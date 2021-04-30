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Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию

Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Граждан, возвращающихся из-за рубежа, и желанных гостей они всегда встретят с улыбкой и словами "Вітаємо вдома!" и "Ласкаво просимо до України!" А всем нежелательным гостям нашей земли украинские пограничники всегда готовы объяснить, что известное пожелание с дорожного знака "Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию", - отметил президент.

Зеленский заявил, что всем, кого мы не приглашали и кого не рады видеть, лучше не иметь дело с нашими мужественными парнями и девушками в зеленых беретах.

"Именно украинские пограничники первыми встретили и дали отпор врагу в 2014 году. И даже сегодня, в день своего профессионального праздника, они ни на минуту не теряют бдительности, верности присяге и готовности к выполнению долга. Ответственность миссии и значение Государственной пограничной службы безопасности Украины лучше демонстрируют цифры. Это 6992 километра и 982 метра государственной границы Украины. Эти цифры с первого дня обучения до последнего момента своей жизни знает каждый украинский пограничник. И мы никогда не согласимся уменьшить их даже на 1 миллиметр. И не успокоимся, пока некоторые участки нашей границы временно находятся не под контролем Украины", - подчеркнул президент.

"Искренне желаю крепкого здоровья, достатка и мира вам и вашим семьям! С праздником всех вас! С Днем Пограничника Украины!" - подытожил Зеленский.

Читайте: Зеленский поздравил короля Швеции с днем рождения, поблагодарив за поддержку Украины

Автор: 

Госпогранслужба (6388) Зеленский Владимир (20255) пограничники (1569) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+17
Он играет роль президента Украины...но Президентом Украины ему не стать...никогда..
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30.04.2021 12:36
+10
шо за рыбак на фото ? если форма не твоё , то не стоит и заморачиваться
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30.04.2021 12:31
+8
Картина художника Прикордонникова "Мы с Трезором на границе".
Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию - Цензор.НЕТ 2040
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30.04.2021 12:43
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30.04.2021 12:26 Ответить
А путін хто?
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30.04.2021 13:52 Ответить
Тынц...И тишинаааа)
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30.04.2021 12:29 Ответить
Мабуть чекають, коли чювак покаже як це робити, бо він з 2014 року чотири рази проявив мужність і готовність захищати Україну. А зараз в оточенні охорони почєму би і не нє по3,14здеть.
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30.04.2021 12:34 Ответить
Погоди. Говорить не можем. Никак не проржемся.
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30.04.2021 12:45 Ответить
ну. что сказать - остроумен
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30.04.2021 12:27 Ответить
Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию - Цензор.НЕТ 8193
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30.04.2021 12:29 Ответить
аплодисменты и занавес..., выступления на публике - в этом наш президент несомненно силен...
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30.04.2021 12:30 Ответить
лише за умови, що ХТОСЬ написше на папарці промову. Бо Вовася здатний лише кривлячи рило, прочитати написане. А сказати від себе два слова - то у Вови починаються "бее.. єєє..мееее..."
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30.04.2021 12:43 Ответить
Коли Вава експромтить, то психіатри наполегливо нотують - дуже файний матеріал для психіатрії як науки. Міміка Вави - то взагалі візуалізована енциклопедія ції сфери медицини.))
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30.04.2021 12:48 Ответить
Думаю, висновок психіатрів щодо Вови, приблизно такий: "психічних розладів не виявлено, ПРОСТО ДУРАК"
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30.04.2021 12:54 Ответить
Комик, ****. Был бы президентом, говорил бы пафоснее.
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30.04.2021 12:46 Ответить
Заготовка і не більше.
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30.04.2021 12:57 Ответить
хоспаді. скажіть хто той спец, що фотки робить? ви ж розумієте що виглядить то уйобічєскі і смішно!!!
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30.04.2021 12:30 Ответить
Очередная говорильня ртом...по сценарию...
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30.04.2021 12:30 Ответить
шо за рыбак на фото ? если форма не твоё , то не стоит и заморачиваться
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30.04.2021 12:31 Ответить
А почему шастают до сих пор?
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30.04.2021 12:31 Ответить
А потом после такого феерического юмора пограничники пойдут обедать,где фирмочка кореша клована халимона накормит их гнильём и просрочкой.
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30.04.2021 12:32 Ответить
Бла-бла-през.
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30.04.2021 12:33 Ответить
Зеленский медленно, по милиметру в день становится украинским президентом, судя по его некоторым высказываниям
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30.04.2021 12:34 Ответить
Он играет роль президента Украины...но Президентом Украины ему не стать...никогда..
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30.04.2021 12:36 Ответить
по делам судят
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30.04.2021 12:36 Ответить
Життя довге - подождём, через 30 років Буба стане льогким подобієм Сивочолого.
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30.04.2021 12:37 Ответить
Военная форма, не делает из инфальтивного идиота, мужчину. Скорей наоборот, в камуфлированной одежде, сцикун еще больше палится показывая миру свою дерьмовую сущность.
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30.04.2021 12:40 Ответить
Ну хоть крайне редко кукарекает правильные мысли. Я имею ввиду : "некуй шастать".
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30.04.2021 13:00 Ответить
вавий уже погранцом стал по чётным а по нечётным он пограничница
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30.04.2021 12:38 Ответить
Чучело...
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30.04.2021 12:42 Ответить
Картина художника Прикордонникова "Мы с Трезором на границе".
Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию - Цензор.НЕТ 2040
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30.04.2021 12:43 Ответить
как говорят в Луганском погран отряде- собака и то умнее вавы и толку больше
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30.04.2021 12:43 Ответить
А ще песики-прикордонники не тявкають марно як це робить їх колега з ОП.
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30.04.2021 12:45 Ответить
хороший фотограф, а бубочка ,вообще, красавец. а куда треуголку дел и эполеты?
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30.04.2021 12:48 Ответить
Ермак отжал
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30.04.2021 12:51 Ответить
Ух ти яке Бубочко грізне! А ж страшно.
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30.04.2021 12:55 Ответить
А Антоненко і Семенченко сидять....
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30.04.2021 12:58 Ответить
"А всем нежелательным гостям нашей земли украинские пограничники всегда готовы объяснить, что известное пожелание с дорожного знака "Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию" - а вот это удачно!
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30.04.2021 13:08 Ответить
За все последние теложвижения шлемы, возникает единственрое пожелание. "нехай щастить".
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30.04.2021 13:17 Ответить
"Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию" - що це значить ?
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30.04.2021 13:31 Ответить
блд, из этого селюка президента не получится никогда и клоуна из него не вытравить никакими средствами, что бы не происходило - все пытается пантомиму разыграть
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30.04.2021 14:06 Ответить
Именно пограничники также пропускали запоребриковых отпускников Гиркина на донбас по 500 бачей за голову.
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30.04.2021 14:37 Ответить
Ну хоть говорить начинает....
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30.04.2021 18:35 Ответить
 
 