"Увеличение собственной добычи газа и возвращение к прибыльности", - Витренко о главных задачах на посту главы "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" будет увеличивать добычу газа после снижения в последние годы. Кроме того, компания планирует вернутся к прибыльности.

Об этом заявил новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Витренко напомнил, что результаты прошлого года для НАК "Нафтогаз Украины" были неутешительными - был получен значительный убыток. Кроме того, сокращалась добыча.

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"Заданием правительства, национальной задачей для национальной акционерной компании является решение этих проблем. Это увеличение собственной добычи газа в Украине", - сказал он и добавил, что задачи по увеличению добычи поставлены "Укргаздобыче", которая входит в состав НАК.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

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