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Украина подала замечания к финальному отчету Ирана по катастрофе самолета МАУ, - Криклий

Украина подала замечания к финальному отчету Ирана по катастрофе самолета МАУ, - Криклий

Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ.

Об этом на переговорах с министром транспорта Канады Омаром Альхабра заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Отмечается, что Госавиаслужба Украины уже обработала и предоставила свои замечания к проекту окончательного отчета, подготовленного Ираном по результатам расследования катастрофы МАУ. Эти же замечания передали также представителям Канады.

"Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказанию виновных. В настоящее время мы постоянно ведем работу по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752", - добавил Криклий.

"Мы поддерживаем привлечение иностранных представителей, в том числе представителей Канады, к соответствующему процессу и совместной подготовке и направлению жалобы в Совет ICAO относительно соответсвующих действий Исламской Республики Иран", - добавил министр.

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Автор: 

Иран (1779) самолет (3589) МАУ (329) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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В Спортлото не подавали копию?
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30.04.2021 12:47 Ответить
Очень смешно, люди погибли, по вине этих ур@дов.... и ни когда не наказали даже....
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30.04.2021 13:29 Ответить
И не будет ...... хм.... что там с МН17? Там кто-то про Гаагу говорил. Может имели ввиду певицу Гаагу? ... Пусть ещё мау порадуется что все так вышло с иранцами и их канадскими паспортами..Иначе бы списали на тех причину и авиакомпания бы просто разорилась.....Клоуны..... Они сопли жевали пока заплаканный и обосравшийся сноубордист не прибежал к «соседу» за помощью... И только после полученных «доказательств»от «соседа» выступил с трибуны с заявлением..... Журналисты очень подробно показали в своём репортаже отсутствие президента в тот момент в Украине.....Это был урок.... чтоб понимал с кем имеет дело.....
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30.04.2021 14:25 Ответить
По всей видимости, министр не в курсе, что у нас в стране существует Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий, которое уже как 2 месяца назад подало замечания к отчету. Именно бюро и никто другой не может подавать эти замечания и получать копию предварительного отчета для подготовки замечаний. Госавиаслужба не занимается расследованиями авиационных происшествий, не вводите читателей в заблуждение. А госавиаслужба и другие компетентные органы власти были просто вовлечены в качестве помощников.
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30.04.2021 13:36 Ответить
А кто такой крикливый? Или у высшего руководства страны нет ума вообще( хотя действительно похоже что нет даже остатков) ?разжёвывать причинно следственную связь тут не буду.... Всю цепочку событий даже с помощью иностранных коллег не могут выяснить... Одно журналистское расследование чего стоит.... А для идиотов которые не понимают Дрезденскую школу- просто не место в политике и на посту главы государства. Данное мнение носит исключительно информационный анализ личного характера и выводы которые основаны на доступных источниках прессы. Боты и манипуляторы пусть идут прямиком в СБУ.
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30.04.2021 14:17 Ответить
 
 