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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве самый высокий по Украине показатель тестирования на коронавирус, - Кличко

В Киеве самый высокий по Украине показатель тестирования на коронавирус, - Кличко

В Киеве на сегодняшний день самый высокий по Украине показатель тестирования на коронавирус. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 тысяч населения.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Хочу отметить, что Киев остается лидером по уровню тестирование на COVID-19. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 000 населения. Еще раз напомню, что процедура тестирования - проста и доступна для всех, кому она необходима", - сказал Кличко.

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В столице, по направлению врача, тест можно сделать в 71 пункте тестирования. Созданы они в амбулаторных коммунальных заведениях Киева.

Тест по направлению врача - бесплатный. Ознакомиться со списком пунктов тестирования можно на сайте КГГА.

Можно сделать тесты и во многих частных клиниках столицы.

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"Также медицинские бригады продолжают забирать биоматериал для тестирования на COVID-19 у пациентов дома. В частности, у людей с инвалидностью и пожилых людей. Только на прошлой неделе медики выезжали к более чем 1020 пациентам", - отметил Кличко.

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В переводе: зелёный режим находится под наибольшей угрозой падения именно в Киеве.
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30.04.2021 12:33 Ответить
фальшиві тести, які "знаходять вірус" у фруктах, пиві та воді
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30.04.2021 13:59 Ответить
Виталий, вы должны чётко немедленно заявить, что зеленский ведёт страну не туда
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30.04.2021 19:16 Ответить
 
 