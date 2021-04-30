Вопрос увольнения главы областной фракции СН из Харьковской ОГА должен быть изучен на съезде партии, – Верещук

Председатель областной фракции "Слуга народа" Татьяна Егорова-Луценко вчера узнала о своем внезапном увольнении с должности первого заместителя председателя ХОГА. Произошло это несмотря на обещание губернатора Айны Тимчук работать с представителями СН единой командой.

В Верховной Раде считают, что указанная скандальная ситуация должна быть изучена, как на заседании фракции, так и партии. Об этом в комментарии отметила нардеп Ирина Верещук.

"В любом случае, если есть нарушения действующего законодательства, если в этом усматриваются определенные признаки политизированности процессов - эти вопросы надо обсуждать на фракции. И особенно в партии. Потому фракция - это одно, и не все у партии те, кто входят во фракцию. И этот вопрос должен быть обязательным предметом обсуждения на партийном съезде", - сказала она.

По словам Верещук более осведомленными из конфликтной ситуации должны быть именно харьковские депутаты "Слуги народа", а потому от них ожидают предложения о вынесении вопроса на обсуждение.

Напомним, Айна Тимчук была назначена председателем Харьковской ОГА Указом Президента Владимира Зеленского от 27 ноября 2020 года. Через две недели после назначения, она публично заявила, что на нее, кроме президента и депутатского корпуса, якобы никто больше не имеет никакого влияния.

Уже позже, Тимчук оказалась фактически в оппозиции к местным депутатам президентской партии "Слуга народа". Руководитель харьковской партийной ячейки СН Павел Сушко обвинил ее в оказании давления на горсовет для протягивания сомнительных решений и посоветовал "заниматься своими прямыми обязанностями".

Неожиданно уволеная из ОГА руководитель областной фракции СН Татьяна Егорова-Луценко, в свою очередь, рассказала, что находилась на больничном, когда Тимчук лично ездила в Киев для согласования документов на ее увольнение. Эск-чиновница также подтвердила, что взгляды партии и губернатора - не совпадают, особенно когда речь идет о социально значимых вопросах, вроде "ковида".

"То, что сегодня делает губернатор области никаким образом не соответствует ожиданиям наших избирателей и не соотносится с задачами, которые ставит Президент", - отметила она в комментарии "Українським Новинам".