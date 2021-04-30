"Слуга народа" не обсуждает отставку кого-то из министров Кабмина. Представление об увольнении Марченко отозвано, - Корниенко

Постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов было инициативой отдельных представителей фракции "Слуга народа". Изучив вопрос, они отозвали проект постановления. Соответствующее заявление на имя председателя Верховной рады уже написано.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "СН".

Он подчеркнул, что Фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос об отставке правительства или отдельных руководителей министерств. Не обсуждают также и увольнение министра финансов Сергея Марченко.

"На сегодняшний день нет официальных предложений по замене того или иного члена Кабмина. Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не вечен. Но на сегодня предложений по замене кого-то из чиновников, которые бы набрали 226 голосов "за" - нет", - сказал Корниенко.

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