Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек

Парламент оккупированного Россией Крыма направил в Следственный комитет РФ и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских граждан во главе с пятым президентом Петром Порошенко и первым президентом Леонидом Кравчуком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде оккупированного Крыма.

По данным оккупантов, список состоит из 12 человек:

Петр Порошенко, пятый президент Украины; Леонид Кравчук, первый президент Украины; Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады; Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады; Ленур Ислямов, бизнесмен; Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады; Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым; Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады; Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады; Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады; Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА; Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА.

"По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", - уверяет член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.

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