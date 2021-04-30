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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек

Оккупанты назвали

Парламент оккупированного Россией Крыма направил в Следственный комитет РФ и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских граждан во главе с пятым президентом Петром Порошенко и первым президентом Леонидом Кравчуком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде оккупированного Крыма.

По данным оккупантов, список состоит из 12 человек:

  1. Петр Порошенко, пятый президент Украины;
  2. Леонид Кравчук, первый президент Украины;
  3. Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады;
  4. Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады;
  5. Ленур Ислямов, бизнесмен;
  6. Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады;
  7. Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым;
  8. Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады;
  9. Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады;
  10. Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады;
  11. Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА;
  12. Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА.

"По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", - уверяет член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так просто воду в оккупированный Крым РФ не получит, придется пролить кровь российских солдат, - Резников

Автор: 

блокада (1676) Джемилев Мустафа (852) Кравчук Леонид (1226) Крым (26371) Порошенко Петр (19591) Сенченко (265) Чубаров Рефат (941) водоснабжение (722) Парасюк Владимир (248) Луценко Игорь (231) Ислямов Ленур (102) Бабин Борис (76)


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Топ комментарии
+69
всем врагам Украины мешает Порошенко
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30.04.2021 10:34
+58
Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек - Цензор.НЕТ 713
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30.04.2021 10:49
+54
Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек - Цензор.НЕТ 3537
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30.04.2021 10:46
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Страница 2 из 2
Нужны новые враги-бабайки для туповатой ваты. Кравчук для многих тамошних обывателей казался по-совковому своим. Ну как Ельцин, только хохол.)) С попаданием в ТКГ вдруг начал выдавать совсем не нужные тезисы. Поступила установка мочить и клеймить старика бандеровцем. Дабы ватный мозг оставался стерильным. Только и всего. Петро кстати такой же картонный бабайка для ваты. И гетьман для вас.)))))
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30.04.2021 11:40 Ответить
Тут уместно вспомнить 11 ноября 1938 года,когда в Москву тайно прилетал шеф ГЕСТАПО Генрих Мюллер,Заключили Договор братский между НКВД и ГЕСТАПО,тайный и подлый...Лаврентий Павлович Берия принимал Мюллера с шампусиком..., .Мюллер угостил Шнапсом ,Лангусты Омары кальмары ломились на столе...
Брешуть людишки из немецкого Архива в г.Фрайбург...,,,,не мог Мюллер быть братаном Фон Риббентропа и Молотова...
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30.04.2021 11:18 Ответить
А где визитки Яроша ? А где фошизды Белецкого ? А где те ужасные батальоны из ПС что ,,закопали,, крымский канал и их железные командиры -Мишико и Семен ? А где Сеня Моджахед , где они? То есть, это все их партнеры , а вот вышедший в тираж 28 лет назад старый советский партноменклатурщик кравчучка и конфетный олигарх Петро алеханов главные враги х.йла на сегодня ? Крымские мухоморы без дождей вообще термоядерные уродили . Такую пургу они не несли даже под знаменитым белым порошком известного свойства из Латинской Америки .
Или они решили вот так толсто поднять нулевой рейтинг сбитого шоколадного льотчика ?
Та они этой глупостью своей скорее поднимут хрен 85 летнему Лене чем Пете рейтинг ......!!!
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30.04.2021 11:20 Ответить
Я запутался.
Их наказать хотят или наградить, за то что не пускают отравленную бандеровцами и ненужную "крымчанам" воду в Крым?
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30.04.2021 11:36 Ответить
НА-ГРА-ДИТЬ. Каждая скабеева тебе убедительно за минуту растолкует, что воды в Крыму - залейся. А если ВДРУГ откроется Северокрымский канал, даже случайно, Крым просто затопит, а потом смоет в море, ага. Оно расее надо?
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30.04.2021 11:59 Ответить
Мракобесие!
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30.04.2021 11:38 Ответить
И они же затопили Херсонщину, где теперь нельзя ничего выращивать. Вроде так кацапы вещали?

Точно нужно наградить.

И, вероятно, еще какие-то злодеяния с водой в пользу рашки сделали, не помню все их аргументы из их методичек.
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30.04.2021 11:38 Ответить
Для населения воды в Крыму достаточно!!!! По СКК вода подавалась для с/х и промышленности! Промышленность Крыма оккупанты уничтожили, а с/х - солончаки.
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30.04.2021 11:40 Ответить
Не понимаю, зачем крымчанам вода...там же вино есть, пусть пьют вино, это вкусно!
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30.04.2021 12:04 Ответить
Подайте на них в Басманный суд Москви.
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30.04.2021 12:11 Ответить
Если я правильно понимаю, скулёж начался потому что хранилища камней с неба уже заполнены
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30.04.2021 12:18 Ответить
А нахрена Крым анексировали?
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30.04.2021 12:45 Ответить
Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", Источник: https://censor.net/ru/n3262992

Блін ! Так тут прекрасно прописані статті , за які треба судити Путіна та його корешів !

Кримчани - так і подавайте на них у суд !
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30.04.2021 12:53 Ответить
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30.04.2021 13:02 Ответить
Ау! А чому не поясняють - звідки в українському Криму взялись "громадяни РФ"?
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30.04.2021 14:07 Ответить
Кравчук у мордовских оккупантов пятый в списке, Порошенко - шестой. Андрей Сенченко из Батькивщины - ПЕРВЫЙ
"Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список..."
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30.04.2021 17:10 Ответить
дебилы ***..))
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30.04.2021 20:25 Ответить
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
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30.04.2021 21:28 Ответить
а где малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат или козломордые все таки надеются что кремлевская Крыса и его смотрящий ермак его дожмет, так скоро выйдет расследование Бэллингкет и эти Штопанные контрацептивы будут в ростове.....
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30.04.2021 21:40 Ответить
в рф правят обезумевшие маньяки-террористы.
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01.05.2021 08:54 Ответить
Зе и Путлер боятся и ненавидят Пороха потому, что он втрое умнее их, вместе взятых.
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01.05.2021 13:41 Ответить
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