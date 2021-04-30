Ученые выяснили, почему COVID-19, в отличие от других коронавирусов, смертельно опасен
Почему SARS-CoV-2, в отличие от других коронавирусов, смертельно опасен? Ученые Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета и Комплексного онкологического центра выявили, что к летальным исходам от SARS-CoV-2 приводят антитела, которые организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на MedicalXpress.
Ключевым моментом в исследованиях стало сравнение легких людей, умерших от COVID-19, и легких, пораженных другими видами коронавирусов, но люди при этом выжили.
В итоге ученые пришли к парадоксальному выводу. Антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут приводить к летальным исходам. Феномен состоит в том, что антитела продуцируются в таком огромном количестве, что вместо того, чтобы гасить воспаление, они его, наоборот, усугубляют.
В частности, речь идет о клеточных молекулах цитокинах типа IL-1beta, количество которых при коронавирусном заболевании увеличивается во много раз. Это было важное понимание, потому что существуют лекарства, подавляющие действие IL-1beta и уменьшающие воспаление.
При этом ряд препаратов из этой серии уже испытываются на пациентах с диагнозом COVID-19.
"Мы надеемся, что наш анализ и огромный ресурс накопленных данных, помогут другим исследователям и фармацевтическим компаниям находить методы лечения не только тяжелобольных пациентов, но и для уменьшения осложнений у людей, переживших тяжелую форму COVID-19", — отметил доктор медицинских наук, доцент медицины Бенджамин Изар.
Учитывая острую актуальность темы, профессор Изар и руководимая им группа из более чем 40 ученых, завершила серию клеточных анализов всего за несколько месяцев. В то время, как в обычных условиях на подобные исследования уходят годы.
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Вместо этого - непонятные уколы.
Мы прекрасно пережили свиной, куриный, летуче-мышиный, грипп, и это потому,
что никто не обкалывал людей. Прекрасно выздоровели сами.
Так где же возник коронавирус?
Флеминг настаивает на том, что коронавирус был произведен искусственно. Он также призывает к новому Нюрнбергскому трибуналу над создателями этого биологического оружия и его заказчиками
Вот и ответ, наибольшие сторонники теории заговоров - это российские неонацисты. Которые распространяют свою ложь и пропаганду, а полезные идиоты это еще распостраняют.
Я думав ера науковців типу ківи тільки починається, а вона в розгарі!
Не исключено что механизм там один и тот же что и с короной - излишне резкая реакция организма на чужеродную РНК
А вот ослабление организма, от "легкой формы" может спровоцировать рецидив хронических болезней. Они то и ...
Надеюсь, ты не от фонаря это написал.
Когда говоришь людям: не кури, будут слабые легкие; не дыши выхлопными газами; не употребляй спиртное, посадишь печень, почки, ... Кто на это обращает внимание? Это же не сегодня, авось пронесет.
Если человек гробит своё здоровье, отказывается повышать иммунитет или прыгает с крыши небоскреба - разницы в результате нет! Разница только в скорости.
МЕНЕ ЦЕ ДИВУЄ - ЯК ЗІ ЗВИЧАЙНОГО ВІРУСУ ГРИПУ ЗМІ ВДАЛОСЬ ЗРОБИТИ ВІРУС *****
Більщість українців вже перехворіли ваших смердючим "короновірусом" і без лікування в лікарнях і живі, здорові. А казати на біле чорне - на імунітет який Бог дав людині для подолання хвороб казати що це зло можуть тільки кончені в моральному плані люди.
Ось завдяки таким "теоріям" людям при лікування я дають конячі дози ГІДРОХЛОРАХІНУ і РЕМДЕСЕВІРУ (препарат для хіміотерапії), препарати які відключають м язи дихання у людей і котрі без ШВЛ потім дихати не можуть.
Ці лікування це злочин проти людянності і карний злочин (лікувальні рекомендації В. О. З. )
что там наш науковець кива ? може чего добавит ?