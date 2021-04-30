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Новости
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Игра без правил: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смену главы "Нафтогаза" и расширение полномочий полиции на применение электрошокеров

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, какие последствия для мира и Украины несет катастрофа из-за коронавируса в Индии, почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну, нужно ли расширять полномочия полиции на применение электрошокеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

Пятрас Ауштревичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;

Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Инна Совсун, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital;

Наталья Виноград, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).

Автор: 

Соболев Сергей (802) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) Шуфрич Нестор (951) Гончаренко (535) Совсун Инна (76) Арахамия Давид (988) Ауштревичюс Пятрас (25) Билошицкий Алексей (112) Устинова Александра (112)


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ППР-посидимо,позвіздимо та розійдемось !!!))))
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30.04.2021 13:20 Ответить
Это ж сегодня пятница, оказывается. Аж странно: во дворе народа- как в выходной день. И сосед бухой с утра, почему-то...
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30.04.2021 13:20 Ответить
Гадаю що твому сусіду ,з ранку масть пішла ,фартить !!!)))
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30.04.2021 13:23 Ответить
Ага. В 08.00 приперся и 500 гривен занять попросил. Ну... дал я ему 200. Более- не вижу.
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30.04.2021 13:27 Ответить
ТУСНЯ У ********** -США закрило видачу віз росіянам. Патрушев з Пєсковим коментують головні міжнародні проблеми й зі США у тому числі ( Шерхана мабуть вже відсторонили?) , Блінкіну пророкують тур перевірки вови на якість дружєлюбія до США
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30.04.2021 13:26 Ответить
Доречі й вові на мольбу зустрітись відповідає тільки Пєсков...
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30.04.2021 13:28 Ответить
Вітренко запропонував Коломойському зробити спільну фірму, у перший же день свого незаконного призначення.Незаконно призначений урядом Зеленського новий голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко запропонував Ігорю Коломойському об'єднати Укрнафту та Укртатнафту (Кременчуцький НПЗ) в одну вертикально-інтегровану компанію, де у держави буде контрольний пакет акцій - у перший же день, як заїхав у кабінет. "Так ось, виникає питання: а, можливо, держава повинна об'єднати видобуток і переробку в цю вертикальну інтеграцію? Можливо, пан Коломойський (вважається співвласником обох компаній - Ред.) Задовольниться статусом міноритарного акціонера, і просто буде отримувати дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи ці активи? ", - сказав топ-менеджер в інтерв'ю російському агентству Інтерфакс-Україна. Так ось для чого призначали Вітренко так безсоромно та з всіма можливими порушеннями. Безумовно, ми чуємо від Вітренко такі правильні слова про "боротьбу з Коломойським", про те, що так він "не буде впливати на компанії". І знаєте, це звучить для будь-якої адекватної людини, враховуючи яким чином Вітренко отримав цю посаду. Тобто наплювати на закон, на закордонних партнерів, що підтримують економіку країни, звільнивши успішний менеджмент Нафтогазу, що як раз прищемив хвоста і Фірташу, і Коломойському - це зроблено "для боротьби з олігархами". Яка відкрита брехня в очі.
Alex Noyt
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30.04.2021 13:26 Ответить
Гра без правил: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну глави "Нафтогазу" і розширення повноважень поліції на застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 493
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30.04.2021 13:30 Ответить
Электрошокеров им только и не хватает! Да они так дубинками виртуозно гемселят людей на массовых акциях, что кажется, вся беркутня вернулась и мстит за бесцельно прожитые на роSSии годы! Куда девались милые ребята и девчата, с которыми фоткались Хатия Деканоидзе и простой люд? Их уже и на дорогах мало встречается! Неужели все нормальные человечные полицейские ушли на войну, а озверевшие от жизненных обстоятельств особи остались на службе и выпускают пар на акциях протеста?
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30.04.2021 13:40 Ответить
 
 