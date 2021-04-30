Верховный Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к Бригинцу об опровержении информации о продаже военного имущества

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда отклонил жалобу экс-министра обороны Анатолия Гриценко к экс-нардепу Александру Бригинцу относительно опровержения информации о деятельности Гриценко на посту министра.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в судебном реестре, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, поводом для иска стала информация, обнародованная на Facebook странице А.Бригинца, где он обвиняет А.Гриценко в причастности к хищениям и развале армии. В частности, в посте Бригинца говорилось, что во время пребывания Гриценко на посту министра обороны было "продано военного имущества на 1 316,17 млн грн, в т.ч: танки - 200, БМП / БТР - 145, вертолеты - 14, самолеты, БПЛ, планеры - 8".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гриценко проигнорировал заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник

В итоге, Днепровский районный суд Киева признал недостоверной информацию, которую распространял бывший народный депутат Александр Бригинец относительно Анатолия Гриценко.

Однако, постановлением Киевского апелляционного суда от 3 июля 2019 решение Днепровского районного суда г.. Киева от 28 января 2019 отменено и принято новое судебное решение - в удовлетворении иска Гриценко к Бригинцу и партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации отказано.

"Информация является его субъективной мыслью, взглядом и критической оценкой определенных фактов, которые он в силу своего статуса обязан был донести избирателям. Распространенная Бригинцом информация является его выражением о работе ВСК ВР. Кроме того, по мнению апелляционного суда, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности", - говорится в решении апелляционного суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть. ДОКУМЕНТ

Тем не менее, Гриценко подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

Ответчики в своих объяснениях заявили, что распространенная о Гриценко информация является сообщением о работе Временной следственной комиссии и соответствует той информации, которая была предметом обсуждения на рабочем заседании комиссии. Кроме того, по их словам, указанная информация распространена в форме оценочных суждений, не содержит бесспорных утверждений о фактах, а является такой, которая была предметом исследования и обсуждения на заседании ВСК.

Верховній Суд отметил, что, по результатам экспертизы, было установлено, что сообщение о бывшем министре обороны Украины Анатолии Гриценко содержит информацию, которая может нанести ущерб его чести, достоинству и деловой репутации, однако она высказывается в форме оценочного суждения.

"Следует отличать некоторые высказывания, которые хотя и имеют характер обиды, однако в целом контексте являются оценивающими суждениями с учетом употребляемых слов и выражений с использованием лингвостилистических средств. Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.

"Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссии, касалась политического, публичного лица, уровень критики которого значительно шире, суд апелляционной инстанции, с учетом приведенных норм материального права, прецедентной практики Европейского суда по правам человека, должным образом исследовав и оценив предоставленные сторонами доказательства, пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают обоснованных и правильных выводов суда апелляционной инстанции, который обеспечил полное и всестороннее рассмотрение дела на основе предоставленных сторонами доказательств, и не опровергают того, что оспариваемое судебное решение соответствует нормам материального и процессуального права. Основания полагать, что суд апелляционной инстанции допустил нарушение норм процессуального права, отсутствуют. Учитывая изложенное, коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение - без изменений. Кассационную жалобу Гриценко оставить без удовлетворения. Постановление Киевского апелляционного суда от 3 июля 2019 оставить без изменений", - говорится в решении Верховного Суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.