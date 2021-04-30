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Новости Коронавирус и карантин
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Pfizer/BioNTech подали заявку на использование вакцины среди подростков от 12 до 15 лет

Pfizer/BioNTech подали заявку на использование вакцины среди подростков от 12 до 15 лет

Производители вакцины против коронавируса Pfizer Inc и BioNTech SE подали документы на одобрение препарата для детей старше 12 лет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, как сообщает сайт немецкого разработчика, компании 30 апреля объявили, что подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с предложением расширить показания для использования вакцины Pfizer/BioNTech "Comirnaty" у подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Если EMA одобрит разрешение, то оно будет действительным во всех 27 государствах-членах ЕС.

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Компании уже подали подобный запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) о предоставлении разрешения на экстренное использования (EUA) вакцины и планируют требовать дополнительных поправок в других контролирующих органах во всем мире.

Представление базируется на данных основного клинического испытания фазы 3, в котором приняли участие 2 260 участников в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты этого исследования, объявленные 31 марта 2021, показали эффективность вакцины на 100%. Во время испытания вакцина также хорошо переносилась участниками. Они будут продолжать находиться под наблюдением экспертов в течение еще двух лет после введения второй дозы.

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+3
да, ізраєль так убив, що вже лікарніковідні позакривали і намордніки познімали.
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30.04.2021 15:07
+2
Молодцы.
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30.04.2021 15:12
+2
Діти переносять ковід безсимптомно, при цьому здобуваючи природній імунітет до хвороби.
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30.04.2021 15:16
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Щоб вбити імунітет у дітей?
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30.04.2021 15:05 Ответить
да, ізраєль так убив, що вже лікарніковідні позакривали і намордніки познімали.
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30.04.2021 15:07 Ответить
Діти переносять ковід безсимптомно, при цьому здобуваючи природній імунітет до хвороби.
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30.04.2021 15:16 Ответить
І що при цьому той протеїн вірусу ковіду, вироблення якого спричиняє вакцина Пфайзер не виває імунітет? Цікаво, чому.
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30.04.2021 15:32 Ответить
не вбиває
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30.04.2021 15:38 Ответить
Мається на увазі природній імунітет.
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30.04.2021 15:44 Ответить
Ну, РНК вакцини продукує протеїн шипа вірусу, на нього виробляються антитіла, які, за вашими словами, "вбивають імунітет".
Вірусна РНК, портапивши в клітини при зараженні на ковід виробляє такі самі протеїни і ще кучу інших, з яких збирається капсида вірусу, і на які теж виробляються антитіла, в тч, такі самі, як і у випадку з вакциною. Чому вони не "вбивають імунітет".
До речі, а як вони "вбивають імунітет"? Це що тепер і Ізраїлі страшні епідемії повинні вирувати? У всього дорослого населення імунітет вбитий...
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30.04.2021 15:51 Ответить
далеко не все дети переносят корону в лёгкой форме.
Тем более сейчас, когда вирус мутировал, очень много детейболеют тяжело.
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30.04.2021 15:27 Ответить
Молодцы.
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30.04.2021 15:12 Ответить
пей мочу,не доверяй врачу.
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30.04.2021 15:41 Ответить
 
 