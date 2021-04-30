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Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения

Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга ответил на вопрос журналистов о том, согласен ли Папа Римский предоставить площадку в Ватикане для переговоров российского президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, сначала по этому поводу российская сторона должна получить официальные предложения, которые пока не поступали ни по каким каналам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Возможно, Зеленский принимает самоличные решения, быстро их формирует. Но у нас есть определенный процесс формирования позиции, а после формулирования позиции собираются и ведут разговор", — подчеркнул представитель Кремля.

"К сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой на этот счет", - сказал Песков.

На вопрос, есть ли у Кремля возражения против Ватикана как возможного места встречи, Песков сказал: "В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему".

"Принято, что заранее обмениваются каким-то идеями, потом после формулирования позиций собираются и ведут переговоры. Мы ждем, когда какие-то предложения поступят", - пояснил Песков.

Читайте также: Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков не знает, готов ли Путин куда-то ехать ради встречи с Зеленским: Официального предложения нет

Автор: 

Ватикан (185) Зеленский Владимир (20260) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31219)


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Топ комментарии
+10
Не будет в Ватикане. Зеля уже передумал. Оказалось что встречаться в Ватикане для Зели не комильфо

Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения - Цензор.НЕТ 1684
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30.04.2021 13:29
+10
вот как всё будет!!!!
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 8619
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30.04.2021 13:42
+7
Уже даже Писька Осла дебилом называет . До такой степени дна мы еще не падали , 73% я вас поздравляю с этим достижением.
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30.04.2021 13:41
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Писька в своём репертуаре. Бубубу да блаблабла.
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30.04.2021 13:28 Ответить
Зеленський нападає і виграє!
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30.04.2021 13:41 Ответить
вот как всё будет!!!!
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 8619
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30.04.2021 13:42 Ответить
Поки що Зеленський виграє у путіна за рахунок креативу, путін не встигає за Зеленським. путін вже старий і повільний і буде постійно програвати.
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30.04.2021 13:45 Ответить
Звичайно виграє, адже у нього був найкращий в світі вчитель по грі у шахи
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 6517
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30.04.2021 13:52 Ответить
Гриценко це джокер, який поки ще не використовувався в грі. Але вже скоро прийде час.
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30.04.2021 18:28 Ответить
Что он выигрывает? Старый ответ ***** для Клоуна все еще в силе: "паРаша не является стороной конфликта. Для решения вопроса Лугандона нужно говорить с нашими марионетками. Крым вообще нигде не обсуждается". Так о чем Клоун собирается говорить? О тысячах убитых украинцев? ***** знает и его это радует. Вон в Сирии сотни тысяч убитых. Это кого-то останавливает? Говорить с паРашей имеет смысл только с позиции силы, когда у тебя есть козыри на руках. А сейчас этих козырей нет! Поэтому любая такая встреча только ослабляет наши позиции.
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30.04.2021 14:11 Ответить
До чого тут зустріч. Зустрічи може і не бути, але підгтовка до цієї зустрічі показує слабкість російської дипломатії. росія неповоротка та тупа і це стає всім зрозуміло коли Зеленський швидко приймає рішення і вносить неочікувані пропозиції. російська дипломатія просто впадає в ступор і не може ніяк зреагувати на швидку зміну ситуації, бо в росії прийняття рішень це надзвичайно складний механізм. Це ахілесова п'ята російської влади. Україна має діяти швидко та ефективно і тоді росія буде переможена!
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30.04.2021 18:31 Ответить
Какая подготовка? Какой ступор? Какие неожиданные предложения? Хватит бредить! Клоуна опустили по полной программе. Ты сам этого не видишь? ПаРаша заявила, что сцарь готов принять Шута в Москве, если шут будет говорить на любые темы кроме Лугандона и Крыма, а хотелки самого шута этого самого сцаря не интересуют. ***** снова разговаривает с мировыми лидерами - он своего добился. Скорей всего встреча Байдена с *****м состоится. От этой встречи реально зависит судьба Украины, а не от "эффективных" действий самого тупого найвеличнішого президента мира. Макрон после встречи с Клоуном даже на совместную пресс-конференцию не вышел. Европа нас еще поддерживает, но только потому, что не хочет войны у своих границ и новых беженцев.
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30.04.2021 22:08 Ответить
Поки що саме Путін та російська дипломатія в ступорі і не знають як реагувати на пропозиції Зеленського бо їм потрібен час на формування своєї терористичної політики яку вони маскують мирними заявами і всі провідні країни бачать нещирість та деструктивність намірів Росії і навіть купленим проросійським політикам вже важко далі підтримувати Путіна і проштовхувати його інтереси. В цьому плані Зеленський це криголам який ламає гру Путіна і це добре.
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01.05.2021 11:35 Ответить
Не пропускай прием таблеток.
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01.05.2021 15:32 Ответить
Что выигрывает зевова? Вчера слушала, как это его гениальное предложение о встрече в Ватикане комментируют российские СМИ. Они просто издеваются и высмеивают нашего величайшего лидера всей Вселенной, а он просто выставляет себя полным дурачком, вообще не понимающим, как работает дипломатия. Хотя, он таким и есть.
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30.04.2021 14:46 Ответить
Зеленський виграє ініціативу а в війні це перемога! Поки що Зеленський перемагає путіна в інформаційному просторі, а якщо цю владу стратегію перенсти на поле бою то можна виграти і війну, потрібно лише стати по-справжньому неочікуваними для ворога і почати атакувати а не тільки оборонятись.
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30.04.2021 18:33 Ответить
Нашему теляті да вовка б спіймати. Не смішить своїми дописами. Нічого цей дурник не виграє. Над його інициіативами в Росії просто знущаються, ніхто ціх його ініціатив не сприймає всерьез. Та й ніякої ініціативи на полі боя він виявити просто не здатен, не той психотип, він не воїн.
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30.04.2021 19:50 Ответить
Для того щоб побачити потрібно відкрити очі та навчитись думати своєю головою а не пережовувати какашки з телевізора. росія завжди буде насміхатись над Зеленський щоб прикрити власні провали та тупе мичання пескова що москва поки не знає як реагувати на мирні ініціативи Зеленського. росія та путін вже програють Зеленському, який вже знайшов бреше в позиції терористів і буде нарощувати натискпоки ворог не почне робити помилки і врешті решт програє.
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01.05.2021 11:41 Ответить
Ой, я вас дуже прошу. Залишайтесь зі своїми переконаннями про великого та могутнього зевову, який всіх переграє, якщо вам так подобається. Тільки не намагайтесь переконати у своїй маячні інших. Якщо ви таким чином намагаєтесь переконати інших у величі зевови, то це виглядає просто жалюгідно та смішно. Те, що він певерхневий та геть не обізнаний у керуванні державою, а тим більше у діпломатіі та військовій справі, зрозуміло. Та й звідки ці знання могли взятись у артиста, який все життя тільки кривлявся на сцені й ніколи не працюва на державу, а також й не вчився ніде. Він же з першого курсу своєї бурси тільки грав у КВНах у Москві, вчитись йому було ніколи. Ну а те, що він не має й зеленого поняття про юридичні науки по яким він має диплом, зрозуміло вже давно з його розмірковувань про закони та те, як їх треба приймати.
Він просто тупий та обмежений істероїд, а ви чомусь в ньому намагаєтесь побачити якогось вмілого стратега. Не смішить своїми дописами публіку.
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01.05.2021 13:39 Ответить
Бубуинство и ******** блаблатсво у них на генном уровне.
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30.04.2021 14:45 Ответить
Угадай страну по видео

https://twitter.com/i/status/1388043200552648704
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30.04.2021 13:28 Ответить
Мне вчера и запуска "Калибра" хватило чтобы вдоволь насмеяться.
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30.04.2021 13:30 Ответить
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 8513

Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 1953
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30.04.2021 13:43 Ответить
Не будет в Ватикане. Зеля уже передумал. Оказалось что встречаться в Ватикане для Зели не комильфо

Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения - Цензор.НЕТ 1684
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30.04.2021 13:29 Ответить
😂
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30.04.2021 14:12 Ответить
Зеля призначає зустрічі де хоче, не повідомляючи *****. Бла-бла для ЗЕлохів.
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30.04.2021 13:32 Ответить
Біба і Боба, два довбо..оба...
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30.04.2021 13:38 Ответить
Ловите первой конкретное предложение - ИДИТЕ НАХ@Й!
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30.04.2021 13:38 Ответить
Зеля, тебя }{уйло уже заждалось в Ростове, а ты всё то Катар, то Ватикан...
Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения - Цензор.НЕТ 5814
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30.04.2021 13:40 Ответить
Уже даже Писька Осла дебилом называет . До такой степени дна мы еще не падали , 73% я вас поздравляю с этим достижением.
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30.04.2021 13:41 Ответить
А каких это пор мнение Пескова стало для тебя авторитетным?
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30.04.2021 14:00 Ответить
когда лишитесь СВИФТа по другому запоёте обмочившись в штаны...
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30.04.2021 13:42 Ответить
Я бы сильно не рассчитывал на это. Эту возможность только будут рассматривать в случае прямой агрессии паРаши, те. если они попрут танками, самолетами, ракетами. Если дальше будет ихтамнет, то никто ничего отключать не собирается.
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30.04.2021 14:19 Ответить
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 2367
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30.04.2021 13:45 Ответить
Писькова похоронят первым , потом путло .
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30.04.2021 13:50 Ответить
лучше наоборот...
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30.04.2021 13:56 Ответить
На рашаТБ відверто знущаються над, цитую "наркоманом, який постійно хоче зустрітися з путіним"
У путіна заявили, що із членограєм зустрічатись по Донбасу не збираються.
Вовік, ти всрався по вуха, припиняй параною-клоунаду із зустріччю із своїм роботодавцем.
Соромно за тебе, лох.

Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 3645

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13684455.html
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30.04.2021 13:53 Ответить
Парашник - самое лживое на земле существо. Оно за один день брешет больше, чем любой другой в мире за всю жизнь. Оно брешет даже не в каждом слове, а в каждой букве по сто раз. Поэтому не надо обращать никакого внимания на звуки, которые производит ротом парашная потвора, они не имеют никакого отношения к правде. Ведь человек не старается понять смысл в визгах крысы, хрюканьи свиньи или в шуме ветра..............Зеленский! Ты упорото повторяешь что хочешь постоянно говорить с путлером. Зачем ты снова и снова пытаешься общаться со свистом ветра в проводах? Ты идиот или предатель?
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30.04.2021 13:56 Ответить
Свинота необразованная, этот клоун
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30.04.2021 13:57 Ответить
Вы обратили внимание, что у ЗЕбизяны и куйла один и тот же враг - порошенко. Может потому что они оба одна команда?!!!
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30.04.2021 14:06 Ответить
Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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30.04.2021 16:28 Ответить
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 8137
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30.04.2021 17:22 Ответить
 
 