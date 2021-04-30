В Украине утвердили новый порядок поступления в вузы абитуриентов с оккупированных территорий, - Минобразования

Для организации поступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" утвержден новый Порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Порядок позволит в полной мере реализовать право детей с временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя на образование", - говорится в сообщении.

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В частности определен порядок прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации; получения документа государственного образца о базовом среднем образовании или среднем образовании; прием в учреждения образования для получения высшего или специального предвысшего образования (на конкурсной основе и в пределах установленных квот) по результатам внешнего независимого оценивания (по выбору заявителя); прием в учреждения образования для получения профессионального (профессионально-технического образования); предоставление до 5 заявлений на разные специальности через один образовательный центр.

Организацию работы с поступающими указанной категории осуществляют образовательные центры "Крым-Украина" (для заявителей с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь) и образовательные центры "Донбасс-Украина" (для заявителей с временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей или территории населенных пунктов на линии соприкосновения, которые созданы на базе высших учебных заведений или профессионального предвысшего образования.

Образовательные центры будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Лица с ВОТ имеют право поступать для получения образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования. Также поступающие могут подавать документы на места, финансируемые за счет государственного бюджета или за средства физических и юридических лиц.

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Поступление для получения образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) за средства государственного бюджета осуществляется в два этапа:

документы заявителя принимаются до 12:00 20 июля, вступительные экзамены проводятся по 20 июля, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 20 июля, а зачисление проводится не позднее 15:00 23 июля;

документы заявителя принимаются до 12:00 20 сентября, вступительные экзамены проводятся по 21 сентября, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 22 сентября, а зачисление проводится не позднее 15:00 24 сентября.

В МОН отметили, что приказ министерства от 1 марта 2021 г. № 271 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 15 апреля 2021 г. под № 505/36127.

Документ вступит в силу после обнародования в "Официальном вестнике Украины".