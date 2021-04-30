Вакцинация второй дозой AstraZeneca начнется с 19 мая, зарезервировано 15 тыс. доз, - Ляшко

Для начала вакцинации второй дозой AstraZeneca с 19 мая уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для проведения второй прививки вакциной AstraZeneca с 19 мая уже зарезервировано 15 тысяч доз", - сказал Ляшко.

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Он напомнил, что сейчас в Украине используются вакцины против коронавируса от Pfizer, Sinovac и AstraZeneca (под торговыми названиями Covishield, SKBio).

Как сообщалось, за минувшие сутки 29 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440.