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Зеленский поздравил короля Швеции с днем рождения, поблагодарив за поддержку Украины

Зеленский поздравил короля Швеции с днем рождения, поблагодарив за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Швеции Карла XVI Густава с днем рождения, поблагодарив за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в проведении реформ.

Поздравление Зеленский опубликовал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Швеция - особая страна. Швеция первой в Северной Европе признала независимость Украины. В день рождения Его Величества Карла XVI Густава желаю ему здоровья и благополучия. Спасибо Швеции за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в проведении реформ", - отметил президент Украины.

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Швеція – особлива країна. 🇸🇪 першою у Північній Європі визнала незалежність #України. У день народження Його Величності Карла XVI Густава бажаю йому здоров'я та добробуту. Дякую 🇸🇪 за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦 і допомогу в проведенні реформ. @SwedeninUA

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2021

Зеленский Владимир (20255) поздравление (1057) Швеция (998)


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Топ комментарии
+14
Король и шут.
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30.04.2021 10:25
+6
С языка сорвал.
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30.04.2021 10:26
+5
Дякуємо мєньдель, що до Швейцарії не подзвонили.
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30.04.2021 10:30
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Король и шут.
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30.04.2021 10:25 Ответить
С языка сорвал.
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30.04.2021 10:26 Ответить
это первая ассоциация у многих )
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30.04.2021 10:32 Ответить
А кива черный анархист ананист
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30.04.2021 10:35 Ответить
Виктория Нуланд провела консультации с президентом Молдовы Майей Санду. Кроме всего прочего речь шла о Чаусе. Мои поздравления любителям шуармы. Срочно бросайте это дурное дело и переходите на печеньки
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30.04.2021 10:27 Ответить
ЗЕлений віслюк ще одну пригоду на свою жопень знайшов
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30.04.2021 12:07 Ответить
Так виглядає, що ця Мая теж знайшла собі пригоду ... аля "ранній Зеленський" з парляментом.
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30.04.2021 12:39 Ответить
https://prm.ua/solsberetskyy-shpyl-zelenskoho-i-velyka-hanba-ukrainy-shcho-oznachaie-sprava-suddi-chausa/?fbclid=IwAR1bluUKlxhkBWf76mb8o8-X3U0cT26MV03QoE7uJChCHexSlmvPyGXNyKE ПОСИЛАННЯ
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30.04.2021 12:41 Ответить
А ведь мог и голую жопу королю показать...
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30.04.2021 10:27 Ответить
Дякуємо мєньдель, що до Швейцарії не подзвонили.
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30.04.2021 10:30 Ответить
Певно, Мендель тримають у клітці, якщо вже тиждень "тиша у ефірі".
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30.04.2021 11:30 Ответить
Браво!!!
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30.04.2021 12:08 Ответить
Кардинал и галантерейщик это Сила!
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30.04.2021 10:30 Ответить
ВА-попроси,заодно,в Швеции с Путиным-встретиться.
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30.04.2021 10:31 Ответить
У 1709 році Карл XII уклав союз і з гетьманом Мазепою і старшиною, зобов'язавшись надавати допомогу Україні в боротьбі за її суверенітет і державність. «Договір Карла XII і Мазепи був договором двостороннього міжнародного характеру, союзним договором двох суверенних незалежних держав. Шведський король гарантував Україні її вільний козацький уклад, всі і навіть Східні землі захоплені лютим ворогом України личаковою Московщиною - ордою, землі що належали колись до слов'янської частини Київської Русі. Мазепа і український народ чітко поставили питання про об'єднання всіх українських земель в Україну - Русь. У договорі спеціально підкреслювалося, що шведський король ні в якому разі не може претендувати на суверенітет, герб і титул гетьмана України - Русі. Ці елементи відігравали велику роль в міжнародному державному праві XVII-XVIII століть, оскільки були тоді символом і зовнішньою ознакою незалежності держави. Україна мала гіркий досвід із жахливою не слов'янською московщиною ордою, яка поцупила старовинну назву України -Русь і в 18 столітті придумала собі українську назву Росія (Русичі по грецьки -Роси) Але під Полтавою відбулася страшна трагедія численні окупаційні орди диких москалів кацапів які багаторазово перевищували спільне україно - шведське військо розбили його. І це стало жахливою подією для всього українського народу. Так як держава Гетьманська Україна стала малоросійської колонією клятих москалів кацапів а мільйони вільних українців були знищені або стали безправними хохлами -рабами, малоросами - кріпаками в жахливій личаковій ворожій імперії - орді аж до 1917 року коли Український народ знову відновив своєю рідну суверенну Українську державу - УНР яку пізніше і втратив.-
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30.04.2021 13:27 Ответить
А какая разница между лапотным оккупантом татаро - угро - финном, этим ужасным ордынцем москалём - кацапом и дружественн европейцем скандинавом - шведом для славянина европейца Украинца? Огромная, ведь генетически и антропологически европейцы скандинавы они намного ближе к нам славянам украинцам чем ужасные эти наполовину ордынцы - азиаты татаро -угро - финские москали -кацапы. Теперь вопрос, а мог ли бы представлять реальную угрозу в 18 веке шведский король Карл - XII со своей страной суверенитету украинскому гетманскому государству, нет никакой, все договора между Украиной и Швецией были только на равноправном уровне независимых суверенных стран. Но оккупант припадочный царёк лапотных москалей -кацапов монголоидный татарин Пётр - I со своей ужасной дикой империей зла московией - ордой да, он представлял страшную угрозу украинскому государству и его свободе и независимости, и украинскому народу которого он хотел сделать бесправными рабами - крепостными. А то что там придворные шуты -кацапы эти царские лже - историки навыдумывали что свободные украинцы - славные воины, казаки, фермеры, шляхта, мещане ...якобы все как один пожелали добровольно стать рабами - крепостными в лапотной - орде, это дикая ложь. И то что так хотели стать рабами что даже якобы крестились, целовали крест и клялись на библии своим извечно лютым кровавым врагам проклятым москалям оккупантам. Ну это уже нонсенс, да это сплошная коварная историческая фальсификация подлых москалей -кацапов. Да даже сейчас по тому как подаёт современая кремлёвская фашистская власть событие про оккупационную войну на украинских землях Крыма и Донбасса...то можно только представить как эти лютые извечные проклятые враги украинского народа трактовали события 500 летней давности подло придумывая и выдумывая всякие исторические эпизоды под себя и на своё усмотрение.-
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30.04.2021 13:35 Ответить
 
 