Зеленский поздравил короля Швеции с днем рождения, поблагодарив за поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Швеции Карла XVI Густава с днем рождения, поблагодарив за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в проведении реформ.
Поздравление Зеленский опубликовал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Швеция - особая страна. Швеция первой в Северной Европе признала независимость Украины. В день рождения Его Величества Карла XVI Густава желаю ему здоровья и благополучия. Спасибо Швеции за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в проведении реформ", - отметил президент Украины.
Швеція – особлива країна. 🇸🇪 першою у Північній Європі визнала незалежність #України. У день народження Його Величності Карла XVI Густава бажаю йому здоров'я та добробуту. Дякую 🇸🇪 за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦 і допомогу в проведенні реформ. @SwedeninUA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2021
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