Украина предложила США поделиться опытом противостояния российским кибератакам: мы знаем, что делать в таких случаях, - Маркарова

Украина имеет богатый опыт противостояния российской кампании дезинформации, а также кибератакам, и могла бы поделиться им с Соединенными Штатами, а также с другими странами Запада, чтобы усилить эффективность совместного противодействия этому вызову.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время вебинара, организованного Американо-украинским деловым советом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом вопросе мы в Украине можем много чем поделиться. Мы имели дело с большим количеством кибератак (со стороны России - ред.) перед тем, как они были обнаружены здесь, в Соединенных Штатах, и мы знаем, что делать в (таких случаях. - Ред.)", — заметила Маркарова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Посол Украины Маркарова отправилась в США. ФОТО

Она также отметила, что Украина применила определенные меры для защиты и готова делать это вместе с США, а также другими странами Запада.

"Мы можем вместе составить план, каким образом повысить эффективность и действенность в скоординированном реагировании на этот вызов", - подчеркнула посол.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона готова развивать диалог с США во многих других сферах, в том числе относительно инноваций и климатических изменений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество кибератак на Украину растет: хакеры "охотятся" на органы госвласти, объекты инфраструктуры и частные фирмы, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом Украины в США 25 февраля нынешнего года. 20 апреля она прибыла в Вашингтон для исполнения обязанностей на этой должности.