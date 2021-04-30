Со 2 мая иностранцам, прибывшим из Индии, запрещен въезд в Украину, - Ляшко
Прибывшим из Индии лицам без гражданства будет запрещен въезд в Украину.
Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главного санврача, Индия является лидером по регистрации новых случаев коронавируса в мире.
"Правительство Украины приняло решени о запрете пересечения государственной границы с 0:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Индии также подлежат обязательной самоизоляции вне зависимости от результатов ПЦР-тестов", - отметил Ляшко.
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Неужто и на цензоре, как Кива, используют машинный перевод с мовы на русский?
И ещё там сжигают трупы, под открытым небом, и всё идёт в атмосферу. ВОЗ об этом задумывается?