Украина подала замечания к финальному отчету Ирана по катастрофе самолета МАУ, - Криклий
Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ.
Об этом на переговорах с министром транспорта Канады Омаром Альхабра заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Отмечается, что Госавиаслужба Украины уже обработала и предоставила свои замечания к проекту окончательного отчета, подготовленного Ираном по результатам расследования катастрофы МАУ. Эти же замечания передали также представителям Канады.
"Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказанию виновных. В настоящее время мы постоянно ведем работу по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752", - добавил Криклий.
"Мы поддерживаем привлечение иностранных представителей, в том числе представителей Канады, к соответствующему процессу и совместной подготовке и направлению жалобы в Совет ICAO относительно соответсвующих действий Исламской Республики Иран", - добавил министр.
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