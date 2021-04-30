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Новости Агрессия России против Украины
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Верховный Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к Бригинцу об опровержении информации о продаже военного имущества

Верховный Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к Бригинцу об опровержении информации о продаже военного имущества

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда отклонил жалобу экс-министра обороны Анатолия Гриценко к экс-нардепу Александру Бригинцу относительно опровержения информации о деятельности Гриценко на посту министра.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в судебном реестре, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, поводом для иска стала информация, обнародованная на Facebook странице А.Бригинца, где он обвиняет А.Гриценко в причастности к хищениям и развале армии. В частности, в посте Бригинца говорилось, что во время пребывания Гриценко на посту министра обороны было "продано военного имущества на 1 316,17 млн грн, в т.ч: танки - 200, БМП / БТР - 145, вертолеты - 14, самолеты, БПЛ, планеры - 8".

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В итоге, Днепровский районный суд Киева признал недостоверной информацию, которую распространял бывший народный депутат Александр Бригинец относительно Анатолия Гриценко.

Однако, постановлением Киевского апелляционного суда от 3 июля 2019 решение Днепровского районного суда г.. Киева от 28 января 2019 отменено и принято новое судебное решение - в удовлетворении иска Гриценко к Бригинцу и партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации отказано.

"Информация является его субъективной мыслью, взглядом и критической оценкой определенных фактов, которые он в силу своего статуса обязан был донести избирателям. Распространенная Бригинцом информация является его выражением о работе ВСК ВР. Кроме того, по мнению апелляционного суда, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности", - говорится в решении апелляционного суда.

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Тем не менее, Гриценко подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

Ответчики в своих объяснениях заявили, что распространенная о Гриценко информация является сообщением о работе Временной следственной комиссии и соответствует той информации, которая была предметом обсуждения на рабочем заседании комиссии. Кроме того, по их словам, указанная информация распространена в форме оценочных суждений, не содержит бесспорных утверждений о фактах, а является такой, которая была предметом исследования и обсуждения на заседании ВСК.

Верховній Суд отметил, что, по результатам экспертизы, было установлено, что сообщение о бывшем министре обороны Украины Анатолии Гриценко содержит информацию, которая может нанести ущерб его чести, достоинству и деловой репутации, однако она высказывается в форме оценочного суждения.

"Следует отличать некоторые высказывания, которые хотя и имеют характер обиды, однако в целом контексте являются оценивающими суждениями с учетом употребляемых слов и выражений с использованием лингвостилистических средств. Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.

"Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссии, касалась политического, публичного лица, уровень критики которого значительно шире, суд апелляционной инстанции, с учетом приведенных норм материального права, прецедентной практики Европейского суда по правам человека, должным образом исследовав и оценив предоставленные сторонами доказательства, пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают обоснованных и правильных выводов суда апелляционной инстанции, который обеспечил полное и всестороннее рассмотрение дела на основе предоставленных сторонами доказательств, и не опровергают того, что оспариваемое судебное решение соответствует нормам материального и процессуального права. Основания полагать, что суд апелляционной инстанции допустил нарушение норм процессуального права, отсутствуют. Учитывая изложенное, коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение - без изменений. Кассационную жалобу Гриценко оставить без удовлетворения. Постановление Киевского апелляционного суда от 3 июля 2019 оставить без изменений", - говорится в решении Верховного Суда.

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Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Автор: 

армия (8493) Бригинец Александр (356) Верховный Суд (1096) Гриценко Анатолий (1408) Минобороны (9304)


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Топ комментарии
+22
слышу топот копыт Igor L на эту ветку..
Верховный Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к Бригинцу об опровержении информации о продаже военного имущества - Цензор.НЕТ 5374
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30.04.2021 13:59
+21
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 5041
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30.04.2021 14:12
+16
Ба, Грицацуеву официально заявили что он жалкий вор и барыга? А как красиво обличал в 2019 году.
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30.04.2021 14:05
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слышу топот копыт Igor L на эту ветку..
Верховный Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к Бригинцу об опровержении информации о продаже военного имущества - Цензор.НЕТ 5374
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30.04.2021 13:59 Ответить
стопчется игорёк
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 2480
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30.04.2021 15:40 Ответить
В стране война . https://images.cnscdn.com/images/b/e/d/3/bed3b841f02392af0ce4677774d28df5/original.jpgВерховный Суд отклонил жалобу . Ну почему они такие убогие ?
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30.04.2021 14:01 Ответить
Ба, Грицацуеву официально заявили что он жалкий вор и барыга? А как красиво обличал в 2019 году.
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30.04.2021 14:05 Ответить
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 5041
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30.04.2021 14:12 Ответить
Ой ржу не могу!!!!
ВСЕ говно на Гриценко , которое льется с помоек и ртов порохоботов разбивается об один ФАКТЕ!!!!
НЕТ ни одного уголовного дела о воровстве Гриценко!!!!
Все расследование комиссии ВР кончилось тупым пиз-ом и больше НИЧЕМ!!!
Даже в статье указано, что в иске отказано в связи с тем , что Бриганец просто пиз-ел и нес бред, а не предоставлял какие то офиц обвинения и факты!!!
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30.04.2021 15:19 Ответить
И шо? Верховный Суд Украины прстановил:-Гриценко РАСПРОДАЛ( суд не знает, скоко откатов получил Грицацуев), 200 танков, 145 БТР/БМП, 14 вертолетов и 5 самолетов. Тем самым обескровив армию Украины перед лицом агрессрра! Потом БМП пришлось во время войны за большие деньги скупать по всей Европе.
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30.04.2021 20:32 Ответить
Дай ссылку на это постановление если ты не ****-ол!
Хотя уже формулировка идиота не знакомого с правом Верховный суд не мог это постановить....
Хотя бы по тому что Гриценко физически не мог распродать. И ты идиота кусок противоречишь сам себе.... Как можно что то распродать и не получить за это деньги? Это уже дарение.
И где уголовка порохобот тупой? При порохне и луцике ничего не нашли? Или они были в доле?
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02.05.2021 16:35 Ответить
И читай безграмотное внимательно - ВС постановил что Брегинец мелет чушь и это только его мнение ничем не подтвержденное. И все...
Не знаю откуда ты высосал бред который ты несёшь.. Наверно с рашка тв...
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02.05.2021 16:38 Ответить
А тебе шо, Грыць-Стыць приплачивает, шоб ты горшки за ним выносил?. Это он вам, троллям выдал методичку, шо цельный Министр Обороны в Украине ни за шо не отвечает? Шо Грыць, будучи министром не отвечал ни за боеспособность, ни за комплектацию, ни за состояние вооружений, ни за военно-техническую политику, а токо фотографировался с секретаршами?
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02.05.2021 18:52 Ответить
Ой ржу не могу...
Узнаю рашинские и оппорыговые методички...
Если тролля поелозили мордой по фактам - то тролль должен поменять тему и начать нести чушь...
Шо порохолиз... Сказать ничего по фактам не можешь...
Классно я тебя рожей по твоему брехливому поносу поялозил.
Осталось тебе только визжать, плеваться слюнями и пеной..
Истеричка.
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04.05.2021 20:55 Ответить
Класс, вижу, понравилось тебе... Ну ка, носитель ночных горшков Грицацуева, поведай ка, шо входило в обязанности "великого ПАЛКОводца" Грыцценка? Шо-нить такое величественное наверное, типа окучивание груш... Или там, сидя на горшке предаваться грезам об судьбах отечества, паресчитывая пальцами купюры...
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04.05.2021 21:38 Ответить
Ты убогий ****-ол сначала покажи документы с подписью Гриценка о распродаже...
Тогда если увижу что ты не тупой тролль найду тебе его обязанности.
Ну.... Жду....
Чисто поржать с тебя брехла и балабола хочу.
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05.05.2021 01:18 Ответить
Он все правильно обличал.Только последний баран может утверждать,что Гриценко что-то продавал.Министр обороны НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЧТО-ТО ПРОДАВАТЬ.Продавал УКРСПЕЦЭКСОРТ,который находился в прямом подчинении президента,любого президента.Давал президент указание продать что-либо и поручал министру обороны выделить указанное имущество и передать его УКРСПЕЦЭКСПОРТУ,который и занимался его продажей через офшоры.Министр обороны не имел права не выполнить приказ своего главнокомандуещего.Учи матчасть,прежде чем что-то ляпнуть.
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30.04.2021 14:45 Ответить
Да неужели? Имел право внутри страны всяким ООО "Рога и копыта" под видом металлолома и т.д.. Вот за подобную продажу зданий и кучи га земельки на него и завели уголовные дела, которые потом объединили в одно. Которое, кстати, не закрыто до сих пор.
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30.04.2021 14:53 Ответить
Бредятина.
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30.04.2021 15:05 Ответить
Ага.

Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 7391
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30.04.2021 15:10 Ответить
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 2921
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30.04.2021 15:10 Ответить
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 2550
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30.04.2021 15:11 Ответить
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 8010
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30.04.2021 15:12 Ответить
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 3735
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30.04.2021 15:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/427783 аплодую !!!!! Так мокнути в гіменце прихильника Гріцацуєва ...
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01.05.2021 07:56 Ответить
Законно или не законно, но продал и этим ослабил армию. Моральную ответственность, так точно должен нести.
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30.04.2021 14:10 Ответить
Насколько я знаю, при Гриценко было продано больше военного имущества чем при любом другом министре обороны.
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30.04.2021 14:11 Ответить
Но только я удивляюсь, почему другие политики молчали в то время когда Гриценко распродавал.
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30.04.2021 14:14 Ответить
Да по тому , что все с этого сой гешефт имели.
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30.04.2021 14:18 Ответить
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 5068
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30.04.2021 14:13 Ответить
Цікаво, звідки в ЗСУ взялися 8 планерів?))) Планери в армії не використовують мабуть з часів висадки в Нормандії))
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30.04.2021 14:14 Ответить
Планером является корпус ЛА.
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30.04.2021 14:23 Ответить
Это так называется статья в которую сведены разные типы ЛА. А продавали Су-25, МиГ-29.
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30.04.2021 14:25 Ответить
Та багато продавали, хорватам Міг-21, Міг-23 в країни Азії...
Жалко, що Міг-25 списали і попродавали, вони могли ще служить - перехоплювачі зі швидкістю 3000 можуть догнати будь-який літак у світі...
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30.04.2021 14:36 Ответить
Не могли, это 3 поколение. Против кацаполетов бесполезны. На них нет ни б/п, ни персонала, ни запчастей. Продажа такого хлама только приветствуется. А вот Су-25, 27 и МиГ-29 на ближайшие 15 лет основа ПС.
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30.04.2021 14:52 Ответить
Ну в Азербайджані Міг-25 досі літають...
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30.04.2021 14:56 Ответить
Нам не с армянами воевать. И когда в последний раз у азеров МИГ-25 взлетали? 10-15 лет назад, пока не закупили у нас в том числе СУ-27 и МИг-29.
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30.04.2021 14:59 Ответить
Больше всего меня в этой жизни смешит , когда прожженные ***..ди начинают их себя целок фанатичек строить и хотят это доказать в верховном суде.
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30.04.2021 14:16 Ответить
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01.05.2021 07:58 Ответить
Не знаю щодо всього майна, але у відкритих джерелах вказано, що серед проданих танків більшість були старезні Т-55 і Т-62 виробництва кінця 50-х-початку 60-х, які списали в резерв ще при перестройці. У нас такі в музеї війни стоять, хоча на них досі воюють в Африці! Тобто нормальні Т-64, Т-72 чи Т-80 не розпродавали тоді...
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30.04.2021 14:17 Ответить
Ню - ню.
Бывший министр обороны Анатолий Гриценко за девять месяцев пребывания в должности перевел 919 танков Т-72 в статус излишнего имущества с последующей их реализацией на внешние рынки.
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30.04.2021 14:26 Ответить
Емм, так тут пишуть, що всього 200 танків продали...
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30.04.2021 14:34 Ответить
Глава временной следственной комиссии парламента по вопросу хищений в оборонке, депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Анатолий Гриценко во время работы в Министерстве обороны продал почти тысячу танков по заниженным ценам.

Об этом Винник заявил во время заседания ВСК 28 марта. По его словам, Гриценко перевел советские танки Т-72 «в разряд излишнего имущества».
«Согласно материалам нашей комиссии, я могу утверждать, что только за первые 9 месяцев своей работы на посту министра обороны в 2006 году Гриценко перевел в статус излишнего 919 танков Т-72», - сказал он.
Ранее Винник заявлял, что перевод имущества в статус излишнего https://hromadske.ua/ru/posts/yzbytochnoe-ymushchestvo-o-chem-hovoryly-na-zasedanyy-vremennoi-sledstvennoi-komyssyy-o-khyshchenyiakh-v-oboronnom-komplekse был главным источником коррупции в оборонной сфере в течение прошлых лет. Это делали с помощью департамента излишнего имущества, которое, по словам главы ВСК, создал Гриценко.
Как утверждает Винник, у него есть все документы о продаже 919 танков.
«Во-первых, цена - 201 тысяча гривен. По курсу 5,30 это $38 тысяч. Как выходили на эту грабительскую цену: Гриценко наработал практики и методики оценки. Например, у нас есть документ за подписью Гриценко, где он обращается к своему заместителю и просит активизировать работу с Фондом госимущества по разработке проекта порядка оценки и утверждения перечней военного имущества», - рассказал он.
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30.04.2021 14:41 Ответить
В ноябре 2006 года председатель главного контрольно-ревизионного управления Пётр Андреев заявил о нарушениях в системе министерства обороны Украины, связанных со строительством жилья для военных, хозяйственной деятельностью в военных городках и отчуждением земельных участков. Всего, по сведениям ведомства Андреева, нецелевым образом были израсходованы 6,6 миллиарда гривен.
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30.04.2021 14:55 Ответить
Я землі знаю і не сумніваюся, що на цьому дуже сильно наварили. Я лише про Т-72 казав - станом на літо 2007 вони були, і їх було багато...

Хоча тоді виникає питання - якщо Гриценко стільки набрав, то чо він їздить на скромному Вольво, а не на Майбаху, живе в домі з дружиною і чому в нього ще ніхто не найшов квартир і вілл в Монте-Карло? Якось навіть до Стєпанова з його курткою не дотягує...
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30.04.2021 22:42 Ответить
багато - это не цифры. Если 72е были проданы чтоб перейти на 62е, где они?

Хоча тоді виникає питання - якщо Гриценко стільки набрав, то чо він їздить на скромному Вольво, а не на Майбаху, живе в домі з дружиною і чому в нього ще ніхто не найшов квартир і вілл в Монте-Карло? - кто знает? Вы, например, когда узнали что Зе владеет недвигой в Крыму и бизнесом в параше? А следствие по привату американцы ещё ведут.
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30.04.2021 23:13 Ответить
виник ще та продажна курва..
а документи так ніхто і не показав,
навіть Бригінець у суді..
а заховався за "оціночними судженнями"

"Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.Источник: https://censor.net/ru/n3263060
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30.04.2021 14:54 Ответить
Понял. То-есть, априори он врёт?
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30.04.2021 15:04 Ответить
у Бригінця "оціночні судження", а не факти..
так вирішив ВСуд
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30.04.2021 15:15 Ответить
Ну тут да. Вором Грица может назвать только суд. Эт ладно. Так, а что по поводу продажи техники за бесценок? Суд чего сказал?
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30.04.2021 15:19 Ответить
нажаль не сказав нічого ..
"Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссииИсточник: https://censor.net/ru/n3263060

>Так, а что по поводу продажи техники за бесценок? - хто залишив собі навар ?

там не 10 копійок, такі гроші мали б десь вилізти
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30.04.2021 15:33 Ответить
Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссии. То-есть , установили что факты не достоверны? Или не?

там не 10 копійок, такі гроші мали б десь вилізти - На Виргинских островах искали?
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30.04.2021 15:57 Ответить
Неее, лучше в Панаме поискать. 100%. Пецрашенко не даст соврать.
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30.04.2021 18:37 Ответить
Нееее, не пркатит. Там Зе с Портянкой уже засветились, как Биба и Боба. Тем более йурысту Нелоха уже место в камере готово
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30.04.2021 19:58 Ответить
Вот и я о том же. Всех тянет в Панаму. Райский уголок для отбросов.
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30.04.2021 20:26 Ответить
Та не говори. Искали бабки Пороха - нашли статью на жопу
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30.04.2021 20:32 Ответить
....Фігурантhttps://www.chesno.org/akb/case/577/ антикорупційних розслідувань https://www.chesno.org/akb/case/576/ за фактом податкових зловживань (https://www.chesno.org/akb/case/515/ порушень вимог фінансового контролю ). ЗМІ писали, що https://www.unian.net/politics/10023509-verhovnyy-sud-zapretil-narodnomu-deputatu-vinniku-vyezzhat-iz-strany.html Верховний Суд України заборонив Віннику виїжджати з країни до повного погашення його боргів, що станом на 2018 рік становили близько 350 мільйонів гривень .https://www.chesno.org/politician/21135/

Хто там голосніше за всіх кричить "Тримай злодія"?
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30.04.2021 16:10 Ответить
Та не вопрос. Кстати, вы предлагаете не учитывать показания одних преступников, данные против других? Это новое слово в юриспруденции. Свежо, знаете-ли
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30.04.2021 16:53 Ответить
Я не юрист, тому не можу сказати наскільки це свіже у юриспруденції. Проте, наскільки памятаю, вироку суду щодо одного чи іншого злочинця (по-вашому) немає. Тому цих людей вважати злочинцями неможна. Я ж розумію, що живу в країні, в якій безвідповідально можна говорити що завгодно, особливо коли займаєш високу посаду: можна без особливих наслідків звинуватити людину у терористичному акті і посадити його в тюрму, особливо якщо ти прізєдєнт, або міністр МВС; можна на біговій доріжці оголосити на всю країну, що "наша ******* щось там розробили інноваційне, що дозволить знизити комунальні тарифи для населення у рази", а потім взяти і підвищити чисто по приколу; депутати що брігінєц що віннік наговорили так багато про абакрал, распрадал і т.п., а з фактами у них не густо, або їх немає. Від слова зовсім. Бо якби такі були, то чому ж не надали їх у прокуратуру, яка у нас, як відомо, являється партійним органом з "своїми " прокурорами? Про суд, який замість того, щоб сказати "Закрий пельку або надай факти" виніс вирок "про має право на оціночні судження", я взагалі мовчу. Але разом з тим все це неправильно. Коли писав за мільйонера -боржника вінніка, мав на увазі те, що вірити таким борцям з корупцією - себе не поважати, бо він людина несамостійна - маріонетка і буде говорити все, що скажуть
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30.04.2021 18:14 Ответить
С этой позиции нет смысла вообще оценивать персоналии. Проще использовать рулетку
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30.04.2021 20:05 Ответить
А Винник еще жив? Что то его не слышно и не видно. С такими долгами как у него сыграть в деревянный макинтош проще пареной репы.
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30.04.2021 18:31 Ответить
А хрен его знает. Тем более он только озвучил информацию ВСК.
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30.04.2021 20:06 Ответить
Более 180 Т-72 при Толике пиханули в Африку по дешевке. Сейчас остатки подняты из травы и стоят на вооружении. 122 БМП-1, пришлось закупать в Чехии и Польше по двойному тарифу. 50 БТР-80 - после потерь 2014/15 в дефиците, медленно заменяются БТР-3/4. 6 2С3 - вместо которых будут покупать Даны. 54 Осы - ПВО героически восстанавливают с использованием всего зоопарка, а в СВ ВСУ дефицит до штата.
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30.04.2021 14:35 Ответить
2С3 у нас 463 штуки (в 1991 було 501)... Ну і не бачу сенсу міняти 2С3 на Дану, якщо у тих же чехів є ********* дальнобійна артилерія. Плюс, нам краще уже під снаряд 155 мм САУ брати, бо своїх 152 мм мало, а крім кацапів їх фактично ніхто і не виробляє зараз. Є польський скорпіон, є наша 155 мм Богдана (з дальністю в 1,5 раза більшою, ніж у Дани)
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30.04.2021 14:38 Ответить
2С3 осталось не более 350 шт. Из которых в рабочем состоянии, хорошо если процентов 70. Износ стволов за 7 лет более 50-80%. И это при том, что количество мехбригад, соответственно и штаты удвоились.
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30.04.2021 14:55 Ответить
Стволы у нас не производятся. Так что, оставшиеся машины 4 категории будут канибалиться на запчасти потихоньку.
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30.04.2021 14:57 Ответить
Можно дізнатись, кого ви особисто переконали в ті часи, що попереду війна із Росією?
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30.04.2021 15:19 Ответить
Я? А я являлся сотрудником МО, СНБО, Генштаба, МИДа, Внешней разведки?
Странно слышать.
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30.04.2021 19:38 Ответить
Ататолий вообще редкостный мудак.
Помню, лет 15 назад поддерживал знакомство с его бывшим коллегой. Тоже полковник. Преподавали в военной Академии в начале 90-х.
Так рассказывал о том, как уходили в отставку, начинали заниматься кто чем, а Ататолий - "неее, я боюсь РЕКЕТИТОРОВ".
Вот это до сих пор, как слышу за Гриценко, вспоминаю тех "рекетиторов", да.
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 8528
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30.04.2021 14:18 Ответить
А я вспоминаю как он с ющом приехал на учения в 25 бригаду, и когда с ИЛов пошла техника, ющ повернулся к грицю со словами: В нас що, ще техніка залишилася?
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30.04.2021 14:25 Ответить
Игорек! тут вечно непроходного обиждают!
цыпа цыпа цыпа!
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30.04.2021 14:34 Ответить
Він під своїм ніком не появиться ....
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01.05.2021 08:01 Ответить
всего при панталонии было продано военного имущества на 1.3 млрд
больше всех.
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30.04.2021 14:35 Ответить
Я так понял, Бригинец может открывать бутылку с шампанским. Может это будет ему утешительным призом после выборов в 2019 году. Какая ирония. Страна и люди тоже имеют право на свое оценочное суждение, которое и было проведено в отношении поца Бригинца и его Порхатого шехфа.
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30.04.2021 14:44 Ответить
тобто .. трьоп і оціночні судження Бригінця не потребують спростування,
бо то не достовірні факти..


..Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.Источник: https://censor.net/ru/n3263060
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30.04.2021 14:45 Ответить
Ну я понимаю, если человек дурак и поэтому способен на крупные ошибки. Но дурака за то, что дурак в тюрьму не садят. Но когда дурак (притом вредный дурак) лезет в президенты и навязывает всем, что он единственный спаситель Украины, то это абсурд.
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30.04.2021 14:51 Ответить
Як цікаво...
"Информация является его субъективной мыслью, взглядом и критической оценкой определенных фактов, которые он в силу своего статуса обязан был донести избирателям. Распространенная Бригинцом информация является его выражением о работе ВСК ВР. Кроме того, по мнению апелляционного суда, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности"

Тобто суд прямо констатував вправо депутата брехати і без вироку суду звинувачувати іншого у вчиненні злочину, бо він депутат... а новина подається під соусом - Гриценко вор?
Я здивований... це таке собі журналістське дно...
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30.04.2021 15:17 Ответить
Полковнік Панталоній ...
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01.05.2021 08:02 Ответить
Тоесть не быть ему честным, как обещал...
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30.04.2021 16:21 Ответить
Грицацуеву неймется.... хочет, чтоб еще глубже раскопали его антиукраинские, антиоборонительные художества... Брагинец озвучил то, что и так было на поверхни.
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30.04.2021 16:41 Ответить
Все Вы говорите правильно, все верно. Но тут есть один момент, который и не учла вся эта порхатая шобла, и поц Бригинец в том числе. Они не подумали, и не просчитали того, что палка всегда есть о двух концах, и "оценочное" суждение в любой момент может быть вылито ведром помоев на их головы. Конечно у них есть огромное преимущество, это финансовый ресурс и два Пециных телекананла(один он кстати прикупил по случаю у одного своего кореша рыгаанала Макеенко). Но в свете последних событий с каналами Медведчука, это дело вполне поправимое. А национализацию кондитерской фабрики "Рошен", и снижение по этому случаю цен на Киевский торт плебс вааще воспримет овациями.
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30.04.2021 18:24 Ответить
Просчитать наперёд - это не про эту шоблу, иначе у нас был бы ещё старый перзидент. Новая тоже дальновидностью не отличается, причём на столько, что не факт, что досидят до конца... Даже если приватизируют канхфетну фабрику вместе со всей ботофермой.
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30.04.2021 18:36 Ответить
Вот это и хуже всего. А главное брехливые твари. При чем честных на политическом горизонте как то и не видать. Нет, они есть. Но шанс у них выиграть выборы пока минимален.
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30.04.2021 18:46 Ответить
Гриценко через своих ботов пытаеццца расказать, шо министр обороны вообще не имеет никакого отношения к Вооруженным Силам Украины. Хто-то, шо-то там продавал, покупал, ставил на вооружение, комплектовал.... а цельный МИНИСТР ОБОРОНЫ и слыхом не слыхивал шо в тех вооруженных силах творилось. Так, в охвис приходил посидеть в кресле, покаякать о погоде и усье!
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30.04.2021 20:37 Ответить
Гриценковские боты утверждают, что от Гриценко распродавать военное имущество требовали высокие начальники государства. А если бы его начальники требовали грабить банки, он бы тоже грабил? А то что он сделал, хуже чем банк ограбить.
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04.05.2021 05:53 Ответить
 
 