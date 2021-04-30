Враг применил возле Авдеевки АГС, а вблизи Красногоровки - 120-мм минометы. С начала суток - два обстрела, - Минобороны
С начала текущих суток, 30 апреля, по состоянию на 12:00, зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Красногоровка - из минометов 120-го калибра.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Uzer Uzer
показать весь комментарий30.04.2021 14:14 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль