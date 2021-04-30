В Киеве самый высокий по Украине показатель тестирования на коронавирус, - Кличко
В Киеве на сегодняшний день самый высокий по Украине показатель тестирования на коронавирус. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 тысяч населения.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Хочу отметить, что Киев остается лидером по уровню тестирование на COVID-19. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 000 населения. Еще раз напомню, что процедура тестирования - проста и доступна для всех, кому она необходима", - сказал Кличко.
В столице, по направлению врача, тест можно сделать в 71 пункте тестирования. Созданы они в амбулаторных коммунальных заведениях Киева.
Тест по направлению врача - бесплатный. Ознакомиться со списком пунктов тестирования можно на сайте КГГА.
Можно сделать тесты и во многих частных клиниках столицы.
"Также медицинские бригады продолжают забирать биоматериал для тестирования на COVID-19 у пациентов дома. В частности, у людей с инвалидностью и пожилых людей. Только на прошлой неделе медики выезжали к более чем 1020 пациентам", - отметил Кличко.
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