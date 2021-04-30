Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Граждан, возвращающихся из-за рубежа, и желанных гостей они всегда встретят с улыбкой и словами "Вітаємо вдома!" и "Ласкаво просимо до України!" А всем нежелательным гостям нашей земли украинские пограничники всегда готовы объяснить, что известное пожелание с дорожного знака "Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию", - отметил президент.

Зеленский заявил, что всем, кого мы не приглашали и кого не рады видеть, лучше не иметь дело с нашими мужественными парнями и девушками в зеленых беретах.

"Именно украинские пограничники первыми встретили и дали отпор врагу в 2014 году. И даже сегодня, в день своего профессионального праздника, они ни на минуту не теряют бдительности, верности присяге и готовности к выполнению долга. Ответственность миссии и значение Государственной пограничной службы безопасности Украины лучше демонстрируют цифры. Это 6992 километра и 982 метра государственной границы Украины. Эти цифры с первого дня обучения до последнего момента своей жизни знает каждый украинский пограничник. И мы никогда не согласимся уменьшить их даже на 1 миллиметр. И не успокоимся, пока некоторые участки нашей границы временно находятся не под контролем Украины", - подчеркнул президент.

"Искренне желаю крепкого здоровья, достатка и мира вам и вашим семьям! С праздником всех вас! С Днем Пограничника Украины!" - подытожил Зеленский.

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