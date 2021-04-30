Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - у Медведчука, - движение "ЧЕСНО"

Украинские нардепы задекларировали 164 ценные изделия из меха или кожи. Среди них шубы, куртки и сумки от самых дорогих в мире брендов. Больше всего таких предметов в коллекции нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука - 52. Нардеп Константин Бондарев ("Батькивщина") задекларировал как свою собственность 21 лошадь, а Сергей Рудык ( "За майбутнє") - овец совокупной стоимостью 220 тыс. гривен.

Движение ЧЕСНО проанализировало, каких животных или предметы животного происхождения указали в декларациях украинские депутаты как собственное ценное движимое имущество, передает Цензор.НЕТ.

Украинское законодательство требует у политиков и чиновников декларировать ценное движимое имущество. Порогом декларирования считается стоимость объекта, больше 100 прожиточных минимумов (202,7 тыс. гривен по состоянию на 1 января 2020 года). Соответственно, любое частное имущество стоимостью более 202,7 тыс. гривен должно быть указано в декларациях, поданных за 2020 год.

Всего в декларациях 2020 года нардепы указали 164 изделия из меха и кожи, которые подпадают под категорию ценного движимого имущества. Среди них 67 шуб из натурального меха, 72 других кожаных или меховых предмета одежды (жилет, пальто, дубленка, куртка, платье и т.д.) и 25 кожаных сумок или портфелей.

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Самый большой "любитель меха" среди украинских нардепов - представитель ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он задекларировал 52 предмета одежды из меха или кожи. Среди них 11 коллекций кожаных сумок от различных производителей (в частности Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), пять ценных кожаных курток различных брендов, шубы из меха норки, соболя и шиншиллы .

Владелицей большинства одежды из меха и кожи является жена нардепа Оксана Марченко, которая недавно начала свою политическую карьеру. Впрочем, некоторые объекты из коллекции являются собственностью самого нардепа. В частности, дубленка из меха от Brioni или кожаная куртка от Dolce and Gabbana.

Всего же Медведчук задекларировал 247 объектов в категории "ценное движимое имущество".

Самой дорогой меховой одеждой среди того, цену чего указывали депутаты, является шуба марки RinDi стоимостью более 1 млн гривен. Одежду задекларировал нардеп "Слуги народа" Игорь Васильковский, шуба принадлежит его жене Елене.

Трое нардепов нынешнего созыва декларировали животных как собственно ценное движимое имущество.

Нардеп Константин Бондарев ("Батькивщина") задекларировал 21 лошадь различных пород. Член депутатской группы "За майбутнє" Сергей Рудык задекларировал овец на сумму 220 тыс. гривен (без уточнения количества животных и любой другой информации о них). Владелицей животных является его жена Марианна. Примечательно, что овцы являются единственным ценным движимым имуществом, которое задекларировал нардеп.

Нардеп "Голоса" Александра Устинова в очередной раз задекларировала своих домашних животных "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика". Она пояснила , что впервые решила таким образом подать декларацию еще в 2018 году в знак протеста против обязанности общественных активистов подавать декларации. И с тех пор включает животных в декларации ежегодно.

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Андрей Пузийчук ("Батькивщина") стал единственным депутатом действующего созыва Верховной Рады, который задекларировал охотничьи трофеи. В графе "коллекции и предметы коллекционирования по зоологии" он отметил "обработанные трофеи с охоты" из Намибии стоимостью более 565,5 тыс. гривен.