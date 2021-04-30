Во время поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать полиция и "Муниципальная охрана", - Кличко

Во время поминальных дней возле столичных кладбищ будут патрулировать полиция и "Муниципальная охрана".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Город разработал порядок посещения кладбищ во время поминальных дней. В частности, Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры поручили навести порядок на коммунальных кладбищах. Там убирают мусор, где необходимо - восстанавливают ограждение. Также город разработал график посещения кладбищ в поминальные дни. Ознакомиться с ним можно на официальном портале Киева", - сообщил Кличко.

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Он отметил, что Департамент транспортной инфраструктуры должен обеспечить дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться на кладбища в поминальные дни. Маршруты и график движения будут обнародованы.

"Во время поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать усиленные наряды полиции и "Муниципальной охраны", которые будут контролировать ситуацию и соблюдение противоэпидемических правил. Город выходит из локдауна. Но дальнейшая ситуация зависит от каждого из нас. От того, насколько мы будем осторожными. В частности, и во время Пасхальных праздников. Проведите их с близкими и родными. В кругу семьи. Время ходить в гости и собираться большими компаниями еще придет. Сегодня главное - не вызвать новой волны болезни. Иначе локдаун был бесполезным. Давайте будем сознательными и ответственными! И отдельно обращаюсь к киевлянам, которые выезжают в эти дни на отдых за границу: ситуация во многих странах сегодня сложная. Поэтому будьте осторожны и на отдыхе. Помните о главных правилах защиты от вируса" - отметил Кличко.

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