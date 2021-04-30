"Слуга народа" Потураев о марше к годовщине создания СС "Галичина": Мы это не одобряем, но понимаем этих людей. Мы не можем их судить

Украинцы должны с пониманием относиться к собственной истории, которая является неоднозначной и сложной.

Такое убеждение высказал председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не выучили наших уроков вообще. Были партии, были люди, которые держали нас в советском прошлом и говорили: "Красная армия - герои. УПА - коллаборационисты. "Галичина" - это вообще нацисты". Нет, люди шли в дивизию "Галичина" не потому, что они были нацисты. Люди шли в УПА не потому, что они были каратели, ненавидели москалей - в УПА были и евреи, и поляки, и украинцы, и русские. И люди не шли в Красную армию из-за того, что Сталин был палач и все боялись. Люди шли в Красную армию, как мой дед, потому что враг пришел на нашу землю и надо было ее защищать. Мы не изучили этих уроков. Мы десятилетиями потакали политиканам, которые спекулировали и продолжают спекулировать на этой теме", — сказал Потураев.

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Он отметил, что люди, которые вступали в дивизию "Галичина" не были нацистами, ксенофобами, антисемитами. Они шли из-за того, что видели, что делали Советы во Львове, на Западной Украине в 1939 году.

"Кто-то пошел в "Галичину", кто-то пошел в УПА. Ушедшие в УПА, возможно, лучше понимали ситуацию. Мы не можем их судить. Мы можем только сказать: "Да, нацизм - это абсолютное зло. Да, служба в Waffen-SS была трагической ошибкой. Мы не одобряем таких маршей (как марш, который состоялся 28 апреля в Киеве. - Ред.). Но мы понимаем этих людей. Так же, как мы понимаем ветеранов Красной армии", — подчеркнул политик.

В то же время он отметил, что есть большая разница между ветераном Красной армии или таким, как его дед, который пошел добровольцем воевать с фашистами, — и теми, кто добровольно шли в ЧК, в НКВД и становились палачами.

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"Вот о чем мы должны помнить и рассказывать нашим детям - о трагической ошибке ушедших в "Галичину". И как не-ошибку - которую нельзя простить, — тех, кто ушел добровольно в НКВД. О великом подвиге тех, кто шел в УПА и в Красную армию и воевал с оккупантами так, как их воспринимал. Это большой подвиг. И мы должны праздновать победу над нацизмом. И мы должны чествовать героев", — отметил Потураев.

Он добавил, что к таким вещам нужно относиться с пониманием, потому что просто осудить - это очень легко.

"Легко сказать: "Кто они - потомки нацистов?" Они не были нацистами. Не надо их так обижать. Надо с пониманием отнестись и сказать: "Мы не хотим, чтобы так было" ... Я считаю, что мы с детского сада должны рассказывать нашу трагическую историю, такой, как она была, - с уважением ко всем, кто уже умер", — сказал политик.

Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".