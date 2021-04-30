Тело новорожденного малыша нашли на свалке в Тернопольской области, полиция ищет мать ребенка. ФОТО

Правоохранители Тернопольщины устанавливают личность женщины, которая выбросила в мусор собственного ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Тело новорожденного мальчика на Борщевской свалке обнаружили работники коммунального предприятия 29 апреля около 13:00. Об этом они сразу сообщили в местное отделение полиции. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, ребенок был доношенный, вес около четырех кг. Тело малыша было завернуто в детское одеяло.

Работники полиции обращаются к жителям Борщевского района, а также жителям Черновицкой и Хмельницкой областей, граничащих с населенным пунктом, где нашли тело ребенка, с просьбой помочь установить личность женщины, которая родила и выбросила в мусор своего младенца.

Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться за медпомощью к врачам или фармацевтов.

Если кому-то известно, что та или иная женщина находились на последних месяцах беременности или вернулась из-за рубежа в положении, а сейчас в послеродовом состоянии и ребенок отсутствует, сообщайте на линию "102" и по телефонам: (03541) 2-12-45 , (098) 750 83 85, (096) 82 69 993.

Возможно кто-то из родных узнает одеяло. Любая информация может помочь установить личность женщины, которая выбросила в мусор собственного младенца. Анонимность гарантируется.

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В ведомстве напомнили, что в приемной родильного отделения городской больницы №2 в Тернополе с 2010 года обустроено "Окно жизни". Матери, которые оказались в сложных жизненных условиях, могут принести и анонимно передать младенцев. За двое последних суток в "окне жизни" оставили трех новорожденных - мальчика и двойняшек.



Фото: сайт полиции