РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4120 посетителей онлайн
Новости Е-декларации госслужащих
4 107 29

Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - у Медведчука, - движение "ЧЕСНО"

Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - у Медведчука, - движение

Украинские нардепы задекларировали 164 ценные изделия из меха или кожи. Среди них шубы, куртки и сумки от самых дорогих в мире брендов. Больше всего таких предметов в коллекции нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука - 52. Нардеп Константин Бондарев ("Батькивщина") задекларировал как свою собственность 21 лошадь, а Сергей Рудык ( "За майбутнє") - овец совокупной стоимостью 220 тыс. гривен.

Движение ЧЕСНО проанализировало, каких животных или предметы животного происхождения указали в декларациях украинские депутаты как собственное ценное движимое имущество, передает Цензор.НЕТ.

Украинское законодательство требует у политиков и чиновников декларировать ценное движимое имущество. Порогом декларирования считается стоимость объекта, больше 100 прожиточных минимумов (202,7 тыс. гривен по состоянию на 1 января 2020 года). Соответственно, любое частное имущество стоимостью более 202,7 тыс. гривен должно быть указано в декларациях, поданных за 2020 год.

Всего в декларациях 2020 года нардепы указали 164 изделия из меха и кожи, которые подпадают под категорию ценного движимого имущества. Среди них 67 шуб из натурального меха, 72 других кожаных или меховых предмета одежды (жилет, пальто, дубленка, куртка, платье и т.д.) и 25 кожаных сумок или портфелей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика"

Самый большой "любитель меха" среди украинских нардепов - представитель ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он задекларировал 52 предмета одежды из меха или кожи. Среди них 11 коллекций кожаных сумок от различных производителей (в частности Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), пять ценных кожаных курток различных брендов, шубы из меха норки, соболя и шиншиллы .

Владелицей большинства одежды из меха и кожи является жена нардепа Оксана Марченко, которая недавно начала свою политическую карьеру. Впрочем, некоторые объекты из коллекции являются собственностью самого нардепа. В частности, дубленка из меха от Brioni или кожаная куртка от Dolce and Gabbana.

Всего же Медведчук задекларировал 247 объектов в категории "ценное движимое имущество".

Самой дорогой меховой одеждой среди того, цену чего указывали депутаты, является шуба марки RinDi стоимостью более 1 млн гривен. Одежду задекларировал нардеп "Слуги народа" Игорь Васильковский, шуба принадлежит его жене Елене.

Трое нардепов нынешнего созыва декларировали животных как собственно ценное движимое имущество.

Нардеп Константин Бондарев ("Батькивщина") задекларировал 21 лошадь различных пород. Член депутатской группы "За майбутнє" Сергей Рудык задекларировал овец на сумму 220 тыс. гривен (без уточнения количества животных и любой другой информации о них). Владелицей животных является его жена Марианна. Примечательно, что овцы являются единственным ценным движимым имуществом, которое задекларировал нардеп.

Нардеп "Голоса" Александра Устинова в очередной раз задекларировала своих домашних животных "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика". Она пояснила , что впервые решила таким образом подать декларацию еще в 2018 году в знак протеста против обязанности общественных активистов подавать декларации. И с тех пор включает животных в декларации ежегодно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп "Батькивщины" Бондарев устроил дебош в Киевоблсовете и угрожал избить нескольких чиновников. ВИДЕО 18+

Андрей Пузийчук ("Батькивщина") стал единственным депутатом действующего созыва Верховной Рады, который задекларировал охотничьи трофеи. В графе "коллекции и предметы коллекционирования по зоологии" он отметил "обработанные трофеи с охоты" из Намибии стоимостью более 565,5 тыс. гривен.

Автор: 

Бондарев Константин (47) животные (930) Медведчук Виктор (1788) Рудык Сергей (33) электронное декларирование (1025) ЧЕСНО (101) Устинова Александра (112) Пузийчук (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - Медведчук, - движение "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 347
показать весь комментарий
30.04.2021 13:05
+6
Медведчуку весь этот мех пригодится на Колыме
показать весь комментарий
30.04.2021 13:00
+5
Изделие из ваты мертвечук задекларировало изделия из меха и одну марченко.
показать весь комментарий
30.04.2021 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Изделие из ваты мертвечук задекларировало изделия из меха и одну марченко.
показать весь комментарий
30.04.2021 12:57 Ответить
Ну мертвечук то все ясно ... А ось мендельшмара задекларувала свою МАНДАТРУ???
І головне за якою вартістю?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:05 Ответить
Живодеры, бл...дь!
показать весь комментарий
30.04.2021 12:58 Ответить
Овцу во что ни одень, она будет овцой.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:07 Ответить
Медведчуку весь этот мех пригодится на Колыме
показать весь комментарий
30.04.2021 13:00 Ответить
Мертвечук кацап... а для нього це все просто ....ЖИВА РУХЛЯДЬ... ну як Х..о сказав... споконвіків
показать весь комментарий
30.04.2021 13:17 Ответить
Степашка задекларує свою куртку?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:01 Ответить
Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - Медведчук, - движение "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 347
показать весь комментарий
30.04.2021 13:05 Ответить
Нізабудім ніпрастім.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:13 Ответить
"Больше всего таких предметов в коллекции нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука - 52." Джерело: https://censor.net/ru/n3263040

Невже ведмежі шуби?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:05 Ответить
Стояло бы проверить декларировал ли он меха в трусах своей жены. Хоть и давно ее покупал но не продал пока. Так что является собственностью подлежащей декларации.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:10 Ответить
Мех под мышками не декларируется.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:19 Ответить
а в мене найдорожча одежа це штани puma за 300 злотих, я їх купляв як віллу на французькій рівєрі😁
показать весь комментарий
30.04.2021 13:08 Ответить
Та ты крут, брателло. А почему не корпоративный adidas?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:15 Ответить
Барахла всё больше, а уважения всё меньше.
Это надо уметь так жить.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:08 Ответить
Коли почнеться процес массової націоналізації незадекларованного майна суддями,прокурорами,ментами.депутатами і іншими кровосісями і скільки податку заплатив медведчук країні за своє нерухоме майно?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:27 Ответить
Ну, а чем ещё, кроме меха, Мертвейчук может удерживать возле себя такую самку ???Кольца и браслеты, шляпки и жакеты
Разве ж я тебе не покупал?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:28 Ответить
Почему как только сторонник русского мира , так и любитель шуб?Живодёрка.Моветон.
Или это запасы на Россию, когда бежать придётся?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:33 Ответить
Щоб їх міль з*їла,обох.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:41 Ответить
Хоть медведчук и @идор, но носит это скорее ,,паломница". Жду новых серий о марченко, где она призывает жить скромно, вылезая при этом из BMW. В действительности, такое говно не смотрю.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:44 Ответить
у медведчука культ поклонения Моли
показать весь комментарий
30.04.2021 13:45 Ответить
А что, Паломнице с голой жопой молитву творить? Должна же Набожная чем-то срамоту прикрывать. Так от чего же не соболями да шанхайскими барсами?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:47 Ответить
А що там Степанов? свою курточку декларував?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:48 Ответить
Знач дать ему кликуху "Пушистый")
показать весь комментарий
30.04.2021 14:27 Ответить
хутряний виріб №1 в колекції Мертвечука - Оксанка Волохата - 1 ****...
показать весь комментарий
30.04.2021 14:33 Ответить
Самое интересное, что чем ватнее депутат, тем больше у него мехов и яхт. Но эти твари рассказывают, что украинский народ обокрали именно "патриоты" и "бандеровцы". И самое мерзкое, что народ им верит. Верит, что эти ватники "за народ", что они вернут Советский Союз и "хорошую жизнь". А вед в Советском Союзе таких подпольных миллионеров в мехах расстреливали.
показать весь комментарий
30.04.2021 14:45 Ответить
Первобытный мозг у них, собирать шкуры убитых животных(
показать весь комментарий
30.04.2021 15:01 Ответить
А сами они-просто использованные резиновые изделия...
показать весь комментарий
30.04.2021 17:52 Ответить
 
 