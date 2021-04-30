Заболеваемость может вырасти, но пика не достигнет: врачи спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в Украине после Пасхи

Эксперты не берутся однозначно утверждать, что после Пасхи в Украине произойдет всплеск новых случаев коронавируса. Все будет зависеть от того, насколько украинцы будут соблюдать карантинные ограничения и рекомендации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале РБК-Украина.

По словам главы Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федора Лапия, пасхальные празднования могут несколько увеличить количество больных COVID-19.

"Потому что люди будут контактировать друг с другом, как бы мы не просили их это не делать. Вряд ли мы получим ту ситуацию, которая была в феврале-марте. Тем не менее, определенный рост количества больных мы вполне можем получить", - отметил эксперт.

При этом преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита считает, что увеличение заболеваемости если и будет, то незначительным.

"Первая причина - благодаря теплой погоде многие храмы смогут проводить богослужение на улице. К этому призывают руководители религиозных конфессий. Вторая - большинство регионов уже прошли пик, на плато пока еще остаются Запорожье, Одесса и Харьков. Там потенциально заболеваемость может вырасти быстрее. Но я думаю, что она не достигнет того пика, который был", - сказал он.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что ожидают новую вспышку COVID после Пасхи.