Европа должна признать, что Россия ведет необъявленную войну против Запада, - экс-президент Эстонии Ильвес

Если Европа продолжит игнорировать враждебные действия России, это будет побуждать Кремль действовать еще более агрессивно.

Такое мнение в статье для британского издания "The Telegraph" высказал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дальнейшая несостоятельность Европы адекватно отвечать на длительное ухудшение безопасности только убеждает Россию, что она может продолжать свои нападки без боязни возмездия", — говорится в материале.

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По его убеждению, отсутствие жестких действий со стороны НАТО и ЕС на разоблачение роли России в подрыве военного склада в Чехии, "будет непростительным и очень опасным".

"Санкции и высылки дипломатов составляют лишь часть координированной реакции на действия России. Необходимо общее и публичное признание, что Европа находится под ударом, и союзники должны проявить солидарность в противостоянии ему. Впрочем, некоторые западные столицы продолжают нечаянно поощрять, а не препятствовать российской агрессии", — отметил экс-президент.

Ильвес отметил, что в случаях, когда требования Москвы являются неприемлемыми, "предотвращение худшего из возможных сценариев воспринимают как победу".

"Это поощряет неуклонное посягательство Россией на безопасность как ее соседей, так и противников. Тот факт, что Россия часто может пойти еще дальше, не оправдывает излишеств, которые она делает, и не должен быть поводом для западных государств пренебрегать ими", — отметил политик.

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Он добавил, что "беспокойство - безгранично и ничего не стоит, а решительные действия требуют лимитированного экономического и политического капитала".

"Однако эта цена - минимальна по сравнению с ценой бездействия, неотвратимым следствием которой станет продолжение действующего курса, когда Россию не только не сдерживают, а поощряют вести необъявленную войну против Запада. Счет за это может быть не только экономическим и политическим, а для некоторых - экзистенциальным", — подытожил експрезидент.