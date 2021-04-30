Шмыгаль о переводе выплат пенсий на банковские карты: Переход должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

Об этом он написал в "Телеграм-канале", передает Цензор.НЕТ.

"Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство. Пенсионный фонд и "Укрпошта" совместно работают над улучшением качества услуг для пенсионеров", - заявил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. "Укрпочте" придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский. ИНФОГРАФИКА

Ранее глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.