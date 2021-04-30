Минздрав готовит представление о выходе Киевской и Николаевской областей из "красной" зоны, - Ляшко

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась.

Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Минздрав готовит представление в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выведении из "красного" уровня эпидопасности еще двух областей. В частности, это Киевская и Николаевская области, которые могут быть переведены в "желтый" уровень эпидопасности", - отметил Ляшко.

По его словам, с 1 мая в Украине будет 7 областей, находящихся в "красной" зоне.

Также он отметил, что на сегодняшний день ни в одном регионе Украины уровень загруженности коек с кислородом не превышает 65%.

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