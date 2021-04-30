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Новости Борьба с коронавирусом
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Ученые выяснили, почему COVID-19, в отличие от других коронавирусов, смертельно опасен

Ученые выяснили, почему COVID-19, в отличие от других коронавирусов, смертельно опасен

Почему SARS-CoV-2, в отличие от других коронавирусов, смертельно опасен? Ученые Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета и Комплексного онкологического центра выявили, что к летальным исходам от SARS-CoV-2 приводят антитела, которые организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на MedicalXpress.

Ключевым моментом в исследованиях стало сравнение легких людей, умерших от COVID-19, и легких, пораженных другими видами коронавирусов, но люди при этом выжили.

В итоге ученые пришли к парадоксальному выводу. Антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут приводить к летальным исходам. Феномен состоит в том, что антитела продуцируются в таком огромном количестве, что вместо того, чтобы гасить воспаление, они его, наоборот, усугубляют.

В частности, речь идет о клеточных молекулах цитокинах типа IL-1beta, количество которых при коронавирусном заболевании увеличивается во много раз. Это было важное понимание, потому что существуют лекарства, подавляющие действие IL-1beta и уменьшающие воспаление.

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При этом ряд препаратов из этой серии уже испытываются на пациентах с диагнозом COVID-19.

"Мы надеемся, что наш анализ и огромный ресурс накопленных данных, помогут другим исследователям и фармацевтическим компаниям находить методы лечения не только тяжелобольных пациентов, но и для уменьшения осложнений у людей, переживших тяжелую форму COVID-19", — отметил доктор медицинских наук, доцент медицины Бенджамин Изар.

Учитывая острую актуальность темы, профессор Изар и руководимая им группа из более чем 40 ученых, завершила серию клеточных анализов всего за несколько месяцев. В то время, как в обычных условиях на подобные исследования уходят годы.

исследование (567) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
дайте еще ответ - кто его "выпустил"...
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30.04.2021 13:51
+10
Суть Времени@kurginyanRU
Так где же возник коронавирус?

Флеминг настаивает на том, что коронавирус был произведен искусственно. Он также призывает к новому Нюрнбергскому трибуналу над создателями этого биологического оружия и его заказчиками
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30.04.2021 13:51
+9
Минздрав требует лечить всех больных по одному и тому же протоколу вместо того что бы больные лечились в зависимости от симптоматики. Короче - от всех болезней зелёнка или лишим квалификации...
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30.04.2021 13:50
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Всі віруси смертельні.
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30.04.2021 13:48 Ответить
НЕТ. И более того, очень многие полезны
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30.04.2021 13:53 Ответить
Це лише тому що ми до них адаптувались.
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30.04.2021 13:57 Ответить
чи вони до нас
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30.04.2021 14:02 Ответить
самі ми як вірус на цій планеті...
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30.04.2021 18:00 Ответить
Ковид опасен вакцинацией не пойми чего. У нас медицина представлена неукраинцами. Своим они колют, может, что-то полезное. А гоям колют что приказали. Если бы государство хотело помочь - напериод карантина отменили бы коммуналку, уменьшили налоги и аренду.
Вместо этого - непонятные уколы.
Мы прекрасно пережили свиной, куриный, летуче-мышиный, грипп, и это потому,
что никто не обкалывал людей. Прекрасно выздоровели сами.
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30.04.2021 22:33 Ответить
Минздрав требует лечить всех больных по одному и тому же протоколу вместо того что бы больные лечились в зависимости от симптоматики. Короче - от всех болезней зелёнка или лишим квалификации...
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30.04.2021 13:50 Ответить
дайте еще ответ - кто его "выпустил"...
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30.04.2021 13:51 Ответить
Кацапы
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30.04.2021 15:00 Ответить
Суть Времени@kurginyanRU
Так где же возник коронавирус?

Флеминг настаивает на том, что коронавирус был произведен искусственно. Он также призывает к новому Нюрнбергскому трибуналу над создателями этого биологического оружия и его заказчиками
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30.04.2021 13:51 Ответить
Кого вы сюда из твитера тащите? Это аккаунт российского неонациста.
Вот и ответ, наибольшие сторонники теории заговоров - это российские неонацисты. Которые распространяют свою ложь и пропаганду, а полезные идиоты это еще распостраняют.
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30.04.2021 14:34 Ответить
В следующий раз обязательно предварительно проконсультируюсь с вашей кукаречной и попрошу разрешения.
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30.04.2021 14:45 Ответить
В Штатах тоже многие уверены о исскуственном происхождении Вируса. Много ученых выступали в защиту этой теории. Биологический опыт, что то вроде этого...
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30.04.2021 18:07 Ответить
Какую только отмазку не выдумают дабы уйти от ответственности за этот вселенский бардак, учинённый ими.
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30.04.2021 13:56 Ответить
Це часом не ті "вчённые", котрі ще до цього часу в жодній лабораторії світу не виділили т.з. вірус SARS-CoV-2 і відповідно не перевірили його на патогенність?
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30.04.2021 14:01 Ответить
Откуда вы такие беретесь, его выделили, выростили чистую культуру, секвенировали ДНК китайского оригинала и всех его нынешних мутацийй, а у вас новости до сих пор от января 2020-го года? Вас держат в тайных подвалах СБУ, и иногда выпускают побродить по инету?
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09.08.2021 16:10 Ответить
"Учені Коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету і Комплексного онкологічного центру виявили, що до летальних наслідків від SARS-CoV-2 призводять антитіла, які організм починає виробляти у відповідь на інфекцію."- цікаво що гінекологи і проктологи ще не наробили різних епохальних "відкриттів"!
Я думав ера науковців типу ківи тільки починається, а вона в розгарі!
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30.04.2021 14:03 Ответить
Вот для этого и нужно сбивать температуру при ковиде..А не умничать про антитела и предел 38 градусов..
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30.04.2021 14:03 Ответить
І чого ти цим досягнеш? Розумієш, навіщо організм підіймає температуру?
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30.04.2021 14:26 Ответить
Цей встановлений факт ніяк не впливає на існуючі вакцини? Може, антитіла від вакцин теж вбивають?
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30.04.2021 14:04 Ответить
Тоже возник такой вопрос.
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30.04.2021 14:20 Ответить
Ну так очень редкие тромбозы от вакцин тоже бывают.
Не исключено что механизм там один и тот же что и с короной - излишне резкая реакция организма на чужеродную РНК
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30.04.2021 14:28 Ответить
А когда при заболеваеии ковидом тот же участок РНК в составе полной вирусной РНК в клетки попадает - так что, он истинную благодать несет?
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30.04.2021 15:36 Ответить
Антитела не убивают, только вызывают аллергии!
А вот ослабление организма, от "легкой формы" может спровоцировать рецидив хронических болезней. Они то и ...
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10.08.2021 08:59 Ответить
Сообщения про массовые случаи цитокиновго шторма при ковиде были еще в начале 20 года. Странная новость.
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30.04.2021 14:13 Ответить
Цитокіновий шторм до антитіл не має відношення.
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30.04.2021 14:25 Ответить
Я попытался проверить твоё высказывание с помощью вики и статей про иммунитет, но спустя полчаса понял, что для меня это слишком сложно.

Надеюсь, ты не от фонаря это написал.
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30.04.2021 14:51 Ответить
фильтрующийся вирус конского сапа, очень полезен для парашного мида.
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30.04.2021 14:14 Ответить
Т.е. смерть от коронавируса - самоубийство?
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30.04.2021 14:17 Ответить
Можно и так сказать...
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30.04.2021 14:34 Ответить
Аутоимунных заболеваний дочерта и больше, и во всех их иммунная система сама разрушает то, что должна была защищать. Так что по сути, да, это самоубийство организма.
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09.08.2021 16:15 Ответить
Всё правильно!
Когда говоришь людям: не кури, будут слабые легкие; не дыши выхлопными газами; не употребляй спиртное, посадишь печень, почки, ... Кто на это обращает внимание? Это же не сегодня, авось пронесет.
Если человек гробит своё здоровье, отказывается повышать иммунитет или прыгает с крыши небоскреба - разницы в результате нет! Разница только в скорости.
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10.08.2021 08:57 Ответить
"Ключовим моментом в дослідженнях стало порівняння легких людей, які померли від Covid-19 і легких, уражених іншими видами коронавірусів, але люди при цьому вижили" - Не "легких", а "легень"! Справте, будь ласка.
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30.04.2021 14:23 Ответить
можете це адресувати до адмінів на форум, але як показує практика- виправлення не буде.
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30.04.2021 14:44 Ответить
В итоге ученые пришли к парадоксальному выводу. Антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут приводить к летальным исходам. Феномен состоит в том, что антитела продуцируются в таком огромном количестве, что вместо того, чтобы гасить воспаление, они его, наоборот, усугубляют. Источник: https://censor.net/ru/n3263056

МЕНЕ ЦЕ ДИВУЄ - ЯК ЗІ ЗВИЧАЙНОГО ВІРУСУ ГРИПУ ЗМІ ВДАЛОСЬ ЗРОБИТИ ВІРУС *****
Більщість українців вже перехворіли ваших смердючим "короновірусом" і без лікування в лікарнях і живі, здорові. А казати на біле чорне - на імунітет який Бог дав людині для подолання хвороб казати що це зло можуть тільки кончені в моральному плані люди.
Ось завдяки таким "теоріям" людям при лікування я дають конячі дози ГІДРОХЛОРАХІНУ і РЕМДЕСЕВІРУ (препарат для хіміотерапії), препарати які відключають м язи дихання у людей і котрі без ШВЛ потім дихати не можуть.
Ці лікування це злочин проти людянності і карний злочин (лікувальні рекомендації В. О. З. )
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30.04.2021 14:26 Ответить
5-6 месяцев назад уже об этом писали
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30.04.2021 18:33 Ответить
.

что там наш науковець кива ? може чего добавит ?
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30.04.2021 16:55 Ответить
Кива советует подрочить и побиться головой о стенку - вирус выскакивает из лёгких наружу.
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30.04.2021 22:40 Ответить
не говорите это имя...а то меня стошнит
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30.04.2021 16:59 Ответить
актемра, как раз из серии загрушки для антител
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30.04.2021 17:28 Ответить
тю..... а нашо тоді вакцини????
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30.04.2021 22:05 Ответить
Щоб гої дохли і швидще звільняли територію.
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30.04.2021 22:41 Ответить
 
 