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"Слуга народа" Потураев о марше к годовщине создания СС "Галичина": Мы это не одобряем, но понимаем этих людей. Мы не можем их судить

Украинцы должны с пониманием относиться к собственной истории, которая является неоднозначной и сложной.

Такое убеждение высказал председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не выучили наших уроков вообще. Были партии, были люди, которые держали нас в советском прошлом и говорили: "Красная армия - герои. УПА - коллаборационисты. "Галичина" - это вообще нацисты". Нет, люди шли в дивизию "Галичина" не потому, что они были нацисты. Люди шли в УПА не потому, что они были каратели, ненавидели москалей - в УПА были и евреи, и поляки, и украинцы, и русские. И люди не шли в Красную армию из-за того, что Сталин был палач и все боялись. Люди шли в Красную армию, как мой дед, потому что враг пришел на нашу землю и надо было ее защищать. Мы не изучили этих уроков. Мы десятилетиями потакали политиканам, которые спекулировали и продолжают спекулировать на этой теме", — сказал Потураев.

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Он отметил, что люди, которые вступали в дивизию "Галичина" не были нацистами, ксенофобами, антисемитами. Они шли из-за того, что видели, что делали Советы во Львове, на Западной Украине в 1939 году.

"Кто-то пошел в "Галичину", кто-то пошел в УПА. Ушедшие в УПА, возможно, лучше понимали ситуацию. Мы не можем их судить. Мы можем только сказать: "Да, нацизм - это абсолютное зло. Да, служба в Waffen-SS была трагической ошибкой. Мы не одобряем таких маршей (как марш, который состоялся 28 апреля в Киеве. - Ред.). Но мы понимаем этих людей. Так же, как мы понимаем ветеранов Красной армии", — подчеркнул политик.

В то же время он отметил, что есть большая разница между ветераном Красной армии или таким, как его дед, который пошел добровольцем воевать с фашистами, — и теми, кто добровольно шли в ЧК, в НКВД и становились палачами.

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"Вот о чем мы должны помнить и рассказывать нашим детям - о трагической ошибке ушедших в "Галичину". И как не-ошибку - которую нельзя простить, — тех, кто ушел добровольно в НКВД. О великом подвиге тех, кто шел в УПА и в Красную армию и воевал с оккупантами так, как их воспринимал. Это большой подвиг. И мы должны праздновать победу над нацизмом. И мы должны чествовать героев", — отметил Потураев.

Он добавил, что к таким вещам нужно относиться с пониманием, потому что просто осудить - это очень легко.

"Легко сказать: "Кто они - потомки нацистов?" Они не были нацистами. Не надо их так обижать. Надо с пониманием отнестись и сказать: "Мы не хотим, чтобы так было" ... Я считаю, что мы с детского сада должны рассказывать нашу трагическую историю, такой, как она была, - с уважением ко всем, кто уже умер", — сказал политик.

Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".

Автор: 

Вторая мировая война (417) история (2017) Красная армия (23) марш (632) память (1491) СС Галичина (56) УПА (629) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+12
Ты - тварь рашистская.
Объясняю на пальцах.
Живешь спокойно, семья, дети.
Тут вламываются краснопузые - смерть, насилие, репрессии, раскулачивание, и т.п.
Что делает такой как ты - ну, конечно. Целует сапог.
Что делает украинец - мстит. Любой ценой.
При том, что с 41-го враг моего врага - мой друг.
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30.04.2021 11:21
+11
Вони захищали свою землю. Тоді ще ніхто не знав що то таке Гітлер. Сподівалися що допоможе звільнити від червоного ката. Червоні все одно були в рази гіршіми за нацистів. Червоні падлюки знищили та закатували 60 мільонів людей різніх народів, в тому числі в мирний час, тоді як гітлерівці лише 10-15 і то лише під час війни. Але нацистів в світі засудили, а червоних чомусь досі ні. Тому такі марші потрібні.
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30.04.2021 11:37
+10
судить будут оккупантов красноперых и их боевые отряды НКВД, много ужаснее всех СС вместе взятых...
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30.04.2021 11:13
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А шабаш рабіновіча і еже с нім у верховні раді ти схваюєш чи ні??Шось реакції про дедов я не чув!!!
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30.04.2021 11:16 Ответить
цікаво правда....- нащадки - вилупки еНКЕВЕДІВЦІВ які мільйонами ЗНИЩУВАЛИ све ЦИВІЛЬНЕ - це "хЄрої"....- а ті, які боролися за Свою Землю і на СВОЇЙ !!! (головне) Землі... вбивали ВОРОГА - хто б він не був , фашист німецький, чи еНКЕВЕДЕШНИК камуніст....- то е " націоналіст" і поганий .......правда ...., це аналогічно тому коли Молодий Щирий Український Юнак - ******* свою Батьківщину у Киеві вигукує - Слава Україні !!!!- то він для кацапів і інних нЄжидів е "бандеровец та націоналіст"....- а от такий самий аналог в ********** і мАсквабаді сказавши - Слава России - есть "патриот" ...
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30.04.2021 11:19 Ответить
Была такая ситуация, чтот меж двух уродов надо было выбирать одного... Когда РККА входило в Западную Украину - их местные цветами встречали..А потом наступила сталинщина... отъём частной собственности...земли..расстрелы несогласных..высылки в ГУЛАГ... не осталось рни одной не порушеной усатым тараканом семьи... Что ж удивляться , что сыновья убитых отцов-дедов взялись за оружие... А кто его мог дать ? Понять можно...НО польские и еврейские погромы простить нельзя.
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30.04.2021 11:20 Ответить
потрібно робити висновки із Історії - і що було негатив ( скажу так....- тому що і у "погромах" все було не однозначно....) - щоб більше не повторилось....- це задача сьогоднішня...
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30.04.2021 11:27 Ответить
Все до купи змішав. Доречі, а чого ви на всіх мовах žydai, jews, żydzi і так далі, а українською вас називати за назвою нації - вам обидне слово? Що ще за «євреї»?
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30.04.2021 11:28 Ответить
....обида страшная у евреинов за ж..д и цензор нет на неделю заблочит, если заметит...меня уже, и не раз,за это блочили...
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30.04.2021 14:50 Ответить
Не можна блочити за офіційну назву нації. Це все одно що німцю образитися що його називають німцем, хоча на його мові це дойч. А žydai нехай відкриють словники всіх європейських мов і подивляться як вони там звуться, а потім пояснять за що власне образа саме на українців?
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30.04.2021 21:03 Ответить
блочат здесь за водшебное слово...я больше не рискую))...))
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30.04.2021 21:10 Ответить
о польских вашшше не слышал, а о еврейском много чего и читал, но больше слышал...провокация это была, и неплохо организована с переодеванием и подвозом титушек тодашних ибо украинцев во Львове тогда почти не было, не жили они во Львове, поляки не разрешали селиться там украинцам, кроме врачей, духовенства, адвокатов....так что изучаем архивы кому эта тема интересна..старые львовяне говорят что прятали они евреев, а гонялись за ними точно не местные ибо города они совсем эти люди не знали и язык ихонный был полон иностр. слов, чьих писать не буду, не хочется возбуждать эту тему...руссише швайне пропаганда сделала свое грязное дело, евреи схавали что было им подсунуто ибо пофигу им уже в том далеком израеле правда была, другие задачи решались......
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30.04.2021 12:05 Ответить
Алаверды к Вам с этим советом....
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30.04.2021 17:51 Ответить
Потураев - советник Зеленского по политическим вопросам. Значит и Зеленский одобряет. Уже не первый раз наблюдаю, как евреи покровительствуют откровенным СС-вцам. Что это значит? И не секрет, что все эти организации долгое время финансировал Коломойский. "Слуга народу" Потураєв про марш до річниці створення СС "Галичина": Ми це не схвалюємо, але розуміємо цих людей. Ми не можемо їх судити - Цензор.НЕТ 4468
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30.04.2021 11:24 Ответить
Не тебе, мокша поротая, об этом трендеть
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30.04.2021 11:46 Ответить
О, явился. На тебе, гадюка. "Слуга народу" Потураєв про марш до річниці створення СС "Галичина": Ми це не схвалюємо, але розуміємо цих людей. Ми не можемо їх судити - Цензор.НЕТ 2353
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30.04.2021 11:51 Ответить
Подари это свидомому животному на день валентина, порадуй дружочка
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30.04.2021 12:06 Ответить
"сс-вцам" - это сегодняшней раССиюшке и рашистам (читай - нацистам), убивающих как и сралинцы, украинцев с 2014 года? Можно и согласиться: агент ФСБ/кум *****, ермаки-татаравы, ************ платформа "за жиддя" в полном составе, ******* - мураевы... Никто этих агентов цапни рогатой и коллаборантов не трогает, ни чорты с сбу, ни прочие бенедихтавы (типичные "украинцы")
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30.04.2021 16:09 Ответить
Прими таблетку, мыслитель
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30.04.2021 11:47 Ответить
Здесь сторонники сс сразу упоминают нквд....
Где марши в честь нквд?
Нет их.
И в честь сс быть не должно.
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30.04.2021 11:26 Ответить
чего боитесь?
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30.04.2021 11:33 Ответить
Не понял вопрос.
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30.04.2021 11:35 Ответить
Бо тупой
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30.04.2021 11:48 Ответить
...а полкИ всякие, с дидами чужими на палочках , это откуда выползло и приползло сюда в Украину?...дидываивали...это о чем и какая цель ганьбища этого красноперого, отправившего только при форсировании Днепра в ноябре 400 тыс! вдумайтесь!. киевских и околокиевских необстрелянных пацанов с кирпичами в карманах на пулеметы немецкие.... у немцев от увиденного, крыши ехали.....в главпалач украинцев Вататутин в парке центр Киева. стоит и ржет что конь над лохами, позволившее сие кощунство....
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30.04.2021 12:16 Ответить
Не бреши, ретранслируя кацапо-рашистский агитпроп, где было видно, что в честь сс?
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30.04.2021 16:28 Ответить
Вони захищали свою землю. Тоді ще ніхто не знав що то таке Гітлер. Сподівалися що допоможе звільнити від червоного ката. Червоні все одно були в рази гіршіми за нацистів. Червоні падлюки знищили та закатували 60 мільонів людей різніх народів, в тому числі в мирний час, тоді як гітлерівці лише 10-15 і то лише під час війни. Але нацистів в світі засудили, а червоних чомусь досі ні. Тому такі марші потрібні.
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30.04.2021 11:37 Ответить
Чому хода асоціюється з ССівцями? Жодної нацистської символіки на ході не було. Назва дивізії це зовсім інша річ. Це історія України, конкретних людей. І підміняти її це те саме, що робить рашка коли під власовським прапором іде воювати "проти нацизму".
Чому з дідами НКВСниками на палках можна, а тут не можна, запитайте себе.
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30.04.2021 11:38 Ответить
"Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці"
Любителей эсэсовцев мы должны понять, а почитателей Советской власти и армии, победившей Гитлера и построившей все то, что сейчас обогащает НАЦИЮ в лице олигархов, понимать не должны.
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30.04.2021 11:55 Ответить
Добавляй: армии, которая с Вермахтом начала вторую мировую. А до того - убивала крестьян тамбовщины, блокировавшая умирающие села Украины в 32-33, напавшая на финнов, участвовшая в аннексии Бессарабии, оккупировавшая страны Прибалтики...
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30.04.2021 16:34 Ответить
Если умиравшие укр. села блокировала КА, то вспомни, что все солдаты были из соседних сел, тогда армия была территориальной, служили рядом с домом. Самое ужасное, что вся армия в УССР была аж 120 000, и вот 2х солдат на село хватило, чтоб все заблокировать, ночами не спали, убивая детей, кравшихся в сельпо соседнего села...
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01.05.2021 00:32 Ответить
Солдаты может и были с соседних сел (что вряд ли, ибо были бы подтвержденные факты такого участия со стороны селян-красноармейцев), а вот командование, управление, как и в прокуратуре-огпу да прочих репрессивных органах - все сплошь маасковское. Ибо Украина была колонией, а не свободной республикой в составе тюрьмы народов, сраного ссср.
п.с. Кстати, многие адепты глупостей а-ля "голод был во всем ссср" почему то не вспоминают, что принцип "черной доски", когда попадали села, обреченные на медленную мучительную смерть, действовал почему то только в Украине, нигде более.
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05.05.2021 15:53 Ответить
Тогда служили по территориальному принципу - рядом с домом, вся КА была меньше 600 000, т.е. в УССР - 120 000. Про происхождение командиров силовых органов укр. науке не известно пока, никто не опубликовал полных списков из архивов с указанием, кто откуда. Колонией в составе тюрьмы народов - Великобритании, является Уельс, а УССР была равноправной республикой, в которой власть поддерживала особо хорошее условия жизни, смертность в 1931 и 1935 на 1000 населения была в 1,5 раза ниже, чем в СССР и вообще ниже во все годы с 26 по 39, кроме 33. Черные доски Уиткрофт заметил в России еще летом 1932, в УССР на них попало в сумме меньше 800 сел, МТС и колхозов, т.е. в пределах 2-3% населения, никакая армия в том не участвовала, это вранье знатного говноеда Папакина, подтвержденное словами лишь 2х свидетелей, которые сами не видели, но им "одна баба казала". Про особо великую смертность под ЧД сведений нет, козел Папакин дает такой пример села, занесенного на республиканскую ЧД:
" Пропонувалося занести на всеукраїнську "Чорну дошку" село Вовківці Роменського району з такою докладною аргументацією:
"900 дворів, колгоспи 160 дворів, землі рильної 5500 га,
з них колгоспи - 700 га. Плян хлібозаготівлі: колгоспи
826 ц, виконано 18%, одноосібників 4635, виконано 11,6%,"
Итого: план меньше 1ц\га при урожайности в среднем по УССР 8ц/га в поле и 5,1 ц/га в амбаре. На декабрь 1932 выполнение плана 15 кг/га, сдать на кило больше - геноцид. План для единоличников и колхоза равный. Согласно Национальной книге памяти в селе на 900 дворов умерло 5 человек, можешь сам поверить.
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05.05.2021 16:57 Ответить
Это какие же евреи были в УПА ?
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30.04.2021 12:00 Ответить
всякие и много, целый еврейский куринь вместе с украинцами воевал на 3 фронта...
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30.04.2021 12:19 Ответить
А, что мокшей уже в Гугле забанили?
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30.04.2021 12:20 Ответить
А вы почитайте в том чисел и об организованных УПА побегах из гетто.
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30.04.2021 12:32 Ответить
Рассмотрим ситуацию. Вы живете с семьей в поселении на острове, вас захватило племя людоедов и жрет целыми группами. Затем остров захватили пираты и часть людоедов убили, а часть прогнали. Если бы Вы разделяли идеи пиратов, то пошли бы грабить корабли и захватывать другие острова. Вы живете на положении пленника на острове, но вас никто не ест, хотя некоторое количество пираты убили, но так массово, как людоеды не убивают.
И тут на остров снова нападают людоеды, Вы видите, что пираты проигрывают. На корабль они Вас не заберут. Можно взять мушкет и отстреливаться от людоедов вместе с пиратами или тупо в бездействии ждать, когда тебя и твою семью снова начнут жрать.
А потом приплывает белый пароход и люди оттуда Вам говорят
- Есть свидетели, что Вы вместе с пиратами истребляли людей другой расы. Вы пират и расист!
- Так они же людоеды!
- А мы отрицаем факты людоедства, не могло такого быть!
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30.04.2021 12:08 Ответить
Цікава стаття про сс Галичина тут
https://www.radiosvoboda.org/a/dyvizia-halychyna-superechky/31230015.html
Важливо, що там показано, що це було бойове формування, а не каральне. І до них не було претензій зі сторони міжнародних трибуналів.
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30.04.2021 12:15 Ответить
І ще. Їм можна пред'являти тільки претензії, що вони воювали на стороні Німеччини. Але ж на стороні Німеччини воювали цілі країни - Угорщина, Румунія, Болгарія. Не кажучи вже про Японію, Італію. А в злочинах проти людяності їм претензій не пред'явлено. Хоча їх дії розглядалися конкретно.
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30.04.2021 12:47 Ответить
Ох как бомбит у слуг. Между тем ЕВРЕЙ гордон в костюме НКВД (ссср) - это норма.
Ни у кого не "бомбит, не стреляет". Между тем даже, если учесть догму ********, что бендеровцы - пособники фашистов, то все равно помощь бендеровцев (в понимании ********) и помощь ссср немцам - феноменально-разная. Как вес 1 кирпича и эшелона с материалами.
Но почему ни у кого не бомбит на красные тряпки? Между тем тысячи и тысячи ЭШЕЛОНОВ со всем необходим ездили к немцам. Выпустили тысячи танкистов и летчиков, испытали и запустили производство танков и самолетов, подводных лодок... список бесконечен.
Так вот КТО помог немцам больше?
На фоне "помощи" ссср - СС Галчина ангел, даже в понимании ********.
Вернемся к символике, от которой подрывает пуканы, в том числе и от евреев. Командный состав устроивший геноцид в Украине в 1933 какой? Какая нация?
Почему у израиля не бомбит, когда идут с символикой ссср? Ведь, ниде и никогда не ходят фашистскими флагами. Между тем ссср умертвил в разы более бесчеловечными способами десятки миллионов человек. И это только жители ссср.
СС Галичина НЕ БЫЛ признан военным перступником. Это ТОЧКА. Они воевали за СВОЮ Украину. а всяким мудакам "осждающим" - сначала до КОНЦА осудите и на уровне закона с уголовными сроками запретите символику сатанинского союза, который сожрал вместе с подельником гитлером живьем сотни миллионов людей в сумме.
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30.04.2021 12:26 Ответить
Ипать, ну у тебя шмаль забористая
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01.05.2021 06:33 Ответить
Только кацапи равняют созников фашистов к самим фашистам. Єто как називать англичан и амеров сталинистами, потому что они були союзниками.
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30.04.2021 13:09 Ответить
СС Галичина не союзник фашистов, а нациское формирование из украинцев. Союзниками фашизма были венгры, чехи, словаки, румыны, итальянцы, фины со своими вооруженными силами. Все остальные, выступающие на стороне гитлера в национальных формированиях под управлением немецких офицеров, есть коллаборанты: французы, бельгийцы, норвежцы, датчани, поляки, украинцы, русские.
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30.04.2021 13:40 Ответить
тогда ты обычный лдб!...почитай историю дивизии...
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30.04.2021 16:10 Ответить
Кому же їх не судили у Нюрнберзі, що кажуть засекречені ****** архіви?
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30.04.2021 16:56 Ответить
и даже болгары
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30.04.2021 20:27 Ответить
Когда речь идет о нацистах,не может быть никакого понимания и сочувствия!
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30.04.2021 14:40 Ответить
Блін коли вже це лайно закінчиться. На фото куча студентів "підставок" за 300 грн. Візміть вже нарешті забороніть любі "свята" на кістках загиблих. Треба заборонити і 9 травня, і всі ці незрозумілі марші, що починаються літерами СС. Блін введіть вже кримінально відповідальність за носіння усяких Жукових, Щорсів з їх п'ятипроменевими зірочками, підкреслюю любі зірочки, серпи, молоти і червоні тоталітарні прапори, свастики, підставки для дідів з іншого боку те саме - кримінальна відповідальність за любі, підкреслюю любі марші та зігування СС. Я думаю ті студенти-підставки по 300 грн. з левиками. Це ж треба так паплюжити один з стародавніх русинських гербів, виносячи його і поєднуючи з таким лайном як СС.
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30.04.2021 14:45 Ответить
Може була б відповідальність, ті студенти, замочили б вже організаторів отими підставками.
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30.04.2021 14:46 Ответить
каких гербов, каких?))..
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30.04.2021 16:11 Ответить
СС засудив, а вафен сс - НІ.
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30.04.2021 18:43 Ответить
Ні "па-моєму палучатца",що люди, які захищали Україну під будь-якими прапорами заслуговують на шану, повагу і вдячну пам'ять нащадків.
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30.04.2021 18:47 Ответить
З якими фашистами воювала кацапська комуно-фашистська красная армія ? У Німеччині фашизму не було
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01.05.2021 08:00 Ответить
Тим не меньш горя накоїв Третій Рейх багато. Європа цього ніколи не забуде.
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01.05.2021 09:51 Ответить
Нацизм вважають відгалуженням фашизму. Фашизм це більш широке поняття.
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04.05.2021 06:02 Ответить
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