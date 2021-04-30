Украина подала замечания к финальному отчету Ирана по катастрофе самолета МАУ, - Криклий

Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ.

Об этом на переговорах с министром транспорта Канады Омаром Альхабра заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Отмечается, что Госавиаслужба Украины уже обработала и предоставила свои замечания к проекту окончательного отчета, подготовленного Ираном по результатам расследования катастрофы МАУ. Эти же замечания передали также представителям Канады.

"Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказанию виновных. В настоящее время мы постоянно ведем работу по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752", - добавил Криклий.

"Мы поддерживаем привлечение иностранных представителей, в том числе представителей Канады, к соответствующему процессу и совместной подготовке и направлению жалобы в Совет ICAO относительно соответсвующих действий Исламской Республики Иран", - добавил министр.

Читайте также: Главу МИД Ирана Зарифа вызвали для дачи объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи о причинах катастрофы самолета МАУ