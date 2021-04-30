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Шмыгаль о переводе выплат пенсий на банковские карты: Переход должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство

Шмыгаль о переводе выплат пенсий на банковские карты: Переход должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

Об этом он написал в "Телеграм-канале", передает Цензор.НЕТ.

"Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство. Пенсионный фонд и "Укрпошта" совместно работают над улучшением качества услуг для пенсионеров", - заявил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. "Укрпочте" придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский. ИНФОГРАФИКА

Шмыгаль о переводе выплат пенсий на банковские карты: Переход должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство 01

Ранее глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Автор: 

пенсионеры (837) пенсия (2159) Укрпочта (310) Шмыгаль Денис (2677)


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ЗЕБУИНЫ, вы - без чести и совести... Позарились на доставку пенсам пенсии... Этих пенсов за всю жизнь так наобирали по зарплате, что вам с тех дивидендов должно хватить доставлять крохи несчастным на Ролсройсе... На Кавказе о вас сказали бы , что вы не имеете ЯХНАМУЗ. свиньи вы - бессовесные. Нацелены не производить , а только стяжать.
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30.04.2021 13:24 Ответить
ВОВА, зато папе - пожизненная стипендия к пенсии? БЫДЛОТА , та й годi.
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30.04.2021 13:29 Ответить
Влада не може забезпечити оплату поштарів.
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30.04.2021 13:41 Ответить
Такої мерзотної влади ще не було! Тварі!!!, та й годі! Що не рішення, то все - проти бідного народу України!
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30.04.2021 15:10 Ответить
Просто реализуется проект диджитализация. Всем присвоить номера! Вовик еще до выборов сказал-оцифровать всех на хер. Потом в видео слово заменил нафиг. Но суть то осталась. Все кто в банке. тот должен персональные данные дать , потом биодокумент взять и стать биомусором. С чем вас и поздравил вова
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30.04.2021 18:04 Ответить
 
 