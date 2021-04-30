За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 24 человека, выздоровели - 1 146, выявили 868 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве были госпитализированы 92 человека с COVID-19, а 197 - с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Киеве выявили 868 больных коронавирусом. Умерли 24 человека: 9 женщин и 15 мужчин. Всего за период пандемии - 4 591 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе - 195 498", - отметил Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки: 492 женщины в возрасте от 20 до 92 лет, 11 девочек от 6 месяцев до 16 лет. А также 355 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 10 мальчиков от 2 до 14 лет.

Заболели также 17 медиков.

В то же время 92 пациента с диагнозом коронавирус были госпитализированы в больничные учреждения, а 197 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1 146 жителей столицы побороли коронавирус (всего 123 977 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (192), Шевченковском (144) и в Соломенском (126).

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