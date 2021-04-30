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Воспитательнице запорожского детсада, где из окна выпал 4-летний малыш, сообщили о подозрении, - прокуратура

Воспитательнице запорожского детсада, где из окна выпал 4-летний малыш, сообщили о подозрении, - прокуратура

Следователи сообщили о подозрении воспитательнице детсада в Запорожье, где 26 апреля 4-летний мальчик выпал из окна на втором этаже. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры в Запорожской области.

Так, под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожье воспитателю детского сада сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины ).

По данным следствия, воспитатель детского учреждения вместе с воспитанниками пошла на прогулку и на длительное время оставляла 4-летнего мальчика без присмотра в помещении заведения. Ребенок самостоятельно залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа здания, получив телесные повреждения.

Сейчас ребенок находится в КНП "Запорожская областная клиническая детская больница" Запорожского областного совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье ребенок выпал из окна детсада: он госпитализирован в тяжелом состоянии, - полиция

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Отметим, что санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

детсад (428) Запорожье (2647) прокуратура (5006)


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Топ комментарии
+2
на інших ресурсах пишуть, що малий наче заховався, коли усі одягалися на вулицю, всі вийшли, групу закрили (я так розумію, що у ******** собачих умовах, коли свій у свого краде, а відповідає вихователь), він вирішив самотужки вийти.
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30.04.2021 14:24
+1
Она должна была за свои деньги поставить решетки?
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30.04.2021 12:39
+1
А решетки,не подсильные ребенку,но легко удаляемые при пожаре ,не пытались ставить?Дураки во властных и надзорных структурах кишмя кишат.Дурак на дураке сидит и дураком погоняет.То же и в Полиции.Воспитательница сидит на минималке.Очень возможно ,ей детей доверять нельзя,но где найдёшь лучше?.
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30.04.2021 12:47
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Она должна была за свои деньги поставить решетки?
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30.04.2021 12:39 Ответить
Нет, всего лишь оставить вверенного ей ребенка одного на длительное время и ходить иплом щелкать в другом месте.
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30.04.2021 12:43 Ответить
не ребенка, а 25 ребенков-гаденышей
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30.04.2021 12:47 Ответить
То есть сдавать ребёнка в детсад-это обрекать его на риск для жизни?
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30.04.2021 12:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/467322 То есть сдавать ребёнка в де
В муниципальные - Да!
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30.04.2021 13:01 Ответить
Да на моей памяти за прошлый год раза три подобных зашквара и частных детсадах было.
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30.04.2021 13:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/486401 Нет, всего лишь оставить вве
Да она дура! Нет что бы привязать ребенка к батарее... веревкой вокруг шеи...
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30.04.2021 12:58 Ответить
вот зачем подавать идею для следующих новостей?
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30.04.2021 13:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/160165
идея в чем?
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30.04.2021 13:20 Ответить
верёвку можно перерезать, а вот если приковать цепью ......
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30.04.2021 13:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/263798
а оглушить дубинкой - еще надежнее...
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30.04.2021 13:18 Ответить
решетки на верхних этажах детсадов ставить не пробовали ?
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30.04.2021 12:43 Ответить
не знаю как сейчас, но ранее, по противопожарным законам Украины и на первых не очень то разрешали ставить...
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30.04.2021 13:04 Ответить
ставили, тепер знімають. а у тебе лише на решітки клепки вистачає? у садку повинні стояти спецвікна, що відкриваються лише угорі. усі інші повинні бути не відкривними, або без ручок. щоб пупси не самоволнічали.
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30.04.2021 14:21 Ответить
А решетки,не подсильные ребенку,но легко удаляемые при пожаре ,не пытались ставить?Дураки во властных и надзорных структурах кишмя кишат.Дурак на дураке сидит и дураком погоняет.То же и в Полиции.Воспитательница сидит на минималке.Очень возможно ,ей детей доверять нельзя,но где найдёшь лучше?.
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30.04.2021 12:47 Ответить
простите- но вы все пишите бред...какие решетки.... давно уже на окна ставятся замки на ключе.....поставил на форточку и замкнул.... закрыл окно и замкнул.. не ясно почему дети все шли на улицу.... а этот попрыгунчик... оставался один в группе.... если ему нельзя было гулять по здоровью- то нахрена вообще его принимали в садике.... сидел бы дома на справке.... для детей- которые на карантине вообще то организовывают отдельную группу.... раньше я помню таких детей на весь садик было 4-5 человек и держали на карантине в медпункте смотрела за ними медсестра детей там же кормили в медищинском блоке занимали рисованием книжками играми.. или вообще родители дедушки бабушки тети дяди...няньки наемные медсестры на дому сидели в такими детьми дома пока ребенок не получал право посещать полнощенно-- т.е. со всеми выходить на прогулки участвовать в играх и так далее...
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30.04.2021 13:20 Ответить
на інших ресурсах пишуть, що малий наче заховався, коли усі одягалися на вулицю, всі вийшли, групу закрили (я так розумію, що у ******** собачих умовах, коли свій у свого краде, а відповідає вихователь), він вирішив самотужки вийти.
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30.04.2021 14:24 Ответить
во многих детских учреждениях при замене окон на новые пластиковые ставят ручки-замки на ключе или спец.блокираторы для невозможности открыть малышу окно...но это ж понимают потом, после ЧП... сколько детей выпадает из окон, оперевшись о москитку??? десятками... и все равно родители не хотят думать о детской безопасности...
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30.04.2021 13:07 Ответить
Воспитательнице запорожского детсада, где из окна выпал 4-летний малыш, сообщили о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9093
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30.04.2021 13:22 Ответить
Вайфай пропал, он и полез в окно
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30.04.2021 13:43 Ответить
хм, тут вопрос в другом - почему на группу один воспитатель, куда нянечку потеряли? шо, местное руководство бюджет экономит?
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30.04.2021 14:49 Ответить
 
 