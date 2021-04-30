Зеленский поздравил короля Швеции с днем рождения, поблагодарив за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Швеции Карла XVI Густава с днем рождения, поблагодарив за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в проведении реформ.

Поздравление Зеленский опубликовал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Швеция - особая страна. Швеция первой в Северной Европе признала независимость Украины. В день рождения Его Величества Карла XVI Густава желаю ему здоровья и благополучия. Спасибо Швеции за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в проведении реформ", - отметил президент Украины.

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