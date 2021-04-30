Кремль о ста днях президентства Байдена: Воз негатива в отношениях РФ и США преобладает

Несмотря на факт продления ДСНВ, с начала исполнения президентом США Джо Байденом своих обязанностей в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось больше негатива, чем позитива.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этомзаявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении: де-факто продлении ДСНВ. Действительно, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято и это то, что скорее относится к позитивному багажу. Но, конечно, этот позитивный багаж, все-таки, он мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти сто дней. Этот воз, к сожалению, преобладает", - сказал Песков журналистам в пятницу, оценивая по их просьбе прошедшие 100 дней со дня начала исполнения Байденом своих президентских полномочий.

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13 апреля Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил главе России встретиться.

Байден хочет провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить ряд вопросов, среди них может быть и тема Украины.