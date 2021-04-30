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"Увеличение собственной добычи газа и возвращение к прибыльности", - Витренко о главных задачах на посту главы "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" будет увеличивать добычу газа после снижения в последние годы. Кроме того, компания планирует вернутся к прибыльности.

Об этом заявил новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Витренко напомнил, что результаты прошлого года для НАК "Нафтогаз Украины" были неутешительными - был получен значительный убыток. Кроме того, сокращалась добыча.

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"Заданием правительства, национальной задачей для национальной акционерной компании является решение этих проблем. Это увеличение собственной добычи газа в Украине", - сказал он и добавил, что задачи по увеличению добычи поставлены "Укргаздобыче", которая входит в состав НАК.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

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Нафтогаз (3112) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+7
И создание нефтяного гиганта под эгидой Коломойского.

Этот вам расскажет...
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30.04.2021 11:52
+4
и за чей же счёт, ЗЕбиляка? В прошлом году, мировые цены на газ и нефть выросли, коммунальные платежи тоже выросли, а Нафтогаз - в гигантских убытках. Воруют ваши ЗЕлные ублюддки, дбил
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30.04.2021 12:27
+3
Добыл газ за тысячу,продал газ семь тысяч - такую контору вытянуть из убыточности тяжелая работа.
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30.04.2021 11:48
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Добыл газ за тысячу,продал газ семь тысяч - такую контору вытянуть из убыточности тяжелая работа.
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30.04.2021 11:48 Ответить
И создание нефтяного гиганта под эгидой Коломойского.

Этот вам расскажет...
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30.04.2021 11:52 Ответить
Ты тупой идиот! Украина зарабатывает на транзите миллиарды долларов в год. Остановка транзита будет означать огромными штрафами для самой Украины плюс мы подставим наших партнеров. Второе, с 2014-го Украина не покупает напрямую газ у кацапов, а у посредников из ЕС.
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30.04.2021 12:13 Ответить
Ша коболєв, ша - халява скінчилась.........
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30.04.2021 16:11 Ответить
Ця байка вже років з двадцять гуляє ..
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30.04.2021 11:58 Ответить
Вот так витренчихин сын будет работать на "благо" страны, как Укроборонпром с бубачкай

Міністерство Оборони України успішно провело функційне, ходове і вогневе випробування САУ Дана М2, про що з гордістю відрапортувало на офіційній сторінці.
Україна планує купити 26 одиниць Дани. Вартість однієї Дани - 1,29 мільйона євро.

Народний депутат, генерал Забродський півроку тому показав листа від чеського виробника Дан, того самого, який є постачальником Дан сьогодні. В цьому листі вартість однієї Дани - 812 тисяч євро.
Пройшло півроку. Ніхто не змінив позицію. Ми все одно будемо купувати за 1,29 мільйони те, що нам продавали за 812 тисяч.
Може здатися, що між 812 тисяч і 1,29 мільйона - 500 тисяч євро.
Я думаю, це перебільшення. Міряти обороноздатність тисячами доларів - низько. Є речі набагато важливіші за будь-які гроші.
Я думаю, різниця між 812 тисяч і 1,29 мільйона - одна куртка Степанова.
Я думаю, різниця - один карантинний день народження у Колі Тіщенко.
Я думаю, різниця - один міністр енергетики від підсанкційного Деркача.
Іншими словами, я думаю, різниця - один Єрмак.

А от один Єрмак - це вже набагато більше, ніж 500 тисяч. Це мільярди доларів. Це два минулі роки, за які втрачено десять майбутніх років. Це брехня прямо в очі, як принцип державного управління.
Це наш дон Реба. При слабкому і дурному королі завжди з'являється дон Реба, який транслює в короля лестощі і окозамилювання, яке цей король із задоволенням їсть, бо він дурний, як пробка. А наружу він транслює брехню, точкові репресії і некомпетентних підлеглих на кожному рівні.
Як результат, верховний головнокомандувач ходить по свіжій траншеї, яку спеціально для його приїзду обшили новими свіжими досками, які навіть пилом не встигли припасти.
А в армії тим часом розквітає корупція і кожен болтик, кожен патрон, кожна САУ купується з корупційною складовою у більше ніж 50 відсотків. І не тільки в армії. Усюди вона розквітає.
Не можна поставити педофіла директором школи і сподіватися, що в школі все буде добре. Все буде погано в школі, і наслідки такого рішення будуть потім розгрібатися через десятки років.
Так і у нас. Не можна бачити дона Ребу, знати, що це дон Реба, розуміти, як діє дон Реба, і при цьому сподіватися, що все якось минеться, і навкруги нас буде не Арканар, а Нью-Йорк. Не буде Нью-Йорку. Будуть сонячні курорти Арканару.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415752038787392&id=100010578281118 Alex Noinets
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30.04.2021 12:02 Ответить
Для начала, в 10 раз уменьшить зарплату топ менеджерам, но кто ж на это пойдет.
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30.04.2021 12:08 Ответить
Если себестоимость Укргазвидобування 1.5 гривны за куб.м., а это 40% всего потребления, то к снижению тарифов приведет только повешание членов транснациональных иудоглобализаторских мафиозных кланов.
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30.04.2021 12:10 Ответить
Do you have any proofs about 1.5 UAH?
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30.04.2021 12:16 Ответить
Витренко сам называл эту цифру, не помню где. BTW petition.president.gov.ua/petition/104130.https://petition.president.gov.ua/petition/104130
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30.04.2021 12:44 Ответить
При ваших путинососах януковича, нафтогаз всегда был бездонной дырой в бюджете. При сое, нафтогаз резко стал прибыльным. Интересно, почему?
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30.04.2021 12:19 Ответить
и за чей же счёт, ЗЕбиляка? В прошлом году, мировые цены на газ и нефть выросли, коммунальные платежи тоже выросли, а Нафтогаз - в гигантских убытках. Воруют ваши ЗЕлные ублюддки, дбил
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30.04.2021 12:27 Ответить
Коболев председатель с 2014 года. У тебя в мозгу одни идиоты.
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30.04.2021 13:15 Ответить
ну так де пояснення збитків, ЗЕбіл??? Що, не можеш пояснити? А ідіоти - не у мене в мізках, а у твоєму дзеркалі
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30.04.2021 13:20 Ответить
чому при Пороху, який тіпа "крав", і "Енергоатом", і "УкрЗалізниця", і "Нафтогаз", перетворились із глибого збиткових компаній, у ПРИБУТКОВІ??? Але як тільки до влади ви допустили ЗЕлених ублюдків, "новиє маладиє ліца", як тут же за 2020 рік УСІ компанії - і "Укрзалізниця", і Енергоатом, і Нафтогаз, і навіть УкрОборонПром - у ГЛИБОКИХ ЗБИТКАХ!??? Як же ж так? Що, "новиє маладиє просто парадочниє люді" якось не так керубть? У свою кишеню кладуть прибутки, ге? Ай-яй-яй, хто б міг подумати, ЗЕбіл, правда?
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30.04.2021 13:24 Ответить
"кралі всєгда" - то появни дві речі:
1) Як так вийшло, що попередники нібито "крали", але компанії давали ВЕЛИЧЕЗНІ ПРИБУТКИ, І не на бумазі, а в реалі, бо "Нафтогаз" перераховував величезні суми в бюджет.
2) де хоч малюсенький доказ "воровства" при Пороху??? ДВА РОКИ і Рябошапка, і Бєнядіктова риють рилом землю - так хочуть Волвчику догодити, і посадити Пороха, а НІХРЕНА не знаходять
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30.04.2021 13:37 Ответить
витренчиха еще забыла упомянуть, что 50млрд из бюджета нафтогаза пойдет на вэлике крадивництво. Ведь именно для деребана 50млрд, зебилы его и поставили в нафтогаз
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30.04.2021 12:21 Ответить
Таке саме брехливе, як і Шмаркля...
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30.04.2021 12:22 Ответить
Ця контора не має права на існування.
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30.04.2021 13:18 Ответить
"увеличение прибыльности" ... - значит снова нас начнут графить и выдумывать новые "формулы"...
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30.04.2021 13:41 Ответить
"Увеличение собственной добычи газа и возвращение к прибыльности" - ( робко из толпы ) - А тарифы как ?
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30.04.2021 14:49 Ответить
если при текущих низких тарифах прибыльность на уровне убыточности то значить тарифы будем пересматривать
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30.04.2021 15:17 Ответить
( опустив голову ) - спасибо.
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30.04.2021 19:32 Ответить
 
 