Вскоре наши границы вновь станут мирными, - Зеленский наградил 11 пограничников. СПИСОК
По случаю Дня пограничника Украины президент Владимир Зеленский подписал указ № 182/2021 о награждении государственными наградами защитников украинской границы.
Согласно документу, за значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины награды присвоены 11 пограничникам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента
Подчеркивается, что Зеленский отметил особый вклад защитников государственных рубежей в обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Сегодня пограничник Украины - не только лицо страны, которое видят люди при пересечении государственной границы в пунктах пропуска. Это - прежде всего защитник государства, ответственный перед народом за нерушимость границы и его безопасность", - отметил президент.
Кроме этого, глава государства напомнил, что пограничники одними из первых встали на защиту Украины в 2014 году, демонстрируя верность стране и несгибаемый дух.
"Надежная охрана государственной границы зависит не только от современного оружия и техники, а прежде всего от людей, от их профессионализма, решимости и готовности защищать. Верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными. Желаю украинским пограничникам профессиональных успехов, счастья и благополучия их семьям ", - подытожил Зеленский.
Полный текст указа главы государства Цензор.НЕТ публикует на языке оригинала:
За значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня прикордонника постановляю:
Нагородити орденом Данила Галицького
ВИЧАЛКІВСЬКОГО Ігоря Володимировича - полковника;
ЧАПЛЮ Віталія Михайловича - підполковника;
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
ВАСИЛЬЧУКА Миколу Миколайовича - підполковника;
ГУРНЯКА Михайла Олександровича - полковника;
ПРОЦКІВА Юрія Ігоровича - майора;
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня
ПРОНЬКА Дмитра Ігоровича - капітана;
ТОЛМАЧОВА Олександра Михайловича - старшого прапорщика;
ХАРЧЕНКА Володимира Івановича - підполковника;
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АРНАУТА Миколу Володимировича - прапорщика;
ВАКУЛКО Тамару Іванівну - старшого прапорщика;
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
ВАЛЬКА Миколу Васильовича - голову організації ветеранів-прикордонників Дніпровського району м. Києва, полковника у відставці.
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зачем этот популизм глупый?
сказал бы как есть, нам нужно оборонять державу, до мира ещё далеко
Мы либо будем отбиваться от кацапов, либо сдадимся.
Если будем отбиваться - будет война с кацапами на востоке.
Если сдадимся - будет война с поляками на западе.