В середине мая оккупанты планируют провести в ОРДЛО командно-штабные учения с привлечением тысячи человек, - разведка

Командование российских оккупационных войск продолжает плановые мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, проводятся контрольные занятия по вождению боевых машин, учебные стрельбы, в том числе ночные, продолжаются сборы снайперов корпусного уровня.

Кроме того, как сообщают в украинской разведке, в период с 18 по 22 мая оккупантами запланировано проведение командно-штабных учений 1 и 2 АК по наступательной тематике с обязательным привлечением мобилизационного резерва.

"В так называемых "военных комиссариатах" противника выдаются повестки без прохождения медицинской комиссии. Всего в проведении учений с военнообязанными планируется привлечь около тысячи человек", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, в ГУР отметили, что оккупанты не прекращают хаотическое дистанционное минирование местности противопехотными минами, которые запрещены международными договорами, составляет дополнительную угрозу для гражданского населения.