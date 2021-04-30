Воспитательнице запорожского детсада, где из окна выпал 4-летний малыш, сообщили о подозрении, - прокуратура

Следователи сообщили о подозрении воспитательнице детсада в Запорожье, где 26 апреля 4-летний мальчик выпал из окна на втором этаже. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры в Запорожской области.

Так, под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожье воспитателю детского сада сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины ).

По данным следствия, воспитатель детского учреждения вместе с воспитанниками пошла на прогулку и на длительное время оставляла 4-летнего мальчика без присмотра в помещении заведения. Ребенок самостоятельно залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа здания, получив телесные повреждения.

Сейчас ребенок находится в КНП "Запорожская областная клиническая детская больница" Запорожского областного совета.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Отметим, что санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.