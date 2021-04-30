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Более 80 тысяч киевлян получат материальную помощь ко Дню памяти и примирения и Дню Победы, - Кличко

Более 80 тысяч киевлян получат материальную помощь ко Дню памяти и примирения и Дню Победы, - Кличко

Более 81 500 киевлян получат материальную помощь от городских властей по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня Победы 9 мая.

Об этом лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Город, уже традиционно, предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это - ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и некоторые другие категории граждан. Мы продолжаем помогать и в дальнейшем будем поддерживать наших защитников", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город выделил на эти выплаты почти 52 млн гривен по городской программе "Забота. Навстречу киевлянам".

Напомним, к годовщине Чернобыльской трагедии более 48 тысяч киевлян получили от столичной власти материальную помощь от 600 до 1000 гривен.

Автор: 

День Победы (1207) Кличко Виталий (4637) помощь (7773)


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интересно сколько 95 летних ветеранов в Украине? а как вы будете определять участников Р Достоинства у них удостоверения есть или как?
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30.04.2021 15:15 Ответить
80 тысяч ветеранов???
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30.04.2021 15:47 Ответить
81 500 жителей столицы. Это - ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и некоторые другие категории граждан Источник: https://censor.net/ru/n3263080

Как у Вас с умением читать и понимать, а не просто складывать буквы в слова и предложения?
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30.04.2021 21:50 Ответить
Мабуть для вас буде новина, але в країні йде з 2014 року війна з кацапстаном, а ті хлопці, які приймали участь в цій війні і є ВЕТЕРАНИ
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30.04.2021 18:29 Ответить
Помогут тем, кому посчитают нужным.
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30.04.2021 23:01 Ответить
 
 