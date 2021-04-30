Интернет-трансляции, маски, санитайзеры и освящение на улице: в церквях рассказали, как пройдут праздничные службы

Священнослужители обещают придерживаться всех карантинных рекомендаций Минздрава на Пасху. В церквях рассказали, как пройдут праздничные службы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря рассказал изданию, что прихожане смогут помолиться внутри, но освящение пищи будет проходить на улице.

По его словам, в храме будет ограничено количество мест. Освящение пасхальных приношений, пасок будет проходить на улице, также с соблюдением необходимой дистанции, и в субботу, и в воскресенье.

"Мы увеличиваем период, чтобы люди могли прийти в разное время, а не все вместе. Следить за количеством людей в каждом храме - это обязанность священника. Он также должен привлекать активных мирян, которые бы ему в этом помогали", - пояснил Евстратий Зоря.

Кроме того, на заводах и в магазинах священнослужители ПЦУ будут освящать куличи, которые затем смогут купить прихожане.

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В УГКЦ утверждают, что их храмы также будут открыты. Чтобы не было столпотворений внутри церквей, часть прихожан сможет слушать литургию на улице возле храма.

Руководитель Департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив рассказал изданию, что обязательными будут маски, наличие санитайзеров в храмах.

"Будут действовать ограничения касательно граничного количества человек и дистанции. Допускается, что остальные люди смогут слушать литургию на улице возле храма с соблюдением дистанции друг от друга. Для этого рекомендуется церквям обеспечить озвучку на улице", - сказал он.

Освящение пасхальных блюд в Украинской греко-католической церкви еще до пандемии проходило в течение субботы, так будет и в этом году. В Патриаршем соборе в Киеве освящение пасхальных корзин будет проходить каждые полчаса, начиная с обеда и до позднего вечера субботы.

Кроме того, верующие смогут посмотреть интернет-трансляции пасхальных богослужений и даже получить благословение пасхальных блюд онлайн.

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Заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич рассказал, что в некоторых храмах часть людей останется во время богослужения на улице, также можно слушать онлайн.

Священнослужители Украинской православной церкви увеличат сессии освящения блюд, чтобы не провоцировать огромного скопления людей. Они начнутся днем субботы и закончатся примерно в обед воскресенья.