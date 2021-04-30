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Кулеба о целях визита госсекретаря США Блинкена в Украину: "Сейчас у нас есть несколько важных тем"

Кулеба о целях визита госсекретаря США Блинкена в Украину:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем предстоящего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину будет безопасность

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Радіо Свобода".

"Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", - отметил министр.

По его словам, почва для визита Блинкена "хороша подготовлена".

"У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса Президента. То есть почва очень хорошо подготовлена ... Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", - сказал Кулеба.

По поводу того, какие шаги готовятся по форматов взаимодействия Украина-США в сфере безопасности, Кулеба сказал: "Мы над этим работаем".

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе.

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Автор: 

США (26471) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+3
Вслед за отказом строительства российской базы, Судан запретил российским кораблям приближаться к своим водам

29 апреля в 15:30

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/29/119819/vsled-za-otkazom-stroitelstva-rossijskoj-bazy-sudan-zapretil-rossijskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim-vodam.shtml#shareit Поделиться
Судан полностью исключил дальнейшее военное сотрудничество с Россией. Помимо введения запрета на строительство базы ВМФ России в районе города Порт-Судан, власти этой африканской страны запретили вообще размещаться российским военным кораблям в территориальных водах Судана, очевидно, подразумевая также и осуществление транзита российских кораблей через воды этого государства.
Комментаторы назвали такое поведение суданских властей катастрофическим ударом по развёртыванию российских сил в регионе, причём, судя по всему, за такими действиями властей Судана стоят США.
Представитель МИД Судана не опроверг, и не подтвердил появившиеся данные на этот счёт, отметив, что ситуация будет разъяснена в одном из официальных заявлений.
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30.04.2021 11:25
+3
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html tZE

При Порошенко в Конгрессе США существовала достаточно крупная (около 40 конгресcменов) двухпартийная лоббистская группа отстаивающая и поднимающая вопросы Украины. После прихода Зеленского последняя активность этой группы - май 2020. Этому разные причины, но основная очень проста - конгреcсмены США просто не желают лично контактировать с представителями Зеленского.
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30.04.2021 11:35
+1
Это не секрет - будут обсуждаться вопросы, связанные со встречей Зеленского и путина.
Зеленскому будут задания вручать.
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30.04.2021 11:34
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Вслед за отказом строительства российской базы, Судан запретил российским кораблям приближаться к своим водам

29 апреля в 15:30

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/29/119819/vsled-za-otkazom-stroitelstva-rossijskoj-bazy-sudan-zapretil-rossijskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim-vodam.shtml#shareit Поделиться
Судан полностью исключил дальнейшее военное сотрудничество с Россией. Помимо введения запрета на строительство базы ВМФ России в районе города Порт-Судан, власти этой африканской страны запретили вообще размещаться российским военным кораблям в территориальных водах Судана, очевидно, подразумевая также и осуществление транзита российских кораблей через воды этого государства.
Комментаторы назвали такое поведение суданских властей катастрофическим ударом по развёртыванию российских сил в регионе, причём, судя по всему, за такими действиями властей Судана стоят США.
Представитель МИД Судана не опроверг, и не подтвердил появившиеся данные на этот счёт, отметив, что ситуация будет разъяснена в одном из официальных заявлений.
показать весь комментарий
30.04.2021 11:25 Ответить
Это не секрет - будут обсуждаться вопросы, связанные со встречей Зеленского и путина.
Зеленскому будут задания вручать.
показать весь комментарий
30.04.2021 11:34 Ответить
КРАЩЕ ВІД США ЧИМ ЗАДАНИЄ ВІД РФ.
показать весь комментарий
30.04.2021 11:44 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html tZE

При Порошенко в Конгрессе США существовала достаточно крупная (около 40 конгресcменов) двухпартийная лоббистская группа отстаивающая и поднимающая вопросы Украины. После прихода Зеленского последняя активность этой группы - май 2020. Этому разные причины, но основная очень проста - конгреcсмены США просто не желают лично контактировать с представителями Зеленского.
показать весь комментарий
30.04.2021 11:35 Ответить
важных тем/ Главная тема правящего Украиной воровского кодлана- порешать вопрос что делать с своим идеологом и святыней , кормильцем и благодетелем. Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных (украденных) из Приватбанка . А , как заявил владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка 30.10.19
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30.04.2021 11:37 Ответить
Зєля вже готується до цих важливих перемовин.
В Карпатах.В Гуті.Як завжди.
https://www.youtube.com/watch?v=V_4XXWEBies Секретна поїздка Зеленського на Прикарпаття
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30.04.2021 11:44 Ответить
Щас вгадаю. Він там буде з Патрушевим зустрічатися
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30.04.2021 12:09 Ответить
Последняя прекрасная тема - незаконная смена главы Нафтогаза.

Поговорить будет о чем. Главное ЗЕ тщательно подмыться.
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30.04.2021 11:53 Ответить
"Сейчас у нас есть несколько важных тем", вазелин Блинкен обещал захватить для вавы энд компани свой.
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30.04.2021 12:42 Ответить
Надеюсь, до Госдепа уже дошло, что делать намеки - пустое дело, Нелох просто шлангом прикинулся и не собирается менять тактику. .
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30.04.2021 13:11 Ответить
 
 