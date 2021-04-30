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Кремль о ста днях президентства Байдена: Воз негатива в отношениях РФ и США преобладает

Кремль о ста днях президентства Байдена: Воз негатива в отношениях РФ и США преобладает

Несмотря на факт продления ДСНВ, с начала исполнения президентом США Джо Байденом своих обязанностей в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось больше негатива, чем позитива.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этомзаявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении: де-факто продлении ДСНВ. Действительно, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято и это то, что скорее относится к позитивному багажу. Но, конечно, этот позитивный багаж, все-таки, он мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти сто дней. Этот воз, к сожалению, преобладает", - сказал Песков журналистам в пятницу, оценивая по их просьбе прошедшие 100 дней со дня начала исполнения Байденом своих президентских полномочий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не стремятся к эскалации, но действия РФ имеют последствия, - Байден

13 апреля Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил главе России встретиться.

Байден хочет провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить ряд вопросов, среди них может быть и тема Украины.

Байден Джо (2785) кремль (725) Песков Дмитрий (1857) россия (95402) США (26489)


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Топ комментарии
+18
Значит хорошие 100 дней. Следующие должны быть прекрасными.
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30.04.2021 14:01
+15
какой ужас - не уважают и не боятся
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30.04.2021 14:02
+11
Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає - Цензор.НЕТ 6469
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30.04.2021 14:17
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Значит хорошие 100 дней. Следующие должны быть прекрасными.
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30.04.2021 14:01 Ответить
какой ужас - не уважают и не боятся
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30.04.2021 14:02 Ответить
А шо будет через год? Нужно становится раком сейчас, пока не поздно, и мазать вазелином.
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30.04.2021 14:02 Ответить
Так это и получается-вставали с колен и стали раком. А надувание щёк-это такие бдсм- игры)
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30.04.2021 14:05 Ответить
Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає - Цензор.НЕТ 6469
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30.04.2021 14:17 Ответить
воз - это всемирная организация здравоохранения
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30.04.2021 14:08 Ответить
"Мы, конечно, ожидали лучшего..."

это после вмешательства в выборы ?
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30.04.2021 14:09 Ответить
Крысы Мавзолейные кроме ХАМАС и Хезболла никого не любють...,ну може трошки Иранских тирраристов,бо строють в Бушере атомное говно... подарочек Персам....
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30.04.2021 14:14 Ответить
Это только авгиевы конюшни после майора Трампова дядя Джо разгребал, а расеюшка уже стонет. А дальше дядя Джо начнет свои программы реализовать. Совсем тоскливо взвоют в кремле.
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30.04.2021 14:15 Ответить
Ех!....
А про Трампа кацапи любовно казали- ;Наш Трамп!;.
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30.04.2021 14:19 Ответить
Кстати сегодня 30 апреля 1789 года Джордж Уошингтон был почетно избран Первым президентом США.Поздравляю Великий американский народ,что у них был такой Великий Человечище!!!
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30.04.2021 14:20 Ответить
Шо падлы, страшно? То ли еще будет...
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30.04.2021 14:26 Ответить
Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає - Цензор.НЕТ 1481Первый президент США годы правления 30 апреля 1789 года - 4 марта 1797 годы
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30.04.2021 14:28 Ответить
За сто дней президентства Байдена сколько горя принесла Россия миру, Украине, сколько убила, замучила, разорила. Поэтому Россия не имеет морального права кого-то осуждать. Страна оккупант, президент которой убийца, террорист, шантажист уже давно не должна быть на политической карте мира.
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30.04.2021 14:29 Ответить
Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає - Цензор.НЕТ 5311 скромный домик Джорджа Уошингтона реконструированный 2 года назад в местечке Ферри-Фарм.Чтуть память о первом президенте...
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30.04.2021 14:33 Ответить
Да... для Ватного Рейха 4 года трамповской шары закончились. На смену им пришли как минимум 4 года суровых байденовских буден. Вместо разрозненной аморфности за каких-то 100 дней уже сколочена устойчивая антихутинская коалиция. Так что сейчас нападение на Украину закончится отрубанием Свифта, нефтяным эмбарго (с газовым пожалуй что придётся немного подождать) и конфискацией украденного и вывезенного на Запад триллиона, где есть немалая доля самого Плешенфюpepa. Это всё, плюс санкции помельче, будет означать быстрый конец Ватного Рейха. Ну, как-то так. Poисся впepдe! каРФаген должен быть разрушен!
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30.04.2021 15:08 Ответить
Письков не договаривает...За сто дней орда стока насрала миру ,что одной телегой не вывезешь.
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30.04.2021 16:24 Ответить
Забудьте той віз, радійте що Байден погодився зустрітися з "обнуленим".
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30.04.2021 17:02 Ответить
Весь негатив від па рашки...
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01.05.2021 15:50 Ответить
 
 