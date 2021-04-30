Кулеба о целях визита госсекретаря США Блинкена в Украину: "Сейчас у нас есть несколько важных тем"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем предстоящего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину будет безопасность

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Радіо Свобода".

"Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", - отметил министр.

По его словам, почва для визита Блинкена "хороша подготовлена".

"У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса Президента. То есть почва очень хорошо подготовлена ... Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", - сказал Кулеба.

По поводу того, какие шаги готовятся по форматов взаимодействия Украина-США в сфере безопасности, Кулеба сказал: "Мы над этим работаем".

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе.

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