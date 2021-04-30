Резких кадровых изменений в "Нафтогазе" не будет, с руководителями высшего звена проведу встречи, - Витренко

Новоназначенный руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обещает очень взвешенно подходить к кадровым решениям и избегать резких изменений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Витренко заявил в ходе пресс-конференции.

По его словам, ключевым критерием для продления контрактов с руководящим составом главного офиса и структурных подразделений НАК "Нафтогаз Украины" будет польза, которую они приносят и планируют приносить компании.

"Я имею определенный управленческий опыт работы как в "Нафтогазе", так и в ведущих международных компаниях. И современный опыт управления доказывает, что нужно очень взвешенно подходить к кадровым решениям. Поэтому с каждым из руководителей - по крайней мере высшего звена - будут проведены встречи (много встреч я уже провел), на которых буду просить, чтобы коллеги рассказали, какую пользу они приносят и хотят приносить компании. И тогда уже будут приниматься кадровые решения. Каких-либо других критериев, кроме пользы для компании, у меня пока нет", - заверил Витренко.

При этом он отметил, что имеется в виду не только финансовый и даже операционный результат, например, увеличение собственной газодобычи компании. Речь также и о "чувстве единой команды", понимании, что все работают в национальной компании и должны эффективно выполнять национальные задачи, стоящие перед государством и компанией в этом стратегической сфере.

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Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

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