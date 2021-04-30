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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав готовит представление о выходе Киевской и Николаевской областей из "красной" зоны, - Ляшко

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась.

Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Минздрав готовит представление в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выведении из "красного" уровня эпидопасности еще двух областей. В частности, это Киевская и Николаевская области, которые могут быть переведены в "желтый" уровень эпидопасности", - отметил Ляшко.

По его словам, с 1 мая в Украине будет 7 областей, находящихся в "красной" зоне.

Также он отметил, что на сегодняшний день ни в одном регионе Украины уровень загруженности коек с кислородом не превышает 65%.

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Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4118) Николаевская область (2112) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Представление готовит? Как это по кварталовски
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30.04.2021 09:38 Ответить
Давайте, статисти Стебанова, повертайте дітей в школи, відкривайте кафешки, ресторани, театри-кінотеатри, свята на носі. Чи, може, вже вчителів всіх вакцинували ? Хай діти перезаражаються за декілька тижнів, а потім рознесуть ковід по селах влітку. Чому приймаєте такі недолугі рішення ... МОЗ готує подання про вихід Київської та Миколаївської областей із "червоної" зони, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4205
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30.04.2021 09:52 Ответить
В Київській області вже магазини всі відкриті з понеділка торгують, ринки. Всім пофіг
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30.04.2021 09:50 Ответить
Как интересно у Зе команды: Карантин типа назначают плохие местные власти, а типа снимает, заботящаяся о простом народе центральная зе-власть!
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30.04.2021 10:33 Ответить
 
 