Игра без правил: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смену главы "Нафтогаза" и расширение полномочий полиции на применение электрошокеров

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, какие последствия для мира и Украины несет катастрофа из-за коронавируса в Индии, почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну, нужно ли расширять полномочия полиции на применение электрошокеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

Пятрас Ауштревичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;

Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Инна Совсун, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital;

Наталья Виноград, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).