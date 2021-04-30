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Новости Агрессия России против Украины
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Вскоре наши границы вновь станут мирными, - Зеленский наградил 11 пограничников. СПИСОК

Вскоре наши границы вновь станут мирными, - Зеленский наградил 11 пограничников. СПИСОК

По случаю Дня пограничника Украины президент Владимир Зеленский подписал указ № 182/2021 о награждении государственными наградами защитников украинской границы.

Согласно документу, за значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины награды присвоены 11 пограничникам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента

Подчеркивается, что Зеленский отметил особый вклад защитников государственных рубежей в обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Сегодня пограничник Украины - не только лицо страны, которое видят люди при пересечении государственной границы в пунктах пропуска. Это - прежде всего защитник государства, ответственный перед народом за нерушимость границы и его безопасность", - отметил президент.

Кроме этого, глава государства напомнил, что пограничники одними из первых встали на защиту Украины в 2014 году, демонстрируя верность стране и несгибаемый дух.

"Надежная охрана государственной границы зависит не только от современного оружия и техники, а прежде всего от людей, от их профессионализма, решимости и готовности защищать. Верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными. Желаю украинским пограничникам профессиональных успехов, счастья и благополучия их семьям ", - подытожил Зеленский.

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Полный текст указа главы государства Цензор.НЕТ публикует на языке оригинала:

За значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня прикордонника постановляю:

Нагородити орденом Данила Галицького

ВИЧАЛКІВСЬКОГО Ігоря Володимировича - полковника;

ЧАПЛЮ Віталія Михайловича - підполковника;

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ВАСИЛЬЧУКА Миколу Миколайовича - підполковника;

ГУРНЯКА Михайла Олександровича - полковника;

ПРОЦКІВА Юрія Ігоровича - майора;

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

ПРОНЬКА Дмитра Ігоровича - капітана;

ТОЛМАЧОВА Олександра Михайловича - старшого прапорщика;

ХАРЧЕНКА Володимира Івановича - підполковника;

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АРНАУТА Миколу Володимировича - прапорщика;

ВАКУЛКО Тамару Іванівну - старшого прапорщика;

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

ВАЛЬКА Миколу Васильовича - голову організації ветеранів-прикордонників Дніпровського району м. Києва, полковника у відставці.

Автор: 

граница (5260) Зеленский Владимир (20255) награда (1796) пограничники (1569)


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Топ комментарии
+6
Вскоре наши границы вновь станут мирными, - Зеленский наградил 11 пограничников - Цензор.НЕТ 3636
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30.04.2021 09:50
+4
Варианты на выбор - популист, фантазер, мечтатель, дурак, идиот... Или все в одном " флаконе".
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30.04.2021 09:56
+3
и это прости господи преЗЕдент...

зачем этот популизм глупый?
сказал бы как есть, нам нужно оборонять державу, до мира ещё далеко
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30.04.2021 09:52
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Вскоре наши границы вновь станут мирными, - Зеленский наградил 11 пограничников - Цензор.НЕТ 3636
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30.04.2021 09:50 Ответить
и это прости господи преЗЕдент...

зачем этот популизм глупый?
сказал бы как есть, нам нужно оборонять державу, до мира ещё далеко
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30.04.2021 09:52 Ответить
Ты шо??? Столько народа устало от войны у телевизоров.
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30.04.2021 10:12 Ответить
Варианты на выбор - популист, фантазер, мечтатель, дурак, идиот... Или все в одном " флаконе".
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30.04.2021 09:56 Ответить
Зрадник-капітулянт.
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30.04.2021 10:11 Ответить
Этот нелох,43-х лет от роду,ну точно не знает,что такое советский союз,а страну тянет в это дерьмо
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30.04.2021 10:07 Ответить
Вскоре наши границы вновь станут мирными/ Как так станут. Девятого декабря 2019 года Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. Главнокомандующий сказал- не баран чихнул, не петух прокукарекал. Если главнокомандующий не четыреждыуклонившийся пианист.
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30.04.2021 10:10 Ответить
через год. А если нет, он уйдет.
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30.04.2021 10:10 Ответить
Незабаром наші кордони знову стануть мирними, - Зеленський нагородив 11 прикордонників - Цензор.НЕТ 5938
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30.04.2021 10:10 Ответить
Мира на наших границах не будет никогда вообще.

Мы либо будем отбиваться от кацапов, либо сдадимся.
Если будем отбиваться - будет война с кацапами на востоке.
Если сдадимся - будет война с поляками на западе.
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30.04.2021 10:13 Ответить
Де стіна на кордоні колаборанти і саботажники?
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30.04.2021 10:14 Ответить
Вовка большой оптимист ...верит что скоро границы станут мирными (соседи станут кроткими аки агнецы ) ,что эпоха бедности закончится не только для слуг народа и вообще людям посыпятся плюшки .А может он не наивный фантазер ,а коварный обманщик??
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30.04.2021 10:56 Ответить
"Истинно верующий" уже. Но верить в то, что на более 2000 км границы с рашкой будет мир можно лишь после того как там будет иная граница, примером с Китаем.
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30.04.2021 12:34 Ответить
Скоро "Зєлєнскій" буде нецензурним словом...
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30.04.2021 11:20 Ответить
Это уже в прошедшем времени, а в будущем - для остальных 26%.
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30.04.2021 12:29 Ответить
Уточняю: офіційно визнаним.
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30.04.2021 12:41 Ответить
Цей склад Ради не зробить такий крок.
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30.04.2021 13:18 Ответить
 
 