"Увеличение собственной добычи газа и возвращение к прибыльности", - Витренко о главных задачах на посту главы "Нафтогаза"
НАК "Нафтогаз Украины" будет увеличивать добычу газа после снижения в последние годы. Кроме того, компания планирует вернутся к прибыльности.
Об этом заявил новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Витренко напомнил, что результаты прошлого года для НАК "Нафтогаз Украины" были неутешительными - был получен значительный убыток. Кроме того, сокращалась добыча.
"Заданием правительства, национальной задачей для национальной акционерной компании является решение этих проблем. Это увеличение собственной добычи газа в Украине", - сказал он и добавил, что задачи по увеличению добычи поставлены "Укргаздобыче", которая входит в состав НАК.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Рада назначила Галущенко министром энергетики.
Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.
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Міністерство Оборони України успішно провело функційне, ходове і вогневе випробування САУ Дана М2, про що з гордістю відрапортувало на офіційній сторінці.
Україна планує купити 26 одиниць Дани. Вартість однієї Дани - 1,29 мільйона євро.
Народний депутат, генерал Забродський півроку тому показав листа від чеського виробника Дан, того самого, який є постачальником Дан сьогодні. В цьому листі вартість однієї Дани - 812 тисяч євро.
Пройшло півроку. Ніхто не змінив позицію. Ми все одно будемо купувати за 1,29 мільйони те, що нам продавали за 812 тисяч.
Може здатися, що між 812 тисяч і 1,29 мільйона - 500 тисяч євро.
Я думаю, це перебільшення. Міряти обороноздатність тисячами доларів - низько. Є речі набагато важливіші за будь-які гроші.
Я думаю, різниця між 812 тисяч і 1,29 мільйона - одна куртка Степанова.
Я думаю, різниця - один карантинний день народження у Колі Тіщенко.
Я думаю, різниця - один міністр енергетики від підсанкційного Деркача.
Іншими словами, я думаю, різниця - один Єрмак.
А от один Єрмак - це вже набагато більше, ніж 500 тисяч. Це мільярди доларів. Це два минулі роки, за які втрачено десять майбутніх років. Це брехня прямо в очі, як принцип державного управління.
Це наш дон Реба. При слабкому і дурному королі завжди з'являється дон Реба, який транслює в короля лестощі і окозамилювання, яке цей король із задоволенням їсть, бо він дурний, як пробка. А наружу він транслює брехню, точкові репресії і некомпетентних підлеглих на кожному рівні.
Як результат, верховний головнокомандувач ходить по свіжій траншеї, яку спеціально для його приїзду обшили новими свіжими досками, які навіть пилом не встигли припасти.
А в армії тим часом розквітає корупція і кожен болтик, кожен патрон, кожна САУ купується з корупційною складовою у більше ніж 50 відсотків. І не тільки в армії. Усюди вона розквітає.
Не можна поставити педофіла директором школи і сподіватися, що в школі все буде добре. Все буде погано в школі, і наслідки такого рішення будуть потім розгрібатися через десятки років.
Так і у нас. Не можна бачити дона Ребу, знати, що це дон Реба, розуміти, як діє дон Реба, і при цьому сподіватися, що все якось минеться, і навкруги нас буде не Арканар, а Нью-Йорк. Не буде Нью-Йорку. Будуть сонячні курорти Арканару.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415752038787392&id=100010578281118 Alex Noinets
1) Як так вийшло, що попередники нібито "крали", але компанії давали ВЕЛИЧЕЗНІ ПРИБУТКИ, І не на бумазі, а в реалі, бо "Нафтогаз" перераховував величезні суми в бюджет.
2) де хоч малюсенький доказ "воровства" при Пороху??? ДВА РОКИ і Рябошапка, і Бєнядіктова риють рилом землю - так хочуть Волвчику догодити, і посадити Пороха, а НІХРЕНА не знаходять