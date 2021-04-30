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Новости Коронавирус и карантин
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Киевская и Николаевская области с 1 мая перейдут в "желтую" зону карантина, - Немчинов

Киевская и Николаевская области с 1 мая перейдут в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила "красный" уровень карантина на территории Киевской и Николаевской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 областей до конца недели могут выйти из "красной" зоны карантина.

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Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4118) Николаевская область (2112) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Власти не дают исчезнуть вирусу,- как только больных становиться меньше ОНИ опять начинают его (вирус) подкармливать переводя район в более легкую зону...
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30.04.2021 13:06
+1
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Никто не запрещает людям соблюдать элементарные правила гигиены и социальной дистанции и после локдауна. А функция общего локдауна - в первую очередь снизить нагрузку на стационары, а не защищать нас от ковида.
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30.04.2021 13:19
+1
Ну и долб****! сколько можно растягивать карантин, неужели нельзя как в Китае, посидели все 2 недели дома и все?
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30.04.2021 13:53
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Власти не дают исчезнуть вирусу,- как только больных становиться меньше ОНИ опять начинают его (вирус) подкармливать переводя район в более легкую зону...
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30.04.2021 13:06 Ответить
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Никто не запрещает людям соблюдать элементарные правила гигиены и социальной дистанции и после локдауна. А функция общего локдауна - в первую очередь снизить нагрузку на стационары, а не защищать нас от ковида.
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30.04.2021 13:19 Ответить
"в первую очередь снизить нагрузку на стационары, а не защищать нас от ковида. "

- это гос. тайна. Посадят...
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30.04.2021 13:25 Ответить
Ну почему тайна? Это уже давно озвучили наши правители. Да и не только наши.
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30.04.2021 14:23 Ответить
Все в метро кататься)
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30.04.2021 13:12 Ответить
Ну и долб****! сколько можно растягивать карантин, неужели нельзя как в Китае, посидели все 2 недели дома и все?
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30.04.2021 13:53 Ответить
Вы представляете, что тогда произойдёт с нашими ура-патриотами? Начнут выть о госперевороте и нарушении их прав.
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30.04.2021 14:25 Ответить
Навіщо повертаєте дітей в школи? Більшість в селах у бабусь та дідусів, ви хочете,щоб вони перезаражались у школах, а потім заразили стариків ? Що ці пару тижнів змінять, ще вчителів не вакцинували, ризикуєте життям людей.
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30.04.2021 15:01 Ответить
 
 