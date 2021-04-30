Игра без правил: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смену главы "Нафтогаза" и расширение полномочий полиции на применение электрошокеров
Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, какие последствия для мира и Украины несет катастрофа из-за коронавируса в Индии, почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну, нужно ли расширять полномочия полиции на применение электрошокеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
Пятрас Ауштревичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;
Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Инна Совсун, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и ЖКХ;
Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital;
Наталья Виноград, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);
Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).
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