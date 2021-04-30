Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек
Парламент оккупированного Россией Крыма направил в Следственный комитет РФ и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских граждан во главе с пятым президентом Петром Порошенко и первым президентом Леонидом Кравчуком.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде оккупированного Крыма.
По данным оккупантов, список состоит из 12 человек:
- Петр Порошенко, пятый президент Украины;
- Леонид Кравчук, первый президент Украины;
- Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады;
- Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады;
- Ленур Ислямов, бизнесмен;
- Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады;
- Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым;
- Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады;
- Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады;
- Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады;
- Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА;
- Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА.
"По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", - уверяет член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.
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Брешуть людишки из немецкого Архива в г.Фрайбург...,,,,не мог Мюллер быть братаном Фон Риббентропа и Молотова...
Или они решили вот так толсто поднять нулевой рейтинг сбитого шоколадного льотчика ?
Та они этой глупостью своей скорее поднимут хрен 85 летнему Лене чем Пете рейтинг ......!!!
Их наказать хотят или наградить, за то что не пускают отравленную бандеровцами и ненужную "крымчанам" воду в Крым?
Точно нужно наградить.
И, вероятно, еще какие-то злодеяния с водой в пользу рашки сделали, не помню все их аргументы из их методичек.
Блін ! Так тут прекрасно прописані статті , за які треба судити Путіна та його корешів !
Кримчани - так і подавайте на них у суд !
"Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список..."