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Вакцинация второй дозой AstraZeneca начнется с 19 мая, зарезервировано 15 тыс. доз, - Ляшко
Для начала вакцинации второй дозой AstraZeneca с 19 мая уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины.
Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для проведения второй прививки вакциной AstraZeneca с 19 мая уже зарезервировано 15 тысяч доз", - сказал Ляшко.
Он напомнил, что сейчас в Украине используются вакцины против коронавируса от Pfizer, Sinovac и AstraZeneca (под торговыми названиями Covishield, SKBio).
Как сообщалось, за минувшие сутки 29 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440.
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