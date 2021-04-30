Киевская и Николаевская области с 1 мая перейдут в "желтую" зону карантина, - Немчинов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила "красный" уровень карантина на территории Киевской и Николаевской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 областей до конца недели могут выйти из "красной" зоны карантина.

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