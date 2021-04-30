"Слуга народа" Потураев о марше к годовщине создания СС "Галичина": Мы это не одобряем, но понимаем этих людей. Мы не можем их судить
Украинцы должны с пониманием относиться к собственной истории, которая является неоднозначной и сложной.
Такое убеждение высказал председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не выучили наших уроков вообще. Были партии, были люди, которые держали нас в советском прошлом и говорили: "Красная армия - герои. УПА - коллаборационисты. "Галичина" - это вообще нацисты". Нет, люди шли в дивизию "Галичина" не потому, что они были нацисты. Люди шли в УПА не потому, что они были каратели, ненавидели москалей - в УПА были и евреи, и поляки, и украинцы, и русские. И люди не шли в Красную армию из-за того, что Сталин был палач и все боялись. Люди шли в Красную армию, как мой дед, потому что враг пришел на нашу землю и надо было ее защищать. Мы не изучили этих уроков. Мы десятилетиями потакали политиканам, которые спекулировали и продолжают спекулировать на этой теме", — сказал Потураев.
Он отметил, что люди, которые вступали в дивизию "Галичина" не были нацистами, ксенофобами, антисемитами. Они шли из-за того, что видели, что делали Советы во Львове, на Западной Украине в 1939 году.
"Кто-то пошел в "Галичину", кто-то пошел в УПА. Ушедшие в УПА, возможно, лучше понимали ситуацию. Мы не можем их судить. Мы можем только сказать: "Да, нацизм - это абсолютное зло. Да, служба в Waffen-SS была трагической ошибкой. Мы не одобряем таких маршей (как марш, который состоялся 28 апреля в Киеве. - Ред.). Но мы понимаем этих людей. Так же, как мы понимаем ветеранов Красной армии", — подчеркнул политик.
В то же время он отметил, что есть большая разница между ветераном Красной армии или таким, как его дед, который пошел добровольцем воевать с фашистами, — и теми, кто добровольно шли в ЧК, в НКВД и становились палачами.
"Вот о чем мы должны помнить и рассказывать нашим детям - о трагической ошибке ушедших в "Галичину". И как не-ошибку - которую нельзя простить, — тех, кто ушел добровольно в НКВД. О великом подвиге тех, кто шел в УПА и в Красную армию и воевал с оккупантами так, как их воспринимал. Это большой подвиг. И мы должны праздновать победу над нацизмом. И мы должны чествовать героев", — отметил Потураев.
Он добавил, что к таким вещам нужно относиться с пониманием, потому что просто осудить - это очень легко.
"Легко сказать: "Кто они - потомки нацистов?" Они не были нацистами. Не надо их так обижать. Надо с пониманием отнестись и сказать: "Мы не хотим, чтобы так было" ... Я считаю, что мы с детского сада должны рассказывать нашу трагическую историю, такой, как она была, - с уважением ко всем, кто уже умер", — сказал политик.
Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".
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Где марши в честь нквд?
Нет их.
И в честь сс быть не должно.
Чому з дідами НКВСниками на палках можна, а тут не можна, запитайте себе.
Любителей эсэсовцев мы должны понять, а почитателей Советской власти и армии, победившей Гитлера и построившей все то, что сейчас обогащает НАЦИЮ в лице олигархов, понимать не должны.
п.с. Кстати, многие адепты глупостей а-ля "голод был во всем ссср" почему то не вспоминают, что принцип "черной доски", когда попадали села, обреченные на медленную мучительную смерть, действовал почему то только в Украине, нигде более.
" Пропонувалося занести на всеукраїнську "Чорну дошку" село Вовківці Роменського району з такою докладною аргументацією:
"900 дворів, колгоспи 160 дворів, землі рильної 5500 га,
з них колгоспи - 700 га. Плян хлібозаготівлі: колгоспи
826 ц, виконано 18%, одноосібників 4635, виконано 11,6%,"
Итого: план меньше 1ц\га при урожайности в среднем по УССР 8ц/га в поле и 5,1 ц/га в амбаре. На декабрь 1932 выполнение плана 15 кг/га, сдать на кило больше - геноцид. План для единоличников и колхоза равный. Согласно Национальной книге памяти в селе на 900 дворов умерло 5 человек, можешь сам поверить.
И тут на остров снова нападают людоеды, Вы видите, что пираты проигрывают. На корабль они Вас не заберут. Можно взять мушкет и отстреливаться от людоедов вместе с пиратами или тупо в бездействии ждать, когда тебя и твою семью снова начнут жрать.
А потом приплывает белый пароход и люди оттуда Вам говорят
- Есть свидетели, что Вы вместе с пиратами истребляли людей другой расы. Вы пират и расист!
- Так они же людоеды!
- А мы отрицаем факты людоедства, не могло такого быть!
https://www.radiosvoboda.org/a/dyvizia-halychyna-superechky/31230015.html
Важливо, що там показано, що це було бойове формування, а не каральне. І до них не було претензій зі сторони міжнародних трибуналів.
Ни у кого не "бомбит, не стреляет". Между тем даже, если учесть догму ********, что бендеровцы - пособники фашистов, то все равно помощь бендеровцев (в понимании ********) и помощь ссср немцам - феноменально-разная. Как вес 1 кирпича и эшелона с материалами.
Но почему ни у кого не бомбит на красные тряпки? Между тем тысячи и тысячи ЭШЕЛОНОВ со всем необходим ездили к немцам. Выпустили тысячи танкистов и летчиков, испытали и запустили производство танков и самолетов, подводных лодок... список бесконечен.
Так вот КТО помог немцам больше?
На фоне "помощи" ссср - СС Галчина ангел, даже в понимании ********.
Вернемся к символике, от которой подрывает пуканы, в том числе и от евреев. Командный состав устроивший геноцид в Украине в 1933 какой? Какая нация?
Почему у израиля не бомбит, когда идут с символикой ссср? Ведь, ниде и никогда не ходят фашистскими флагами. Между тем ссср умертвил в разы более бесчеловечными способами десятки миллионов человек. И это только жители ссср.
СС Галичина НЕ БЫЛ признан военным перступником. Это ТОЧКА. Они воевали за СВОЮ Украину. а всяким мудакам "осждающим" - сначала до КОНЦА осудите и на уровне закона с уголовными сроками запретите символику сатанинского союза, который сожрал вместе с подельником гитлером живьем сотни миллионов людей в сумме.