.2021 11:09 Ответить
КС надо было временно заблокировать до принятия закона о распродаже украинской земли. Потом они все помирятся и с новой силой будут допиливать страну.
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30.04.2021 10:51 Ответить
Или удержать с Гл. Бухгалтера КС или посадить за растрату
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30.04.2021 10:52 Ответить
Ну энто ж ему на семки и пивас
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30.04.2021 11:29 Ответить
Надо ж поддерживать пострадавшего от действий "режима", тем более, что он якобы на "больничке" и силёнок не имеет явиться в суд.
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30.04.2021 12:24 Ответить
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30.04.2021 13:05 Ответить
Вся эта возня с Конституционным судом говорит только об одном: о бардаке в стране!
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30.04.2021 14:34 Ответить
Тупице на "мороженное".
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30.04.2021 19:21 Ответить
 
 