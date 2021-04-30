Верховный Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к Бригинцу об опровержении информации о продаже военного имущества
Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда отклонил жалобу экс-министра обороны Анатолия Гриценко к экс-нардепу Александру Бригинцу относительно опровержения информации о деятельности Гриценко на посту министра.
Об этом говорится в решении суда, обнародованном в судебном реестре, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, поводом для иска стала информация, обнародованная на Facebook странице А.Бригинца, где он обвиняет А.Гриценко в причастности к хищениям и развале армии. В частности, в посте Бригинца говорилось, что во время пребывания Гриценко на посту министра обороны было "продано военного имущества на 1 316,17 млн грн, в т.ч: танки - 200, БМП / БТР - 145, вертолеты - 14, самолеты, БПЛ, планеры - 8".
В итоге, Днепровский районный суд Киева признал недостоверной информацию, которую распространял бывший народный депутат Александр Бригинец относительно Анатолия Гриценко.
Однако, постановлением Киевского апелляционного суда от 3 июля 2019 решение Днепровского районного суда г.. Киева от 28 января 2019 отменено и принято новое судебное решение - в удовлетворении иска Гриценко к Бригинцу и партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации отказано.
"Информация является его субъективной мыслью, взглядом и критической оценкой определенных фактов, которые он в силу своего статуса обязан был донести избирателям. Распространенная Бригинцом информация является его выражением о работе ВСК ВР. Кроме того, по мнению апелляционного суда, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности", - говорится в решении апелляционного суда.
Тем не менее, Гриценко подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда.
Ответчики в своих объяснениях заявили, что распространенная о Гриценко информация является сообщением о работе Временной следственной комиссии и соответствует той информации, которая была предметом обсуждения на рабочем заседании комиссии. Кроме того, по их словам, указанная информация распространена в форме оценочных суждений, не содержит бесспорных утверждений о фактах, а является такой, которая была предметом исследования и обсуждения на заседании ВСК.
Верховній Суд отметил, что, по результатам экспертизы, было установлено, что сообщение о бывшем министре обороны Украины Анатолии Гриценко содержит информацию, которая может нанести ущерб его чести, достоинству и деловой репутации, однако она высказывается в форме оценочного суждения.
"Следует отличать некоторые высказывания, которые хотя и имеют характер обиды, однако в целом контексте являются оценивающими суждениями с учетом употребляемых слов и выражений с использованием лингвостилистических средств. Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.
"Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссии, касалась политического, публичного лица, уровень критики которого значительно шире, суд апелляционной инстанции, с учетом приведенных норм материального права, прецедентной практики Европейского суда по правам человека, должным образом исследовав и оценив предоставленные сторонами доказательства, пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают обоснованных и правильных выводов суда апелляционной инстанции, который обеспечил полное и всестороннее рассмотрение дела на основе предоставленных сторонами доказательств, и не опровергают того, что оспариваемое судебное решение соответствует нормам материального и процессуального права. Основания полагать, что суд апелляционной инстанции допустил нарушение норм процессуального права, отсутствуют. Учитывая изложенное, коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение - без изменений. Кассационную жалобу Гриценко оставить без удовлетворения. Постановление Киевского апелляционного суда от 3 июля 2019 оставить без изменений", - говорится в решении Верховного Суда.
Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
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ВСЕ говно на Гриценко , которое льется с помоек и ртов порохоботов разбивается об один ФАКТЕ!!!!
НЕТ ни одного уголовного дела о воровстве Гриценко!!!!
Все расследование комиссии ВР кончилось тупым пиз-ом и больше НИЧЕМ!!!
Даже в статье указано, что в иске отказано в связи с тем , что Бриганец просто пиз-ел и нес бред, а не предоставлял какие то офиц обвинения и факты!!!
Хотя уже формулировка идиота не знакомого с правом Верховный суд не мог это постановить....
Хотя бы по тому что Гриценко физически не мог распродать. И ты идиота кусок противоречишь сам себе.... Как можно что то распродать и не получить за это деньги? Это уже дарение.
И где уголовка порохобот тупой? При порохне и луцике ничего не нашли? Или они были в доле?
Не знаю откуда ты высосал бред который ты несёшь.. Наверно с рашка тв...
Узнаю рашинские и оппорыговые методички...
Если тролля поелозили мордой по фактам - то тролль должен поменять тему и начать нести чушь...
Шо порохолиз... Сказать ничего по фактам не можешь...
Классно я тебя рожей по твоему брехливому поносу поялозил.
Осталось тебе только визжать, плеваться слюнями и пеной..
Истеричка.
Тогда если увижу что ты не тупой тролль найду тебе его обязанности.
Ну.... Жду....
Чисто поржать с тебя брехла и балабола хочу.
Жалко, що Міг-25 списали і попродавали, вони могли ще служить - перехоплювачі зі швидкістю 3000 можуть догнати будь-який літак у світі...
Бывший министр обороны Анатолий Гриценко за девять месяцев пребывания в должности перевел 919 танков Т-72 в статус излишнего имущества с последующей их реализацией на внешние рынки.
Об этом Винник заявил во время заседания ВСК 28 марта. По его словам, Гриценко перевел советские танки Т-72 «в разряд излишнего имущества».
«Согласно материалам нашей комиссии, я могу утверждать, что только за первые 9 месяцев своей работы на посту министра обороны в 2006 году Гриценко перевел в статус излишнего 919 танков Т-72», - сказал он.
Ранее Винник заявлял, что перевод имущества в статус излишнего https://hromadske.ua/ru/posts/yzbytochnoe-ymushchestvo-o-chem-hovoryly-na-zasedanyy-vremennoi-sledstvennoi-komyssyy-o-khyshchenyiakh-v-oboronnom-komplekse был главным источником коррупции в оборонной сфере в течение прошлых лет. Это делали с помощью департамента излишнего имущества, которое, по словам главы ВСК, создал Гриценко.
Как утверждает Винник, у него есть все документы о продаже 919 танков.
«Во-первых, цена - 201 тысяча гривен. По курсу 5,30 это $38 тысяч. Как выходили на эту грабительскую цену: Гриценко наработал практики и методики оценки. Например, у нас есть документ за подписью Гриценко, где он обращается к своему заместителю и просит активизировать работу с Фондом госимущества по разработке проекта порядка оценки и утверждения перечней военного имущества», - рассказал он.
Хоча тоді виникає питання - якщо Гриценко стільки набрав, то чо він їздить на скромному Вольво, а не на Майбаху, живе в домі з дружиною і чому в нього ще ніхто не найшов квартир і вілл в Монте-Карло? Якось навіть до Стєпанова з його курткою не дотягує...
Хоча тоді виникає питання - якщо Гриценко стільки набрав, то чо він їздить на скромному Вольво, а не на Майбаху, живе в домі з дружиною і чому в нього ще ніхто не найшов квартир і вілл в Монте-Карло? - кто знает? Вы, например, когда узнали что Зе владеет недвигой в Крыму и бизнесом в параше? А следствие по привату американцы ещё ведут.
а документи так ніхто і не показав,
навіть Бригінець у суді..
а заховався за "оціночними судженнями"
"Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.Источник: https://censor.net/ru/n3263060
так вирішив ВСуд
"Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссииИсточник: https://censor.net/ru/n3263060
>Так, а что по поводу продажи техники за бесценок? - хто залишив собі навар ?
там не 10 копійок, такі гроші мали б десь вилізти
там не 10 копійок, такі гроші мали б десь вилізти - На Виргинских островах искали?
Хто там голосніше за всіх кричить "Тримай злодія"?
Странно слышать.
Помню, лет 15 назад поддерживал знакомство с его бывшим коллегой. Тоже полковник. Преподавали в военной Академии в начале 90-х.
Так рассказывал о том, как уходили в отставку, начинали заниматься кто чем, а Ататолий - "неее, я боюсь РЕКЕТИТОРОВ".
Вот это до сих пор, как слышу за Гриценко, вспоминаю тех "рекетиторов", да.
цыпа цыпа цыпа!
больше всех.
бо то не достовірні факти..
..Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.Источник: https://censor.net/ru/n3263060
"Информация является его субъективной мыслью, взглядом и критической оценкой определенных фактов, которые он в силу своего статуса обязан был донести избирателям. Распространенная Бригинцом информация является его выражением о работе ВСК ВР. Кроме того, по мнению апелляционного суда, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности"
Тобто суд прямо констатував вправо депутата брехати і без вироку суду звинувачувати іншого у вчиненні злочину, бо він депутат... а новина подається під соусом - Гриценко вор?
Я здивований... це таке собі журналістське дно...