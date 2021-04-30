Еще две смерти от COVID-19 зарегистрировано в ВСУ, 65 новых случаев за сутки, 11 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 30 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 428 человек. Всего за время пандемии выздоровели 23 188 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования медицинский сил ВСУ.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 271 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 2 летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий и работник ВС Украины находились на лечении в учреждениях здравоохранения (Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Николаевская городская больница). Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больных ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

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За пминувшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек.

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 45 823 лица получили 1 дозу вакцины. Из них 3 164 военных медиков.

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За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 179 человек.