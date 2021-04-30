"Найдем и зачистим": замглавы МВД Беларуси Карпенков рассказал, как силовики поступят с "кровожадной оппозицией"

Силовики "найдут и зачистят "зарвавшуюся кровожадную оппозицию", пообещал заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом заявил в интервью на телеканале СТВ.

Карпенков отметил тенденцию к "радикализации оппозиции" в последнее время, сравнив ее представителей с бешеными псами. Он заявил, что наличием "кровавых замыслов, подготовкой убийств, похищений и пыток они поставили себя вне закона и перешли красную черту".

"Никому мы не мстим, мы никому не угрожаем, не сводим счеты. Но в то же время мы их предупреждаем: черта перейдена. И они находятся сейчас в одном ряду по своим замыслам и своим действиям с международными террористами. Для борьбы с международными террористами предназначены у нас спецподразделения, бойцы антитеррора, и я скажу так, что мы готовы выполнить задачу по пресечению вот этой вот группировки, группировок, их последователей, которые остались на свободе", — сказал Карпенков.

Заместитель министра внутренних дел РБ отметил, что "радикалы надеются на то, что с ними будут бороться в рамках Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов", однако такие люди, по его мнению, находятся "в одном ряду с международными террористами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв, - Тихановская

"В таких случаях, когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции, и борьба идет с ними по законам контртеррористических операций и по законам профессионалов. А это значит, что борьба с ними будет осуществляться, как осуществляется израильскими подразделениями по отношению к их террористам. Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба "самым гуманным государством" по отношению к Усаме бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать, и как только поступит приказ, где бы они ни находились, без срока давности мы их найдем и мы их зачистим. Мы сделаем мир свободнее, а Республику Беларусь более защищенной", - сказал он.

Также Карпенков предупредил представителей оппозиции о том, что правоохранительные органы обладают обширной информацией о них и в случае насильственных действий с их стороны, в том числе по отношению к родственникам силовиков, готовы применять жесткие меры: "Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. Они очень любят нам напоминать про наши семьи и строить все свои угрозы по отношению к нам через наших жен и детей. Я ни на что не намекаю, но если поступит приказ либо кто-то из них что-либо совершит по отношению к главе государства, членам его семьи, сотрудникам правоохранительных органов, к женам и детям наших сотрудников, наша реакция будет молниеносной и удар будет сокрушительным. И он будет симметричен абсолютно во всех планах и замыслах, которые имела оппозиция. Мы их найдем и зачистим. И пусть они знают, что возмездие неотвратимо".

Карпенков также считает, что "делал все правильно", считает себя "настоящим патриотом", раз оказался в списках тех, кого участники "госпереворота" якобы планировали нейтрализовать, и гордится тем, что находится там "среди героев" и в "очень хорошей компании". Он высоко оценил операцию белорусских и российских спецслужб по задержанию предполагаемых заговорщиков, заявив, что она "займет достойное место в музее Комитета государственной безопасности".

Карпенков ранее возглавлял ГУБОПиК и принимал активное личное участие в подавлении протестной активности в прошлом году. А 19 ноября 2020 года был назначен заместителем министра внутренних дел и сменил Юрия Назаренко в должности командующего внутренними войсками Беларуси.