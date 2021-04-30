Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга ответил на вопрос журналистов о том, согласен ли Папа Римский предоставить площадку в Ватикане для переговоров российского президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, сначала по этому поводу российская сторона должна получить официальные предложения, которые пока не поступали ни по каким каналам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Возможно, Зеленский принимает самоличные решения, быстро их формирует. Но у нас есть определенный процесс формирования позиции, а после формулирования позиции собираются и ведут разговор", — подчеркнул представитель Кремля.

"К сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой на этот счет", - сказал Песков.

На вопрос, есть ли у Кремля возражения против Ватикана как возможного места встречи, Песков сказал: "В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему".

"Принято, что заранее обмениваются каким-то идеями, потом после формулирования позиций собираются и ведут переговоры. Мы ждем, когда какие-то предложения поступят", - пояснил Песков.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

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