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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация второй дозой AstraZeneca начнется с 19 мая, зарезервировано 15 тыс. доз, - Ляшко

Вакцинация второй дозой AstraZeneca начнется с 19 мая, зарезервировано 15 тыс. доз, - Ляшко

Для начала вакцинации второй дозой AstraZeneca с 19 мая уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для проведения второй прививки вакциной AstraZeneca с 19 мая уже зарезервировано 15 тысяч доз", - сказал Ляшко.

Также читайте: Польша планирует передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в мае-июне

Он напомнил, что сейчас в Украине используются вакцины против коронавируса от Pfizer, Sinovac и AstraZeneca (под торговыми названиями Covishield, SKBio).

Как сообщалось, за минувшие сутки 29 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Олег (1642) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+2
Какая разница...
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30.04.2021 12:17
+1
Я ещё и первой никак не уколюсь, а оно уже второй раз надо.
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30.04.2021 11:33
+1
Ты ничего не потерял.
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30.04.2021 11:35
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Я ещё и первой никак не уколюсь, а оно уже второй раз надо.
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30.04.2021 11:33 Ответить
Ты ничего не потерял.
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30.04.2021 11:35 Ответить
Дорога ложка к обеду. Судя по моим знакомым уже переболело 70-80%. Так что вакцинацию делать поздно.
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30.04.2021 11:38 Ответить
А-а-а-а-балдеть! А я никого не знаю, кроме уважаемого букова. Ну и, вроде как, племянница. Но с племянницей- сомнения есть. На этом- всё.
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30.04.2021 11:51 Ответить
Знакомые в Киеве уже по два раза переболели, отаке...
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30.04.2021 12:17 Ответить
Может ты и сам переболел. Просто бессимптомно. Вернее симптоматика похмелья ощущалась. Поэтому легко ошибиться.
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30.04.2021 13:13 Ответить
К сожалению Ляшко так и не сказал в каком году будет это 19 мая.
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30.04.2021 11:40 Ответить
Какая разница...
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30.04.2021 12:17 Ответить
!!! Целых 15 тыщ. На 40млн. Круто.
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30.04.2021 12:13 Ответить
це кількість, у якій у найближчі дні настане час для другого уколу.
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30.04.2021 14:26 Ответить
і які з отримавших першу дозу готові (дожили) до другої
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30.04.2021 16:44 Ответить
се ля ві. а дехто і до першої не дожив
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30.04.2021 17:46 Ответить
так, і набагато частіше через серцево-судинні хвороби та онкологію, ніж через ковід
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30.04.2021 21:11 Ответить
А скажы-ка мне, подлюка - сколько народу получили ПЕРВЫЙ укол ковишильдом из 500 000 доз? 250 000 ?
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30.04.2021 15:01 Ответить
 
 