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Новости
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Вопрос увольнения главы областной фракции СН из Харьковской ОГА должен быть изучен на съезде партии, – Верещук

Вопрос увольнения главы областной фракции СН из Харьковской ОГА должен быть изучен на съезде партии, – Верещук

Председатель областной фракции "Слуга народа" Татьяна Егорова-Луценко вчера узнала о своем внезапном увольнении с должности первого заместителя председателя ХОГА. Произошло это несмотря на обещание губернатора Айны Тимчук работать с представителями СН единой командой.

В Верховной Раде считают, что указанная скандальная ситуация должна быть изучена, как на заседании фракции, так и партии. Об этом в комментарии отметила нардеп Ирина Верещук.

"В любом случае, если есть нарушения действующего законодательства, если в этом усматриваются определенные признаки политизированности процессов - эти вопросы надо обсуждать на фракции. И особенно в партии. Потому фракция - это одно, и не все у партии те, кто входят во фракцию. И этот вопрос должен быть обязательным предметом обсуждения на партийном съезде", - сказала она.

По словам Верещук более осведомленными из конфликтной ситуации должны быть именно харьковские депутаты "Слуги народа", а потому от них ожидают предложения о вынесении вопроса на обсуждение.

Напомним, Айна Тимчук была назначена председателем Харьковской ОГА Указом Президента Владимира Зеленского от 27 ноября 2020 года. Через две недели после назначения, она публично заявила, что на нее, кроме президента и депутатского корпуса, якобы никто больше не имеет никакого влияния.

Уже позже, Тимчук оказалась фактически в оппозиции к местным депутатам президентской партии "Слуга народа". Руководитель харьковской партийной ячейки СН Павел Сушко обвинил ее в оказании давления на горсовет для протягивания сомнительных решений и посоветовал "заниматься своими прямыми обязанностями".

Вопрос увольнения главы областной фракции СН из Харьковской ОГА должен быть изучен на съезде партии, – Верещук 01

Неожиданно уволеная из ОГА руководитель областной фракции СН Татьяна Егорова-Луценко, в свою очередь, рассказала, что находилась на больничном, когда Тимчук лично ездила в Киев для согласования документов на ее увольнение. Эск-чиновница также подтвердила, что взгляды партии и губернатора - не совпадают, особенно когда речь идет о социально значимых вопросах, вроде "ковида".

"То, что сегодня делает губернатор области никаким образом не соответствует ожиданиям наших избирателей и не соотносится с задачами, которые ставит Президент", - отметила она в комментарии "Українським Новинам".

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Слуга народа (2629) Верещук Ирина (504) Тимчук Айна (7)


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Свині борсаються навколо годівниці!!!))))
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30.04.2021 13:05 Ответить
Не хитайте ночви, зелених щурів нудить.
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30.04.2021 13:08 Ответить
Ближче до виборів ,аж дрантя летіти буде ,це лише квіточки !!!)))
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30.04.2021 13:21 Ответить
Хоч би як ви не імітували - ви не депутати, а зєшобло.
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30.04.2021 13:05 Ответить
цирк. две лярвы скубятся
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30.04.2021 13:14 Ответить
Попытка пропиариться на теме Дня Победы 9 мая вышла боком депутату Житомирского областного совета от фракции "ОПЗЖ" Константину Черпицкому. В сети опубликовали борд, на котором он благодарит ветеранов на фоне фотографии с бойцами СС.

Вопрос увольнения главы областной фракции СН из Харьковской ОГА должен быть изучен на съезде партии, – Верещук - Цензор.НЕТ 8681

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30.04.2021 13:15 Ответить
В общаке слуг народа Коломойского бабла будет меньше -обеспокоилась Верещук, в бабле понимающая. Парасюк заявил о причастности кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к незаконным схемам работы в то время, когда она занимала должность мэра Рава-Русской на Львовщине." Она фальсифицировала решения горсовета, чтобы выделить землю для своих приближенных. Делала это все нагло, публично и ничего не боялась. Она замешана в вопросах приватизации, с янтарем была связана "
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30.04.2021 13:17 Ответить
Мы верим Мери в Поппинс.
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30.04.2021 13:21 Ответить
 
 