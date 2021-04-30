Враг применил возле Авдеевки АГС, а вблизи Красногоровки - 120-мм минометы. С начала суток - два обстрела, - Минобороны

С начала текущих суток, 30 апреля, по состоянию на 12:00, зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Красногоровка - из минометов 120-го калибра.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

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