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Тело новорожденного малыша нашли на свалке в Тернопольской области, полиция ищет мать ребенка. ФОТО

Правоохранители Тернопольщины устанавливают личность женщины, которая выбросила в мусор собственного ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Тело новорожденного мальчика на Борщевской свалке обнаружили работники коммунального предприятия 29 апреля около 13:00. Об этом они сразу сообщили в местное отделение полиции. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, ребенок был доношенный, вес около четырех кг. Тело малыша было завернуто в детское одеяло.

Тело новорожденного малыша нашли на свалке в Тернопольской области, полиция ищет мать ребенка 01

Работники полиции обращаются к жителям Борщевского района, а также жителям Черновицкой и Хмельницкой областей, граничащих с населенным пунктом, где нашли тело ребенка, с просьбой помочь установить личность женщины, которая родила и выбросила в мусор своего младенца.

Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться за медпомощью к врачам или фармацевтов.

Если кому-то известно, что та или иная женщина находились на последних месяцах беременности или вернулась из-за рубежа в положении, а сейчас в послеродовом состоянии и ребенок отсутствует, сообщайте на линию "102" и по телефонам: (03541) 2-12-45 , (098) 750 83 85, (096) 82 69 993.

Тело новорожденного малыша нашли на свалке в Тернопольской области, полиция ищет мать ребенка 02

Возможно кто-то из родных узнает одеяло. Любая информация может помочь установить личность женщины, которая выбросила в мусор собственного младенца. Анонимность гарантируется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство

В ведомстве напомнили, что в приемной родильного отделения городской больницы №2 в Тернополе с 2010 года обустроено "Окно жизни". Матери, которые оказались в сложных жизненных условиях, могут принести и анонимно передать младенцев. За двое последних суток в "окне жизни" оставили трех новорожденных - мальчика и двойняшек.

Тело новорожденного малыша нашли на свалке в Тернопольской области, полиция ищет мать ребенка 03
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии
+2
То біда.... Багато що можу зрозуміти але не це ..
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30.04.2021 12:03
+2
Чтоб вы творите нелюди ,,,, хуже зверья
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30.04.2021 12:12
+2
Теж так думаю бо інше просто не йде до голови
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30.04.2021 12:28
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То біда.... Багато що можу зрозуміти але не це ..
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30.04.2021 12:03 Ответить
У Украіні завжди був культ жінки, матері, і вбивство своєі дитини просто не укладається в голові..
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30.04.2021 12:09 Ответить
99% ,що в "матусі" негаразд з психікою!!!
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30.04.2021 12:14 Ответить
Теж так думаю бо інше просто не йде до голови
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30.04.2021 12:28 Ответить
отработайте переселенцев с Донбасса, в первую очередь
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30.04.2021 19:17 Ответить
О то курва на це й вся надія , на ті паскудни кацап гени ...
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30.04.2021 19:42 Ответить
Чтоб вы творите нелюди ,,,, хуже зверья
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30.04.2021 12:12 Ответить
уставшиє ат вайни развлєкаюцца
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30.04.2021 12:19 Ответить
В шалманах и генделиках ищите её - бухает она там
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30.04.2021 13:52 Ответить
Такие особи были всегда и во все времена..
Единственно, что из счас не преследуют и ворота не обмазывают..тяжело было от ребенка просто отказаться??? Просто особь..та что выбросила и тот кто заделал...
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30.04.2021 18:35 Ответить
 
 