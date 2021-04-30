Вскоре наши границы вновь станут мирными, - Зеленский наградил 11 пограничников. СПИСОК

По случаю Дня пограничника Украины президент Владимир Зеленский подписал указ № 182/2021 о награждении государственными наградами защитников украинской границы.

Согласно документу, за значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины награды присвоены 11 пограничникам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента

Подчеркивается, что Зеленский отметил особый вклад защитников государственных рубежей в обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Сегодня пограничник Украины - не только лицо страны, которое видят люди при пересечении государственной границы в пунктах пропуска. Это - прежде всего защитник государства, ответственный перед народом за нерушимость границы и его безопасность", - отметил президент.

Кроме этого, глава государства напомнил, что пограничники одними из первых встали на защиту Украины в 2014 году, демонстрируя верность стране и несгибаемый дух.

"Надежная охрана государственной границы зависит не только от современного оружия и техники, а прежде всего от людей, от их профессионализма, решимости и готовности защищать. Верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными. Желаю украинским пограничникам профессиональных успехов, счастья и благополучия их семьям ", - подытожил Зеленский.

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Полный текст указа главы государства Цензор.НЕТ публикует на языке оригинала:

За значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня прикордонника постановляю:

Нагородити орденом Данила Галицького

ВИЧАЛКІВСЬКОГО Ігоря Володимировича - полковника;

ЧАПЛЮ Віталія Михайловича - підполковника;

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ВАСИЛЬЧУКА Миколу Миколайовича - підполковника;

ГУРНЯКА Михайла Олександровича - полковника;

ПРОЦКІВА Юрія Ігоровича - майора;

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

ПРОНЬКА Дмитра Ігоровича - капітана;

ТОЛМАЧОВА Олександра Михайловича - старшого прапорщика;

ХАРЧЕНКА Володимира Івановича - підполковника;

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АРНАУТА Миколу Володимировича - прапорщика;

ВАКУЛКО Тамару Іванівну - старшого прапорщика;

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

ВАЛЬКА Миколу Васильовича - голову організації ветеранів-прикордонників Дніпровського району м. Києва, полковника у відставці.