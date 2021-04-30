Ученые выяснили, почему COVID-19, в отличие от других коронавирусов, смертельно опасен

Почему SARS-CoV-2, в отличие от других коронавирусов, смертельно опасен? Ученые Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета и Комплексного онкологического центра выявили, что к летальным исходам от SARS-CoV-2 приводят антитела, которые организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на MedicalXpress.

Ключевым моментом в исследованиях стало сравнение легких людей, умерших от COVID-19, и легких, пораженных другими видами коронавирусов, но люди при этом выжили.

В итоге ученые пришли к парадоксальному выводу. Антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут приводить к летальным исходам. Феномен состоит в том, что антитела продуцируются в таком огромном количестве, что вместо того, чтобы гасить воспаление, они его, наоборот, усугубляют.

В частности, речь идет о клеточных молекулах цитокинах типа IL-1beta, количество которых при коронавирусном заболевании увеличивается во много раз. Это было важное понимание, потому что существуют лекарства, подавляющие действие IL-1beta и уменьшающие воспаление.

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При этом ряд препаратов из этой серии уже испытываются на пациентах с диагнозом COVID-19.

"Мы надеемся, что наш анализ и огромный ресурс накопленных данных, помогут другим исследователям и фармацевтическим компаниям находить методы лечения не только тяжелобольных пациентов, но и для уменьшения осложнений у людей, переживших тяжелую форму COVID-19", — отметил доктор медицинских наук, доцент медицины Бенджамин Изар.

Учитывая острую актуальность темы, профессор Изар и руководимая им группа из более чем 40 ученых, завершила серию клеточных анализов всего за несколько месяцев. В то время, как в обычных условиях на подобные исследования уходят годы.