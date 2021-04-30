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Новости Агрессия России против Украины
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Украина предложила США поделиться опытом противостояния российским кибератакам: мы знаем, что делать в таких случаях, - Маркарова

Украина предложила США поделиться опытом противостояния российским кибератакам: мы знаем, что делать в таких случаях, - Маркарова

Украина имеет богатый опыт противостояния российской кампании дезинформации, а также кибератакам, и могла бы поделиться им с Соединенными Штатами, а также с другими странами Запада, чтобы усилить эффективность совместного противодействия этому вызову.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время вебинара, организованного Американо-украинским деловым советом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом вопросе мы в Украине можем много чем поделиться. Мы имели дело с большим количеством кибератак (со стороны России - ред.) перед тем, как они были обнаружены здесь, в Соединенных Штатах, и мы знаем, что делать в (таких случаях. - Ред.)", — заметила Маркарова.

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Она также отметила, что Украина применила определенные меры для защиты и готова делать это вместе с США, а также другими странами Запада.

"Мы можем вместе составить план, каким образом повысить эффективность и действенность в скоординированном реагировании на этот вызов", - подчеркнула посол.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона готова развивать диалог с США во многих других сферах, в том числе относительно инноваций и климатических изменений.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом Украины в США 25 февраля нынешнего года. 20 апреля она прибыла в Вашингтон для исполнения обязанностей на этой должности.

Автор: 

россия (95393) США (26471) хакер (1181) кибербезопасность (673) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+6
Она что реально думает что украинская защита от хакеров круче американской?)))
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30.04.2021 09:56
+5
дура.
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30.04.2021 10:01
+4
Фейерическая дура. Именно поэтому Зелебобик ее туда и поставил.
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30.04.2021 10:20
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Она что реально думает что украинская защита от хакеров круче американской?)))
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30.04.2021 09:56 Ответить
богатый опыт противостояния российской кампании дезинформации - ага вещающий шарий с телеканала НАШ и дубинский с Г+Г
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30.04.2021 10:39 Ответить
а ты что - по лицу не видишь что это высокоинтеллектуальный IT специалист от правящей партии Сопли урода, поставленный гавнокомандующим курировать важнейшее направление.
Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам: ми знаємо, що робити в таких випадках, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3173
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30.04.2021 10:39 Ответить
ахаха... в кожній поважаючій себе країні є така система кіберзахисту та нападу, що Україні до такого рівня років 30 мінімум необхідно буде повзти. про що вони ведуть мову? так Американські бізнеси та платформи постійно взламують, але вони хоч знають про це і здатні з цим щось робити, в Україні 90% усіх атак проходять непоміченними.
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30.04.2021 09:58 Ответить
дура.
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30.04.2021 10:01 Ответить
Це новий Анекдот.... Ой.... Ха-Ха-тунчика впіймала... Маркарова зробила мій день.... СКА.... Явно Ганджубасу курнула щоб таке ляпнуть.... ... РЖУНИМАГУ
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30.04.2021 10:13 Ответить
Еколог, який лізе не в свою "область" - ківу згадав
Короче - дура, яка не тримає язика - як і усі слуги урода
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30.04.2021 10:14 Ответить
В случае "таких случаев" нужно звонить в Госдепартамент. Это лучшее, что можно сделать
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30.04.2021 10:15 Ответить
Яке ж воно дурне...
Дурне-95...
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30.04.2021 10:16 Ответить
Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам: ми знаємо, що робити в таких випадках, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4391
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30.04.2021 10:21 Ответить
ЭТО в Британии! Их что, специально подбирают?
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30.04.2021 10:23 Ответить
Зелебыдлота их клонирует
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30.04.2021 10:40 Ответить
виглядає як мультяшна паця з бантом... щас рохне.... десь такі асоціаціі...
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30.04.2021 12:21 Ответить
Опубликуй свое фото. Ну или посмотри на себя в зеркало.
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30.04.2021 18:17 Ответить
Это у тебя детская травма? 6 лет прошло. Видимо глубоко она тебя поимела за глупость и лень
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30.04.2021 16:57 Ответить
Фейерическая дура. Именно поэтому Зелебобик ее туда и поставил.
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30.04.2021 10:20 Ответить
Пипец - ипанутая ... зе-гнида специально эту идиотку поставил на самое главное направление дипломатической работы...
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30.04.2021 10:35 Ответить
Ахах . Мы можем канешо прокунсильтировать как доверять разработку важного софта левым канторам (система для армии "Дзвiн", система деклараций), как держать реестры хрен знает где за границей или на частных серверах и т.д. Может мы разрабатываем что-то в Украине какой то софт для борьбы с проникновением? В чем мы можем помочь США? Она что уже обкурилась
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30.04.2021 11:00 Ответить
Mein Gott...
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30.04.2021 11:25 Ответить
Здається, ця тьолка несправна розуму.
А скоро "Зєлєнскій" буде нецензурним словом...
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30.04.2021 11:35 Ответить
 
 