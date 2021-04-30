Pfizer/BioNTech подали заявку на использование вакцины среди подростков от 12 до 15 лет

Производители вакцины против коронавируса Pfizer Inc и BioNTech SE подали документы на одобрение препарата для детей старше 12 лет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, как сообщает сайт немецкого разработчика, компании 30 апреля объявили, что подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с предложением расширить показания для использования вакцины Pfizer/BioNTech "Comirnaty" у подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Если EMA одобрит разрешение, то оно будет действительным во всех 27 государствах-членах ЕС.

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Компании уже подали подобный запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) о предоставлении разрешения на экстренное использования (EUA) вакцины и планируют требовать дополнительных поправок в других контролирующих органах во всем мире.

Представление базируется на данных основного клинического испытания фазы 3, в котором приняли участие 2 260 участников в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты этого исследования, объявленные 31 марта 2021, показали эффективность вакцины на 100%. Во время испытания вакцина также хорошо переносилась участниками. Они будут продолжать находиться под наблюдением экспертов в течение еще двух лет после введения второй дозы.

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